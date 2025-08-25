이재명-트럼프, '찐친' 될 수 있을까? 한미 정상회담 예상 시나리오

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담을 앞두고 오마이TV <박정호의 핫스팟>에서는 양기호 성공회대학교 일본학과 교수, 최종건 연세대학교 정치외교학과 교수와 함께 한미 정상회담을 전망해봤다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

◎ 박정호 > 예고해드린 외교 상황들 또 저희가 짚어보는 시간을 갖죠. 양기호 성공회대 교수, 최종건 연세대 교수와 함께 얘기를 나눠보겠습니다. 두 분 어서 오세요. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 비 오는데 오시느라 고생 많으셨습니다. 자 지금 저희가 정치 현안, 국회 현안도 보고 있지만 지금 미국에서는 정말 이 역사적인 회담을 앞두고 정부, 또 민간 영역에서도 열심히 준비를 하고 전략을 가다듬고 있을 것 같은데. 이재명 대통령이 지난밤에 워싱턴에 도착을 해서, 오늘 새벽에 도착을 해서 미국 순방 일정을 시작하고 있습니다. 3박 6일 일정인데 시차가 완전 이제 반대인 곳에서 정상 외교 활동을 하고 있는 건데. 두 분 어떻게 보십니까? 신체적 정신적으로 매우 빡빡한 일정이다 볼 수 있는데. 직접 실무도 담당해보셨으니까요. 어떻습니까, 일정 자체는?◎ 최종건 > 급하죠. 빡빡하고. 그리고 막말로 편히 쉴 공간 확보가 중요할 텐데요. 여러 가지 심리적 압박이 있으실 테고. 그러나 뭐 크게 무리 없을 것 같아요. 도착하시자마자 우리 동포들과 만찬 하셨다고 하는 속보도 뜬 걸 보니. 약간 뭐라 그럴까요, 쿠션 역할을 하시는 것 같고. 그다음부터는 이제 내일부터 하이라이트라고 할 수 있는 한미정상회담에 올인 하셔야겠죠.◎ 박정호 > 그래요. 오늘 동포들과의 만찬, 간담회를 진행하면서 숨을 좀 고르고 있다라고 볼 수도 있는데.◎ 양기호 > 아까 1호기에서 대통령이 기자회견 하시는 것 보니까 약간 좀 역시 스트레스가 있는 것 같아요. 프레셔가 굉장히 많이 느끼시는 것 같고. 지금 이제 이번 한미정상회담의 핵심은 여러 가지 안보 문제에 집중이 될 텐데 그런 점에서 느끼시는 약간 뭐랄까 압박감 같은 게 굉장히 강하다 그런 느낌을 받았습니다.◎ 박정호 > 아, 압박이 강하다. 지금 저희가 기자 간담회 현장 그 모습 영상을 좀 보여드리고 있는데. 표정은 밝아 보입니다. 이재명 대통령 표정은 밝아 보이는데 그 내용을 들여다보면 압박을 안 느낄 수가 없다 이렇게 말씀해 주셨어요. 일단은 저희가 이제 미국 얘기도 해야 되겠지만 일본 얘기를 좀 짚고 넘어가 보죠. 1박 2일 일정으로 일본을 방문해서 한일정상회담 등의 일정을 소화를 했는데. 17년 만에 한일정상회담에서 공동 발표문이 나왔다 이걸 언론에서 또 많이 주목을 하더라고요. 우선 이번 한일정상회담 총평부터 듣고 싶습니다.◎ 양기호 > 예. 뭐 이번에 이제 일단은 지금 너무나 국제 정세가 엄중하다 보니까. 여러 가지 미중 패권 경쟁이라든지 아니면 이제 남북 대화 실정이라든지 우크라 전쟁도 있고. 여러 가지 국내적으론 경제적으로 굉장히 위기거든요. 그런 점이 있다 보니까 대통령께서 한일 관계를 일단 안정을 시켜야겠다. 한국에게 일종의 출구거든요. 입구이자 출구이자. 그러니까 이제 지금 남북 대화 실종됐잖아요. 그다음에 이제 한중관계도 쉽지 않고. 한미관계는 정말로 현안이 너무나 다난복잡하고. 그래서 일단은 주변 국가인 일본과 안정된 관계를 만들어야겠다는 생각이 강하신 것 같아요. 그런 점에서는 일본 내에서는 일단 호감도가 상당히 올라갔습니다. 그래서 여러 가지 한일 관계의 선순환이 한미일 관계의 선순환을 만들어낼 수 있도록 만들겠다라는 로드맵을 그렸고. 그것은 이제 일단은 성공했다고 봅니다. 그러니까 아까 이야기가 조금 나왔는지 모르겠지만 셔틀 회담 같은 거, 이걸 재개 확인한 거니까. 그리고 이제 또 하나 이제 여러 가지 다양한 정치 경제 사회 문화 분야에 있어서 한일 양국이 미래지향적으로 이렇게 관계를 구축해나가자라는 것까지는 합의가 됐거든요. 근데 이제 이건 좀 아쉬운 게 지나치게 약간 역사와 미래로 한다면 너무나 미래 쪽에 방점이 찍혔다. 역사가 약간 조금 균형추가 약해졌다라는 점에서는 조금 이제 국내에서 시민 단체에서 여러 가지 비판이 나오고 있는데 그런 점은 좀 아쉬운 것은 사실입니다.◎ 박정호 > 네. 아쉬운 부분도 있지만 미래를 향해서 가고 있는 모습을 확인해봤다. 우리 최 교수님은 어떻게 보셨습니까?◎ 최종건 > 성격이 두 가지가 있는 것 같아요. 우리 양 교수님께서 말씀하셨듯이 이재명 정부의 입장에서 보면 지금 정권 초기이고, 정권 초기라고 할 때는 국내적인 문제도 산적되어 있지만 외교 행보를 통해서 국내 문제의 해결 방안을 도출하는 거거든요. 