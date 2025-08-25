방용석 지부장님, 당신에게 가장 중요한 것은 '노동자'였지요

이 글은 방용석 전국섬유노조 원풍모방노조지부장과 함께 노조에서 활동했던 후배 장남수씨가 24일 별세한 방 지부장을 추모해 쓴 것입니다.

큰사진보기 ▲2019년 원풍동지회의 설악산 산행에 함께한 방용석 지부장. ⓒ 원풍동지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲2016년에 열린 원풍동지회 정기총회. 원풍동지회는 원풍모방노조 해고자 모임이다. ⓒ 원풍동지회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2019년 원풍동지회 회원들과 함께 서대문형무소를 찾은 방용석 지부장. ⓒ 원풍동지회 관련사진보기

오늘 원풍동지회(원풍노조해고자모임)는 반세기를 넘어 함께해온 소중한 선배이며 동지인, 방용석 지부장님을 떠나 보냅니다. 투병 중 수차 고비를 넘긴 했으나 불시에 닥친 마지막 이별은 야속하고 황망하기만 합니다.국회의원, 장관, 공기업의 대표 등 사회적 호칭이 많지만, 우리 '원풍동지회'는 자녀들조차도 '방 지부장님'라고 인사하는 그 호칭 그대로 영원히 '방 지부장님'으로 남을 것입니다.1945년 충북 진천의 가난한 농촌 가정에서 태어난 방용석은 고등학교를 졸업한 후 어머니가 손에 쥐어준 5000원을 들고 돈 벌러 서울로 향했고, 원풍모방의 전신인 한국모방의 노동자가 되었지요. 돈을 아끼려고 매일 국수를 삶아 먹고 출근한 성실하고 명민한 그는 퇴직하는 동료들에게 퇴직금을 지급하지 않 는 회사의 부당함을 모른 척할 수 없었습니다.1972년 그렇게 운명처럼 노동조합이 다가왔고 어느새 영원한 '방지부장'이 되었습니다. 합리적이고 탁월한 전략가이자 핵심을 관통하는 논거로 문제를 해결하는 지도력에 힘입어 원풍노조는 민주노조의 상징이 되었지요.'70년대 한국의 바웬사'라고도 불리던 시절의 전국섬유노조 원풍모방지부의 방용석 지부장은 원풍노조만의 '방 지부장'이 아니었습니다. 민주노조들과 연대해 징역과 수배, 협박, 회유를 넘어 맹활약한 그때가 어쩌면 방용석의 80년 인생에서 가장 빛나던 시절이 아니었을까 생각해 봅니다. 원풍노조가 파괴당한 1982년까지의 '민주노조 10년'을 "내 인생의 전성기"라고 회고하셨으니까요.그 이후 통일시대민주주의국민회의 등 민주화운동의 일선에서 활동하셨고, 1984년에는 70년대의 민주노조 운동가들과 함께 결성한 한국노동자복지협의회의 위원장을 맡아 <민주노동>을 제작해 전국의 노동조합에 배포하며 전국 노동현장을 찾아 교육과 조직지원 활동을 하시던 모습을 선명히 기억합니다.그런 와중에 운동의 이념적 갈래로 분열과 갈등을 겪기도 하셨지요. 노동자들 교육과 조직결성 지원 활동에 큰 가치를 두었던 방 지부장님의 방식이 '조합주의, 경제주의에 매몰된 조직보존론자'로 매도되던 참으로 씁쓸하던 그 시기에도 초지일관하던 모습 또한 선명히 떠오릅니다.그렇습니다. 초지일관! 적당한 타협 같은 건, 그래야 하는 이유를 스스로 납득하지 못하는, 그래서 '오만하다', '독선적이다' 비판의 화살을 받기도 하셨지요. 좀 느슨하면 당신도 덜 고단하실 텐데 타고난 성정 때문에 그건 안되는 분이었습니다. 좋게 말하면 정치력, 속되게는 정치적 술수를 부리지 못하는 체질이시니까요.그런 분이셨기에 김대중 대통령의 신뢰를 받아 정치의 주요 장을 맡아 일할 때도 한 점의 사용이나 비리의 유혹에 단호했음을 우리는 알고 있습니다. 세간의 관심만큼 무게도 컸으련만 '방 지부장님'에 대한 우리의 신뢰는 어긋나지 않았습니다.당신이 가장 중요하게 생각한 건 '노동자'였고, 가장 소중하게 여긴 사람은 1970년대부터 함께한 동료들이었음을 병상에 누워서도 온 힘을 다해 증명하셨지요. 그래서 오늘까지도 당신은 우리의 동지였습니다.올해 가을 원풍동지회 총회는 '방 지부장'의 빈자리 앞에서 많이 허전할 것 같습니다. 그날은 흰 나비로라도 한번 다녀가시면 좋겠습니다.지부장님, 결코 평범하지 않았던 80년, 이제 명예의 세월도, 고통의 시간도 다 내려놓으시고 평안하십시오. 원풍 동지회의 후배들이 마지막 길을 배웅하겠습니다.