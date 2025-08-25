"전교조는 장관 사과도... 전공노 해직자 명예 회복 시급"

큰사진보기 ▲공무원 노동조합 활동을 하다 해직됐던 전국공무원노동조합 소속 공무원들 1인 시위. ⓒ 전국공무원노동조합안양시지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲전공노, 해직공무원 복직법 개정 기자회견. ⓒ 전공노 관련사진보기

공무원 노동조합 활동을 하다 해직됐던 전국공무원노동조합(아래 전공노) 소속 공무원 136명이 명예 회복 등을 요구하며 서울지방고용노동청 앞에서 릴레이 1인 시위(오전 11시~오후 1시)를 1개월째 이어가고 있다. 현직 전공노 지부장 등은 동조 릴레이 1인 시위에 나섰다.지난 1일에는 전국공무원노동조합 차원의 기자회견이 서울지방고용노동청 앞에서 열렸다. 전공노는 국가 탄압을 받은 해직자들의 '명예와 경제 문제 등의 원상회복'을 위해 노조아님 통보 자체를 노동부 장관 직권으로 취소하라고 촉구했다. 지난 2021년 제정된 해고자 복직법 개정도 요구했다.노조아님 통보는, 노동조합의 법적 지위를 박탈했음을 의미한다. 이명박 정부는 해직자들이 조합원에 포함됐다는 이유 등으로 지난 2009년 10월 전공노에 대한 노조아님 통보를 했다. 이에 같은 해 12월 전공노는 법적 지위를 얻기 위해 노조 설립 신고서를 접수했지만, 이명박 정부는 신고서를 수리하는 대신 전공노 사무실을 모두 폐쇄하는 등 강하게 탄압했다. 당시 행안부는 정부 부처와 관공서에서 전공노 홈페이지 접속을 차단하기까지 했다.이와 관련해 전공노는 지난 1일 기자회견에서 "2002년 공무원노조를 결성하자 정부는 징계와 해직을 남발했고, 이명박 정부는 노조아님 통보라는 위법적인 조치를 내려 공무원노조를 법외조노로 만들었다"라고 비판했다.해직자들은 문재인 정부 들어 (2021년) 해직공무원 복직법이 만들어지면서 복직됐다. 하지만 '노조 아님' 기간인 '8년 5개월'은 경력에서 제외됐다. 이로 인해 해직 공무원들이 연금과 임금에서 피해를 보고 있다는 게 전공노 관계자 등의 설명이다.노조아님 통보로 인해 피해를 당한 해직자 136명 대부분은 2009년 노조아님 통보를 받을 당시 전공노 간부였다. 노조아님 기간이 '8년 5개월'인 이유는 문재인 정부 시기인 2018년에야 이명박 정부가 반려한 설립 신고서가 수리됐기 때문이다.전공노는 2013년 10월 법외노조 통보를 받았으나 2020년 대법원이 해당 통보의 위법성을 인정하면서 법적 지위를 회복한 전국교직원노동조합 사례를 근거로 '노조아님 직권 취소'를 요구하고 있다.노조아님 통보 당시 전공노 정책실장이던 라일하 공무원노조 안양시지부 권익위원장은 25일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "대법원 판단은 해직자를 조합원으로 두었다는 이유만으로 한 '노조 아님' 통보는 위법하다는 것"이라며 "전공노 사건과 동일한 사건에서 이런 판단이 나왔으니, 노조아님 통보를 노동부장관이 나서서 취소해야 한다"고 주장했다.이어 그는 "전교조에 대해서는 고용노동부의 직권 취소 조치와 해고된 간부의 체불임금 지급, 교육부 장관의 공식 사과까지 이루어졌는데 전공노에 대해서는 지금까지 아무런 조치가 없다"며 "공무원노조에 대해서도 하루 빨리 이와 같은 조치가 취해져야 한다"라고 강조했다.라 위원장은 또한 2021년 만들어진 해고자 복직법을 "온전한 명예 회복과 원상회복을 담지 못한 반쪽짜리 법"이라 지적하며 '해고자 복직법 개정'을 요구했다. "노조아님이 직권 취소되고 해고자 복직법이 개정될 때까지 투쟁을 멈추지 않겠다"는 각오도 전했다.