그런 면에서 보면 이번의 한일정상회담의 성격은 그간 윤석열, 문재인, 또 그전 정부하고 좀 다른 게 뭐냐면 사회 문제 공동대응형 성과를 냈다는 거예요. 이를테면 우리 사회의 문제라고 할 수 있는 게 일본 사회의 문제들이거든요. 저출산, 고령화, 지방소멸. 근데 이런 거는 그간 윤석열, 기시다, 또 우리 문재인 대통령 기간에도 나오지 않았어요. 그만큼 일본 사회나 우리 사회나 사회 변화의 속성은 비슷하게 가고 있기 때문에 서로의 노하우와 문제점을 공유한다는 건데요. 그거는 상당히 좋은 거예요. 차별성이 있는 것 같아요. 저는 뭐 셔틀 외교 회복 이런 거는 뭐 늘 쓰는 관용구 같아서 의미가 있지만 이 점을 좀 강조하고 싶고요. 다만 외교 기술적인 측면에서는 이번에 나왔던 공동보도문에 사용하지 않아야 할 언어들이 들어가 있어서 저는 상당히 우려가 돼요.◎ 박정호 > 그래요? 어떤 부분입니까?◎ 최종건 > 뭐냐면 전문에요 1965년 국교 정상화 이후 쌓아온 양국관계의 기반 위에서 한일 관계를 미래지향적으로 안정적으로 발전시켜 나가기로 의견을 같이 하였다는 거예요. 이 말은 일본이 늘 쓰는 말인데. 소위 1965년 체제론을 주장합니다. 65년도에 한국과 일본이 국교 정상화도 했고 청구권 문제로 모든 것이 그간의 역사 문제가 종결되었다라고 주장하는 거예요. 그래서 2018년도에 강제징용공에 대한 3자 대위변제가 대한민국 대법원의 판결이 났었을 때 당시 외상이었던 고노 외상이 이 문장을 그대로 가져와요. 그래서 뭐 길게 얘기를 하기보다는 어쨌든 이런 내용이 들어가 있어서 앞으로, 일본 보도에 의하면 한일 간의 역사 문제는 끝났다는 거예요. 이거는 상당히 우리가 곱씹어야 돼요. 당시 고노 외상이 2018년 10월 10일 기자회견에서 뭐라 그랬냐면 일본과 한국은 1965년 한일 기본조약 및 관련 협정을 체결하였다. 일본이 한국에 자금 협력을 제공하는 동시에 청구권 문제에 대해서는 완전하고 최종적으로 종결시켰다. 이것이 국교 수립 이래 한일 양국의 이른바 법적 기반이 되었다라고 하는 것인데 이번에 그 문장이 여기에 들어가 있습니다. 전문에. 1965년 국교 정상화 이후 쌓아온 양국관계의 기반 위에서. 그거는 좀 곱씹어봐야 됩니다. 왜 이것이 들어가 있는지에 대해서는 한번 질문할 필요가 있어 보여요.◎ 양기호 > 65년에 최 교수님 말씀대로 일본이 가장 중시하는 거거든요. 그러니까 우리는 1910년부터 보지 않습니까? 일본의 강제 합방에 의해서 우리가 식민지가 되고 그다음에 겨우 이제 1965년에 한일 청구권 협정으로 끝났지만, 일단 관계를 수복했지만 그럼에도 불구하고 많은 문제가 남아있다라는 게 한국 측의 전반적인 인식이에요. 그런데 일본의 경우에는 출발점 자체가 다르다고 자꾸 주장을 해요. 외무성에서 특히. 그래서 1965년에 새로 시작한 거다. 그러니까 1965년에 새로 계약을 맺어가지고 여기까지 온 것이고 과거사 문제는 그때 전부 다 최종적으로 완전하게 종결됐기 때문에 과거사 문제를 또 재론하는 것 곤란하다는 식의 인식이 있어요. 그러니까 그 표현을 가져온다는 게 어떤 의미인가를 잘 알고 있는지 없는지는 잘 모르겠어요. 그다음에 이제 또 하나 제가 말씀드릴 게 미래지향적인 관계라는 거 굉장히 들리는 게 좋은데 역사를 직시하면서 미래지향적인 관계를 구축해나가자고 말씀하신 것은 1998년 10월에 있었던 김대중-오부치 공동선언에 나와요. 전문에 나옵니다. 그런데 당시 일본에서는 어떻게 인식을 했냐면 미래지향적인 관계라는 것은 역사를 두 번 다시, 과거사를 두 번 다시 재론하지 않는다는 것으로 인식을 했다라는 거예요. 그건 이제 우리 쪽에서는 전혀 그런 말도 안 되는 소리가 어디가 있냐. 역사를 직시하면서 미래를 지향하는 거지. 그런데 일본 측의 당시 많은 정치계에서, 자민당 내에서 인식이라든지 이런 것은. 왜냐면 이제 반대했기 때문에. 오부치 총리가 식민 통치에 대한 통렬한 사죄와 반성을 이야기하는데 이건 이전하고, 자민당의 보수적인 성향하고 다르기 때문에 반대를 했는데. 그때 이제 어떤 이야기가 돌았냐면, 자민당 내에서. 미래지향적이라는 것은 기본적으로 두 번 다시, 이번에 한 번이자 마지막으로 통렬한 사죄와 반성을 이야기하고 그다음부터는 말하지 않는 거다라는 것이 한국과의 일종의 합의가 아니겠느냐 자기 유리한 대로 억측을 한 거죠. 그러니까 이 용어, 아까 이제 최 교수님께서 말씀하신 1965년이라는 용어하고 미래지향적인 용어라는 것은 한 세트이고 이점은 굉장히 중시돼야, 우리가 굉장히 유심히 들여다봐야 돼요. 그러니까 아까 말씀대로 일본에서 역사 문제가 끝났다, 두 번 다시 거론하지 않을 것이다라는 잘못된 편견과 인식이 나오기 십상이거든요. 그러니까 이 부분을 상당히 중시하고 조심해야 되는데 지금 좀 걱정이 돼요. 그런 부분들을 우리 청와대에서 잘 알고 있는지는.◎ 박정호 > 그것도 이제 확인을 해봐야겠군요. 확인해보고.◎ 최종건 > 또 하나는 아까 말씀드렸다시피 사회 경제 뭐 이런 거 협력하는 건 상당히 좋은데. 우리에게 가장 중요한 것은 우리 한반도 평화하고 북핵 문제 협력이거든요. 소위 한일 간의 안보 분야 협력일 텐데. 이 내용도 좀 곱씹어봐야 돼요. 이게 소위 4조에 나와 있더만요. 공동보도문에. 여기에 뭐라고 나와 있냐면 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축에 대한 확고한 의지를 양 정상이 재확인하였다. 이건 되게 긍정적인 겁니다. 왜냐하면 그간 나와 있었던 자유롭고 뭐 이런저런 인도태평양 이야기가 나왔고 대북 억제가 나왔습니다만 이제 한반도의 완전한 비핵화 항구적 평화 구축이라고 하는 용어가 변경되어서요 소위 민주정부 3기간인 문재인 정부가 북한과 그리고 미국과 합의했던 용어가 다시 재등장했다는 것은 상당히 좋은 거예요. 이것도 일본이 인정해줬다는 건 되게 좋아요. 근데 그다음 문장이 좀 걸려요.◎ 박정호 > 아 걸리는 문장이 또 있습니까?◎ 최종건 > 뭐냐면 양 정상은 북한의 핵미사일 위협에 대응하기 위해 한미일 협력을 토대로. 여기까진 나쁘지 않아 보이는데. 안보리 대북제재 결의가 철저히 이행되도록 국제사회와 협력을 지속해야 한다는 점을 확인하였다. 지금 북한을 향한 안보리 대북제재가 사실상 붕괴되었거든요. 이 붕괴된 이유는 우리나 일본 때문이 아니라 미중 관계 악화되고 미러 관계가 우크라전 때문에 악화되어서 그들의 전략적 이유 때문에 붕괴된 거예요. 근데 우리 정부는 지금 북한과 어쨌든 이런저런 무시와 멸시를 받으면서까지 지금 대화하겠다라고 하는 건데 일본과 대북제재 열심히 할 거야라고 하는 것을 전면에 드러냈기 때문에 이게 어떤 시그널로 읽힐지라는 거 하나하고. 일본이 이제 대북제재하는 데 있어서 더 한국 정부의 정책 스펙트럼을 제한할 가능성이 있다는 거고요. 또 하나는 마지막 문장에 이렇게 쓰여 있어요. 북한의 불법 사이버 활동과 러시아 북한 간 군사 협력 심화에 한일이 공동 대응할 필요성을 강조하였다 이렇게 나와 있어요. 이거는 조금 과도한 측면이 있어요. 왜냐면 일본이 요구하는 것이기도 하지만 한미일 협력에 있어서 북한하고 러시아 협력에 공동 대응한다는 일본의 의지가 고스란히 담겨 있는 것 같아서 굳이 이럴 필요가 뭐가 있었을까라는 좀 아쉬움이 있어요.◎ 박정호 > 그래요. 이 부분, 꼼꼼히 읽어보자면 이렇게 아쉬운 부분이 드러나고 있다. 일본 측의 입장이나 이런 걸 좀 많이 수용한 부분이 보인다 이렇게 볼 수가 있는데.◎ 양기호 > 하나는 이제 일본 측의 입장이 수용된 부분도 있고. 우리 측의 입장이 반영된 부분은 아까 말씀드린, 이런 1998년에 있었던 김대중-오부치 공동선언의 역사 인식 그건 이제 통렬한 사죄와 반성이니까. 그 부분이 들어간 것은 확실하게 우리 측 정부의 입장이 반영된 것 같아요. 그것은 윤석열 정부와 약간 차이점입니다. 윤석열 정부 때는 이런 게 안 나왔거든요. 그래서 이제 일본 쪽에서 자발적으로 그 부분을 합의했다는 것은 당연하지만 굉장히 긍정적으로 보는데. 저는 모르겠어요. 이게 지금 한일 관계뿐만 아니라 한미정상회담 또는 한미 관계도 보고 있는 건가. 그런 점을 염두에 두면서 이 문구를 만든 건가라는 생각이 들어요. 그러니까 대북제재는 완전히 붕괴됐거든요. 뭐 러시아가 안보리 회의에서 거부하면, 중국하고 하차하면 다 끝나는 이야기입니다. 그리고 지금 전혀 지켜지지 않고 있어요. 사실상 형해화됐는데 문제는 이제 우리가 그 부분에 대해서 확인할 수는 없죠. 거기에 동조할 수는 없고. 어디까지나 대북제재가 지켜져야 된다는 것이고. 한반도 비핵화라는 것은 당연히 대북제재하고 같이 가는 거죠. 그러니까 반드시 북한 쪽에서 핵 폐기 쪽으로 가야, 우리가 말하자면 비핵화 쪽 방향으로 가야 대북 지원도 가능하고 남북 대화도 가능하고. 물론 이제 그것은 출구전략이긴 하지만 그런 게 전제로 있는 것이고 한국이 나서가지고 대북제재에 대해서 이게 형해화되고 있다는 걸 강조해서는 안 되죠. 그건 이제 일본이나 미국을 의식할 경우에. 그런 점에서는 이제 상당히 조금 약간 이중적인 측면이 있다고 보고. 북러 간에, 아니 근데 저 용어를 러북 간으로 계속 써야 됩니까? 나 이거 이거 진짜 계속 이게 정권 밖에서도 러북 간, 러북 간 그러더라고. 일북 그러고. 좀 이것 좀 먼저. 나 이야기하다가 갑자기 화가 나네. 이것부터 좀 바꿨으면 좋겠어. 아니 원래 있던 걸 바꾸려면 이유가 있어야 되는데 윤석열 정권 때, 말이 달라져서 미안합니다. 윤석열 정권 때 갑자기 북한을 뒤로 넣더니 무슨 맨날 일북, 뭐 북한 맨날 뒤로 가. 그다음에 심지어 중도 뒤로 가요. 한일중이야. 그러면 일본에서는, 일본에서 그러면 일한중으로 하느냐, 전혀 그러지 않습니다. 일본에서는 반드시 일중한으로 해요. 그러면 그게 바로 굴욕외교의 아주 상징적인 워딩이야, 내가 보기로는. 난 저것부터 좀 바꿨으면 좋겠는데 왜 지금 정부에서.◎ 최종건 > 아우 깜짝이야. 왜 갑자기 저한테 화내시는 줄 알고.◎ 양기호 > 아니 왜 지금 정부에서 저걸 안 바꾸는지 모르겠어. 내가 이야기 무슨 얘기하려고 했지 좀 깜빡했네. 아무튼 이게 그렇죠. 저건 좀 뭐랄까. 물론 이건 윤석열 정부의 아주 부정적인 레거시인데. 윤 정부가 저거 북한하고 대화 단절하고 그렇게 악마화하더니 결국은 저기까지 갔다라는 거 아닙니까. 그러니까 그것까지 이런 여러 가지 경위가 있는 거니까. 우리로서는 남북 대화에 대한 확고한 의지가 있잖아요. 그러니까 저런 워딩들을 가져갈 수 있는가에 대해서는 고민을 좀 많이 해봐야 되죠.◎ 최종건 > 예. 우리 양기호 교수님께서 98년, 소위 김대중-오부치. 21세기를 향한 새로운 한일 파트너십이 기명 된 거에 대해서 평가하시고 저도 동의하는데요. 근데 일본이 간단치가 않아요. 그 뒤에 뭘 붙였냐면 역사 인식과 관련한 역대 내각의 입장을 전반적으로 계승하고 있음을 표명하였다라고 해요. 이거는 우리가 윤석열 정부 기간에 들었던 내용 아닙니까. 사실 우리도 비판했고요. 제가 드리고 싶은 말씀은 김대중-오부치 선언이 들어온 것은 매우 좋은 것이나 그 앞의 문장에는 제가 이 방송 처음에 제기했듯이 65년 국교 정상화가 기반이다라고 하는 내용과 이게 서로 하나씩 교환한 거예요. 보아하니. 그러니까 어떻게 보면 기계적인 거죠. 넣고 빼고 한 거죠. 왜냐면 이게 우리에게도 중요한 북핵 한반도 문제에 있어서도 하나씩 주고받은 것 같아요. 왜냐하면 한반도 비핵화 평화 체제 구축해놓고선 대북제재 넣어. 그다음에 북러 넣어. 그다음에 뭘 했냐면 동시에 대화와 외교를 통한 북한 핵·미사일 문제의 평화적 해결이 중요함을 강조하였다. 우리한테 좋은 것이지만 또 그 뒤에 뭘 넣었냐면 일본인 납치 문제 해결을 위해서 우리가 적극적으로 협조하겠다를 넣었어요. 주거니 받거니 넣은 거예요. 그러면 일본이 원하는 대북 압박 공동 대응을 받아준 거예요. 그리고 대화 평화의 문구도 확실히 넣은 거예요. 그럼 이게 우리 입장에서는 50대50인 것처럼 보이지만 결국은 이게 총합이라고 봤을 때 어떻냐 이거죠. 즉, 외교 현장에서 1 플러스 1은 2가 아니에요. 아직 그 숫자를 어떻게 해석하느냐는 남아 있어요. 그러니까 제 입장에서 외교 기술적 입장에서 보면, 어 좋아. 한반도 비핵화가 들어왔어. 완전한 평화 체제 구축이 들어왔어. 그리고 북한 문제에서 외교적 지지 들어왔어. 근데 일본 건 다 들어왔어.◎ 양기호 > 뭐 이제 그 지적은 저는 이제 맞는 부분이 많아요. 근데 이제 지금 일본 내에서 어떤 상황이 있었냐면 이시바 총리가 처음에 자기가 되기 전부터 북한 평양하고 일본 도쿄에다가 양쪽에다 연락사무소 설치하겠다 해가지고 한참 띄웠어요. 근데 정권 취임하자마자 얼마 안 돼가지고 그 이야기가 쏙 들어갔어. 이유가 뭐냐, 일본인 납치 피해자 가족회에서 엄청 반대를 한 거예요. 그러니까 이거 이렇게 하다가 납치자 문제가 완전히 묻혀버리고 그리고 더 나아가서는 북일 간의 국교 정상화까지 가는 거 아니냐. 자기들은 완전히 아웃되는 거 아니냐 이렇게 이제 하면서 거기에 연동된 일종의 터부시 돼 있잖아요, 그 납치자 문제라는 게. 그러면서 자민당 우파들하고 해가지고 압박을 해가지고 그 의제가 완전히 사라진 거예요, 완전히. 그래서 지금 내가 보기로는 이 이시바 총리가 굉장히 입지가 약합니다. 아마 9월달에 총재선거관리위원회가 있는데 심지어 거기서 아웃되면 10월 31일날 경주에서 APEC 정상회의에 못 올 수도 있어요. 다시 만나자고 그랬는데, 말은 좀 실례지만 다시 못 만날 수도 있어요. 그건 뭐 좋은 일이 아닙니다. 지금 왜냐하면 이시바 총리가 있는 게 나아요. 역시 진보적인 그래도 입장이고. 당내에서 저 정도로 리더십을 발휘할 수 있는 사람은 없어요. 아마 지금 고이즈미 신지로. 우리 한국의 현충원 가자마자 일본 가가지고 바로 야스쿠니 가. 그거 안돼. 그리고 다카이치 사나에는 아주 그냥 여자 아베고. 그래서 우선 당장은 조금 우리도 이제 많은 고민을 했을 텐데 이시바가 그대로 붙들어 매는 게 낫겠다라는 생각에서 조금 배려는 있었다고 생각해요.◎ 최종건 > 저는 양기호 교수님의 그 해석에 동의합니다. 뭐냐 하면 왜 이런 결과가 나왔지? 야당 지도자 시절 때 가장 일본에 대해서 선명한 발언을 했던 지도자였고. 불과 정부 들어온 지 두 달 남짓 됐는데 왜 이런 결과가 나왔는지라고 하면. 뭐 여러 이런저런 전략적 정무적 판단이 있을 것이고. 혹은 우리 외교력의 미비일 수도 있을 텐데. 제 생각에는 소위 미국 밖 위기를 공동 대응해야 한다라는 위기의식이 있었던 것 같아요. 결국은 뭐냐면 한일 관계를 역사 문제를 앞에다 내놓고 소위 무겁게 진행하지 말고 실용적으로 역사 문제는 잠깐 비껴 놓고 이런저런 문제를, 현실 문제를 가지고 협력하는 모습을 보여준 후 워싱턴에 가면 조금 어깨가 가벼워지겠다라는 판단이었던 것 같기도 하고요. 또 이시바의 정치적 입지를 다져주기 위한 거예요. 제가 이시바의 동선을 좀 따져봤는데 우리 대통령을 23일날 만난 거잖아요. 20일날 무슨 일이 있었냐면 요코하마에서 아프리카 개발 회의가 있었어요. 거기에 아프리카 정상, 34개국의 정상이 온 거예요. 다 만났습니다. 10분, 15분 간격으로. 그리고 29일날. 23일날 우리 대통령 만나고 29일날 인도 모디 총리를 만나고요 9월 6일인가에 이태리 총리를 만나고 23일날 UN 총회를 갑니다. 결국엔 이게 뭐냐면 정상 외교를 통해 자신의 국내 정치 입지를 확대하고자 하는 약한 총리의 정치적 행보가 있는데 그걸 혹시 우리 대통령이 걸은 것은 아닌지 좀 입지적으로. 정무적 판단이 있을지도. 이건 해석입니다. 그러나 어쨌든 이 정상회담은 뭐 안동소주를 놨다, 찜닭을 놨다가 중요한 것이 아니라 결과에 관한 공동 보도자료가 중요하다. 이게 17년 만에 나온 거 아닙니까. 그래서 17년 전에 무엇이 나왔는지 봤어요. 이명박-후쿠다 나왔어요. 그때도 뭐라고 나와 있냐면 양국 정상은 한일 양국의 역사를 직시하는 가운데 미래에 대한 비전을 가지고 국제사회와 함께 기여하겠다라는 문장이 있어요.◎ 양기호 > 그 부분에서 많이 후퇴한 거예요. 정말 17년 동안 공동 문서도 못 나올 정도로.◎ 박정호 > 잘 안 됐다가 지금 복원되는 과정이고.◎ 최종건 > 절대 이거는 우리 정부의 탓만은 아니에요. 말씀하셨듯 일본의 우경화도 있고 여러 가지 정무적이 있을 텐데. 그러나 저나 교수님이나 다 교수인데 이걸 가지고 강의를 하고 평가를 해야 할 거거든요. 역사는 이 문장을 가지고 하기 때문에. 아 그래요. 가슴이 두구두구 거려요.◎ 양기호 > 아유. 아니 교수만은 아니지. 이 양반은 이제 5년간 청와대하고 외교부에서 차관했었으니까. 저도 잠깐 총영사 했으니까. 교수 겸 뭐.◎ 박정호 > 개인적으로 보면 어쨌든 미국으로 가기 위한 징검다리로 일본을 방문해가지고. 이시바 총리가 트럼프 만나서 뭐 어땠는지 이런 도움말도 했다. 도움말도 줬다 이런 얘기도 있는데. 우리의 관심은 과거사 문제가 제대로 안 들어간 이 문제 아쉬움도 있지만 결국 트럼프 대통령과의 정상회담은 어떻게 되느냐 이걸 좀 봐야 될 것 같은데. 모르겠어요. 지금 여러 관측이 일단 나오고 있는데 미국에서 좀 세게 지를 수 있다. 여러 가지 요구를 하고 있다 이런 얘기가 좀 들리는 것 같은데. 교수님은 어떻게 좀 파악하고 계십니까. 최 교수님 먼저 들어볼까요?◎ 최종건 > 좀 많이 우려되죠. 두 가지 이례적인 사건이 발생했죠. 하나는 대한민국 외교장관 조현 장관께서 한일정상회담에 배석하지 않고 워싱턴으로 비행기를 갈아타면서까지 갔어요. 서울-워싱턴의 직항 비행기 좌석을 확보 못 하고 애틀랜타를 경유했어요. 뭐가 급했구나라는 게 있죠. 두 번째는 서울, 대통령이 외유 시에는 서울 혹은 청와대를 지켜야 하는 비서실장도 갔어요. 그럼 모가지 벌어지는구나라고 있어요. 조현 외교장관이 루비오 국무장관 겸 안보보좌관하고 회담을 하고 나온 이후에 미국 측 보도자료가 생각보다 적나라해요. 그러니까 이를테면 한미 동맹 굳건하다 이런 것이 아니라 몇 가지를 요구했어요. 이를테면 이걸 편안한 언어로 말씀드리면 국방비를 증액해야 될 것 같다. 방위비 분담금을 증액해야 될 것 같다. 뭐 그리고 관세 협상에 대해서 구체화를 해야 될 것 같다는 식의 추측될 수 있는 언어가 나왔어요. 그래서 결국은 지난 7월에 우리 한미 간의 관세 협상이 있었습니다만 그때 우리가 봉합했다라고 자랑스럽게 홍보했던 것들이 이번에 어떻게 될지가 중요해요. 첫 번째는 미국산 농축산물 수입에 관련된 거예요. 이거는 결국은 소위 소고기 월령 폐지. 우리 30개월로 묶어놨는데. 이게 결국 미국은 비관세의 장애물이라고 지정을 해서 이제 풀라고 하는 것이고요. 두 번째는 쌀 수입입니다.◎ 박정호 > 아 근데 이거 두 개 다 저희가 지난번에 일단 지켜냈다라고 얘기를 했었는데.◎ 최종건 > 그리고 대미 투자에 관련한 것인데 우리는 2천억 불 한 꼭지, 1천5백억 불. 선박에 관련된 건데 2천억 불에 대해서 어디 어디에 쓸 거에 대한 건지 구체화해서 가져오라는 것 같고. 우리는 아니야 이거는 민간 기업이 하는 거기 때문에 투자와 대출 보증에 관해서 캐피탈 콜이 난 것이다라고 하는 것인데 미국은 구체화하라고 하는 거고. 또 그들이 주장하듯이 소위 오너십 자기네들이 소유하겠다는 거거든요. 이거 봐야 돼요. 그러니까 농축산물과 관세 협상 후속타를 구체화할 수 있느냐 없느냐. 그래서 지금 여한구 통상교섭본부장이 나가 있는 거고요. 정무적으로는 대중국 공조 한국이 지지 표명 하라고 하는 것 같고요. 뭐 이런 것들이 있어요. 그래서 만만치 않죠.◎ 양기호 > 나는 그래서 그걸 이제 조현 장관께서 왜 그렇게 급박하게 갔을까? 여러 가지 추측이 나오고 있어요. 그래서 나는 그건 전혀 신용하지 않는데. 정상회담이 없을 수도 있다는 정도로 굉장히 강한 압박을 하지 않았을까, 미국 쪽에서. 그런 좀 이제 추측까지 나오더라고요. 그래서 그건 아니라고 봅니다만 강력한 그런 메시지가 있었다고 봐요. 그런데 이제 우리 대통령님께서 그러니까 이제 얼마나 이런 게 굉장히 부담이 되는 거죠. 사실은 지난번에 통상이었는데 이번에는 압도적으로 안보거든요. 안보하면 이제 동맹 현대화인데. 아니 우선 주한미군 철수. 예전에는 말 나왔다가 많이 그게 중단이 됐는데 이제는 현실화 될 수도 있는 가능성이 높아졌어요. 그다음에 이제 예를 들면 대만 분쟁에 한국이 완전히 연루되는 거. 그다음에 이제 미국산 무기를 많이 사주는 거. 특히 이제 한국의 국방비. 이거 지금 뭐 2.8%에서 이걸 뭐 지난번에 3.8%로 올리려 그랬는데 결국은 5%로 갈 가능성도 있거든요. 이런 부분, 또는 이제 방위 분담을 지금 10억 달러에서 100억 달러로 올렸다는 거. 이거 정말 심각하거든요. 지금 이제 관세 문제 때문에, 이거 상호 관세 제대로 해가지고 그다음에 반도체라든지 철강 50%. 철강 50% 이게 돼가지고 지금 수출이 굉장히 줄었습니다 이미. 줄어들기 시작하고 있어요. 그러면 작년에 우리가 누렸던 660억 달러 대미 무역 흑자 이거 정말로 200억 달러, 300억 달러 수준으로 떨어지는 것은 저는 시간 문제라고 봐요. 거기다가 이제 주한미군 분담 비용을 뭐 100억 달러까지 올려달라? 이거 정말 심각하거든요. 그러니까 이 상황이 우리가 처음에 기대치 갖고 있던 것하고 미국이 요구하는 것하고 너무나 격차가 심한 거예요. 근데 그 부분을 이제 당장 메꾸지 않으면 안 되겠다 해서 제가 보기로는 급박하게 조현 장관께서 가신 것 같고. 그다음에 강훈식 비서실장까지 간 것은 여러 가지 설이 지금 나오고 있습니다. 왜 그랬느냐에 대해서는. 근데 이제 그중의 하나 이야기 나오는 것은 지금 루비오가 너무 강경파예요. 대중 강경파예요. 아주 강력한 예전의 네오콘 같은 인간이고, 그런 사람이고. 그래서 지금 유일하게 트럼프 대통령의 귀를 붙잡는 사람이 수지 와일스라는 지금 백악관 일종의 비서실장이거든요. 그래서 수지하고 그다음에 강 실장하고 둘이 이제 따로 채널을 만들어가지고 이걸 가지고 트럼프 대통령의 좀 귀를 붙잡을 수 있는 상황을 만들자라는 것이 저는 있다고 봐요. 그것은 이제 분명히 그 설이 상당히 저는 가능성이 있다고 봅니다. 그만큼 이제 미국 내에서 이게 예전처럼, 바이든 정부처럼 이렇게 정책 결정이 바텀업으로 올라가는 게 아니라 지금은 트럼프 대통령이 있고 재무부는 재무부대로 국방부는 국방부대로 상무부는 상무부대로 따로 움직이거든요. 자기들끼리 정보 공유도 안 됩니다. 그러니까 우리가 지금 이게 대화 채널 테이블을 한 네 개 다섯 개 깔아야 겨우 전체적인 어떤 그림을 찾아낼 수 있는 그런 상태거든요. 그런 점에서는 강 실장이 말씀하신 대로 한 사람이라도 더 가가지고 한 말씀이라도 더 하겠다는 말이 저는 그런 게 아닐까하는 생각도 들어요.◎ 박정호 > 네. 지금 이재명 대통령이 미국으로 가는 공군 1호기에서 기내 간담회를 했을 때 이런 말씀을 했습니다. 대한민국도 하나의 주권국가. 주권국가에서 우리 주권자들, 국민들이 기대하는 바를 충족시키진 못할지라도 최소한 실망하게 해드리진 않아야 한다는 책임감을 갖고 있다 얘기를 했고. 미국 요구 다 들어주기 어렵다 뭐 이런 말도 한 걸로 지금 전해지고 있습니다. 많이 이제 준비를 하고 각오를 하고 지금 가고 있는. 지금 도착을 해서 일정을 소화하고 있는 것 같은데. 어떻게 보십니까. 어떻게 예상하세요, 이번 정상회담 진행이 되면.◎ 최종건 > 일단 앞에 이 방송을 보시는 우리 국민들께도 말씀드리고 싶은 게 외교 현장 중 가장 험지가 워싱턴DC에요. 우리 동맹이긴 합니다만 왜 가장 험지냐면 한국과 미국이 많은 것이 연결이 되어 있고. 또 힘의 우위는 분명히 미국에 있고. 우리 아까 초반에도 시차부터 거리 이런 거 이야기했습니다만. 기본적으로 미국은 자기 홈그라운드 아니에요. 우리 대통령, 외교관은 가서 미국 언론, 한국 언론 앞에 완전히 민낯을 드러내야 되는 상황이어서. 특히 진보 진영의 대통령이 미국 갈 때 더 심한 것 같아요. 그러니까 저 사람 반미 아니야? 저 사람 친중 아니야라는 이상한 매우 공정하지 않은 시각을 깨트리기 위해서라도 약간 좀 우리 진보 진영의 지지자들한테는 좀 불편한, 혹은 좀 딱히 섭섭한 말씀들을 하셔야 되고 해야 하기 때문에 제가 좀 말씀드리고 싶은 것은 우리 이재명 대통령께서 말씀하셨듯이 실망시키는 것도 있다 하더라도 대한민국 대통령은 가서 최선을 다할 것이다예요. 제가 보기엔 이번 정상회담은 이미 진행된 거예요. 뭐냐면 조현 장관, 강훈식 실장, 그리고 김정관 장관, 여한구 통상교섭본부장이 가 있다는 의미는 아마 그 한미정상 선언문의 내용을 채우기 위한 옥신각신하고 있는 거예요. 역설적으로 조현 장관이 그리고 강 실장이 늦게 급하게 간 이유는 우리가 우리 나름대로 대통령님 말대로 주권국가 이익을 위해서 버티고 있기 때문이라는 저는 반증이라고 보여요. 안 그랬으면 그럴 필요 없어요. 따라서 어떤 결과가 나오던지 아마 이 정부는 최선을 다했을 것이다. 단, 우리 양기호 교수님도 얼핏 그 말씀을 하셨지만 아니 미국한테 할 말을 해야죠. 그리고 우리 이익을 지켜야죠. 더군다나 보수 대통령이 아니라 진보 대통령이고 이번에 아주 어려운 과정을 통해서 당선된 대통령인데 해야 된다고 봐요. 그러니까 한미 동맹은 대한민국의 국익을 서빙하는 일종의 매개체인 것이지 한미 동맹 자체가 우리 국익은 아니다라는 당당한 스탠스가 있어야 하지만 한미 동맹을 깨야 된다 뭐 이런 식의 극단적인 발언은 아닌 것 같고요. 그래서 저는 내일 이맘때쯤은 결과가 나오겠지만 매우 어려운 회담을 할 것이고. 저는 이것까지 감수해야 될 필요가 있어요. 정상회담은 할 겁니다. 마음에 안 드는 결과, 즉 우리가 우리가 고집 피워서.◎ 박정호 > 만약에 트럼프 마음에 안 든다.◎ 최종건 > 안 든다 하면 오벌오피스에 앉혀놓고 막 뭐라 그럴 거예요. 그때 우리 대통령이 어떻게 반응하느냐 한 가지. 또 보수 언론의 프레임에선 봐라 한미 동맹 꽝이다라고 하는 프레임을 우리 진보 언론에서도 극복해줘야 돼요. 우리 진보 학자들도 마찬가지지만. 아니 지켜낸 것 아니냐. 그렇잖아요. 그러면 저쪽에서 원하는 거. 지금 2천억 불 지금 소위 약정한 거란 말이에요. 1천5백억 불은 조선업에 대한 것이고요. 근데 지금 제가 파악하기로는 그것과는 별개로 우리 재벌 기업들이 지금 1천5백억 달러 정도 패키지를 만들어냈다는 거예요. 이미 하고 있는 것과 할 것을 합쳐서. 그런데 이게 뭐가 있냐면 한미관계 중요하지만요 우리 아까 지방소멸 이야기했는데 이게 지금 국내 투자 여력이 떨어져요. 지방소멸이 더 가속화될 거고 청년들의 직업 일자리가 줄어들 거고 그러면 양극화는 더 가속될 거란 말이에요. 왜냐하면 여러 가지 이유가 있겠지만 미국에서 약탈적 관세 정책 때문에. 근데 거기에 버텨내는 대통령에 대해서 한미관계 파탄냈다라는 식의 프레임은 분명히 나올 거거든요.◎ 양기호 > 이게 지금 사실 우리가 많이 미국에 대해서 양보한 게 있어요. 예를 들면 일본에서는 5천5백 달러거든요. 그리고 이제 그 안에서 여러 가지 그 내용이 있긴 한데. 지금 예를 들면 대미 무역 흑자. 우리가 작년에 660억 달러였어요. 일본은 668억 달러였거든요. 근데 지난 20년간 대미 무역 흑자 누적해서 계산해보면 우리가 절반도 안 돼요. 그리고 현대 기아차 미국에서 많이 팔리는데 지금 일본 전체 차량의 자동차의 뭐 혼다라든지 도요타라든지 해가지고 한 40%밖에 안 됩니다. 그리고 이제 지금 평택기지 같은 거는 106억 달러 들여가지고 정말 이걸 정말 백만 평을 해서 세계 최대 미군기지를 제공한 거거든요. 그러니까 이제 그런 부분들에 저는 훨씬 더 한국이 많이 기여하고 있다라는 것을 저는 어필할 필요가 있다고 보고. 그런 점에서 절대 한국이 일본에 비해서도, 정말로 여러 가지 방위비라든지 또는 이제 국방. 아니 정말 이게 정말 40만, 50만 대군이 지금 젊은이들이 2년간 군대 가가지고 나라를 지키고 있는 거 아닙니까. 일본 사람들은 갑니까? 안 갑니다. 그래서 그런 것은 우리가 정말로 미국이 만약에 미중 패권 경쟁에서 중국을 견제한다면 그거야말로. 평택기지 자체의 상징성도 있고. 그건 뭐 북경까지 천 킬로인데. 미사일 날리면 가는 거죠. 뭐 그럴 일은 없겠지만. 그리고 그다음에 우리가 카투사까지 포함하면요 엄청난 인력이 미국 국익을 위해서 같이 활동하는 거예요. 그런 부분들이 트럼프 대통령이 알아줘야 되는데. 잘 될 겁니다.◎ 박정호 > 잘 될 겁니다. 결론을 잘 될 겁니다. 알아줘야 되는데. 이재명 대통령도 지금 뭐 트럼프 대통령이 쓴 책이 있지 않습니까. 협상의 기술. 그것도 이제 다 읽은 것처럼 얘기를 하더라고요. 어떻게 협상하는지 트럼프 대통령이 자신의 책에 다 써놨다 뭐 이렇게까지 언급을 하던데. 만반의 준비는 하고 있지 않을까라고 생각을 하고. 또 우리 양 교수님이 언급하신, 또 최 교수님이 언급하신 것처럼 우리 국익이 있습니다. 국익이. 사실 떠올려보면 윤석열 때 우리 국익이 없었잖아요. 그냥 다 퍼주고, 그냥 하라는 대로 다 하고.◎ 양기호 > 가치 외교, 이념 외교.◎ 박정호 > 가치 외교. 아 그거 오랜만에 듣네요.◎ 양기호 > 이념 과잉 가치 외교의 모순 한계 문제점. 그걸로 우리가 지금 얼마나 큰 피해를 받고 있습니까.◎ 박정호 > 네. 그때랑 비교해보면 그래도 지금 희망이 보이고. 희망을 만들어낼 수 있고 해낼 수 있다 이런 생각 할 수 있지 않습니까 교수님.◎ 최종건 > 그렇죠. 가장 험지가 워싱턴DC인데 이번에 기획한 것이 한일 관계를 향상시키고 그것을 득점 포인트 삼아서 미국에 가서 하겠다는 건데 저는 제가 세어 보니까 트럼프 대통령과 문재인 대통령이 정상회담 할 때 제가 여섯 번인가를 배석을 했는데. 트럼프 대통령의 기본적인 마인드, 생각은 한국이 되게 부자다. 두 번째는 그 부자가 된 이유는 미국 때문이다. 근데 우리가 걔네들을 지켜주고, 한국을 지켜주고 있다. 고로 정산을 요구해야 된다 이거에요. 우리는 사실 그렇게 생각하지 않잖아요. 정산해달라는 거예요. 정산.◎ 박정호 > 정산. 비즈니스맨이니까.◎ 최종건 > 방위비 분담금, 국방비 증액. 국방비 증액하면 자연스럽게 미국산 무기를 사야 된다라는 구조. 세 번째는 니들이 번 돈을 가지고 미국에 와서 투자해라. 그러니까 정산을 요구하는 파트에요. 그걸 어떻게 잘할까.◎ 양기호 > 이게 참 외교가 중요한 게 그것은 트럼프 대통령이 처음에 동양에 동아시아에 있는 일본이라든지 한국의 동맹들이 약탈하고 있다고 20대, 30대부터 생각한 거예요. 근데 그걸 언제 자기가 본인이 느끼게 됐냐면 1980년대 후반에 일본이 그때 뭐 그냥 세계 최고였잖아요, 80년대 후반이. 그래서 미국 내에 있는 미국의 상징 같은 영화사라든지 아니면 그 건물, 뉴욕 빌딩 같은 거 많이 샀습니다. 그런데 뉴욕에서 살고 있었잖아요, 트럼프 대통령이. 자기가 부동산 업자였잖아. 그런데 일본이어가지고 전부 다 그걸 엄청난 대미 무역 흑자를 가지고 종잣돈으로 다 사들이는 거야. 자기가 지금 장사하는데 내 빌딩 다 뺏어가 일본 애들이. 본인이 실감한 거죠. 그래서 그때부터 아 이 한국 일본은 전부다 미군이 지켜주고 그리고 자기 용돈을 가져가는 국가다 이렇게 생각을 한 거예요. 그게 20대, 30대에 굳어진 겁니다. 그런데 그래서 가장 먼저 피해를 볼 사람은 한국이 아니에요. 80년대 후반에는 일본하고 한국하고 경제 격차가 너무 컸고. 그러니까 일본이 주 타깃이 돼야 되는데 그걸 뒤집은 게 내가 별로 좋아하진 않지만 아베예요. 그래서 그걸 완전히 뒤집어가지고 어떻게든 온갖 로비를 다 해가지고 다 접근해가지고. 나중에 보니까 트럼프 대통령이 유일하게 전 세계 정치리더 중에서 흉금을 터놓고 이야기할 수 있는 사람은 아베밖에 없는 거야. 그리고 하나 더, 아베가 3년 전에 총격 사건으로 사망했거든요. 아베 죽으니까 아베 부인 악기 회사를 초청해가지고 마러라고 플로리다 자기 리조트 있잖아요. 거기서 위로회까지 했다니까. 그래서 이런 점에서는 저는 뭐 진보건 보수건 사실은 역시 정치리더 역할이 중요하다. 그러니까 우리 이재명 대통령 굉장히 슬기롭고 재주 많은 분이라서. 저는 이번에 가가지고 트럼프 대통령하고 딱 이렇게 직담판을 해가지고 완전히 트럼프 대통령을 친화적인. 그리고 이제 북미대화 재개하면서 한국도 같이 하자 뭐 이런 식으로 아주 베스트 시나리오가 나오기를 지금 기다리고 있습니다. 아마 잘될 겁니다.◎ 박정호 > 아베 이후에 이제 이재명 대통령과의 또 찐친이 될 수도 있는 것이고. 좀 봐야 되겠지만. 북한 얘기하셨으니까 이것도 저희가 막바지에 좀 잠깐 짚고 가보죠. 대북 관계 어떻게. 북한과의 대화에 대해 전향적인 얘기가 나올 수 있을지. 이거 어떻게 예상하십니까. 트럼프가 노벨평화상 노리고 있다는 얘기는 계속 나오니까.◎ 최종건 > 문재인 정부 기간의 정상회담 내용 중에 하나는 북한과 대화를 끊임없이 노력하는 트럼프 대통령에 대한 찬사가 있었던 거예요. 정상회담 현장에서. 당신 덕분에 한반도 평화가 있다. 그래서 노벨상은 트럼프 대통령님이 가져가시고 평화는 저희가 가져가겠습니다라고 했거든요. 그랬더니 트럼프 대통령이 봤지. 문 대통령이 이렇게 얘기하는 거 봤지. 너무 좋아하더라고요. 그러니까 제가 이번에 드리고 싶은 말씀은 자연스럽게 북한 문제가 나올 거고요 그때는 어떻게 하냐면 통상 스타일이 대한민국 대통령에게 현 상황의 판단에 대해서 물어볼 겁니다. 그걸 가지고 판단할 겁니다. 트럼프 대통령은 자칭 타칭 대북 전문가이기 때문에. 김정은 위원장을 어쨌든 지도자 중 가장 많이 만나본 사람이에요. 정확하겐 세 번이고 스물 몇 번의 친서를 나눴기 때문에. 그래서 이재명 대통령의 대북 상황 판단에 대한 것을 볼 거고요. 두 번째는 자기가 같이 하고 있는 정책. 즉 북한과 대화하려고 하는 트럼프 대통령의 정책과 얼마나 공유될 수 있는지를 볼 겁니다. 거기다 대고 뭐 대북제재 막 이러면 씨알도 안 먹힐 거고요. 뭐 세 번째는 뭐냐면 결국은 트럼프 대통령의 리더십을 좀 띄워주면 그 나름대로 이제 외교적으로 어떤 언어로 정리될 것이냐면 양 정상은 북한에 대해 대화가 중요하다라고 사항 인식을 공유하였고 대북 정책에 대해서 공조하기로 하였다라는 식의 의미 있는 결과가 나오겠죠. 이게 외교 기술적 워딩이고, 이미 그런 건 되어 있을 거라고 봐요. 그러니 봐야겠죠. 근데 뭐 저는 잘 나올 거라고 보는데요.◎ 박정호 > 어 그래요. 북한과의 대화.◎ 양기호 > 저는 이제 한미 통상 또는 안보 문제가 일단 안정이 되면 APEC 정상회담에서 시진핑 그다음에 트럼프 정상회담이 있을 수도 있거든요. 그 이후부터는 훨씬 더 좀 탄력을 받아서 우리도 이제 그다음부터는 대중접근을 적극적으로 해야죠. APEC 정상회담 이후에는. 그리고 만약에 이제 북미회담이 좀 순탄하게 앞으로 재개될 수 있다 하면 그러면 한국도 거기에 편승해야 되는 겁니다. 저는 이제 APEC까지는, 10월 말까지는 한미 한일 관계 안정화를 시키고 그리고 나서는 윤석열 정권이 하지 못했던 이런 북방정책, 북방외교 2.0 지금 당장은 어렵지만 러시아라든지 언젠가는 해야죠. 러시아하고 지금 무역 달러만 해도 백몇십억 달러에요. 그게 없는 것 같지만 작년에도 백억 달러 넘게 러시아하고 무역을 했습니다. 그리고 대중 대화 그다음에 남북 대화 재개해야 됩니다. 그런데 아마 청와대 내에서는 다 그려져 있을 거라고는 생각을 합니다만 앞으로 좀 기다리고 있습니다.◎ 박정호 > 북한과의 관계도 지금 어떻게 풀려나가는지 봐야 될 것 같은데 상당히 공교롭게도 지금 북한에서 계속 연일 이재명 대통령을 공격을 하고 있는 그런 얘기도 나오고. 뭔가 군사적인 긴장도 좀 느껴지는 것 같기도 하고. 전략적이겠죠 이제 북한의 이런 움직임은 어떻게 보십니까. 하필이면 한미정상회담 앞두고 이런 얘기가 또 많이 나오고 있는데.◎ 최종건 > 북한은 두 가지 메시지를 동시에 주죠. 하나는 우리한테 말 걸지 마. 결국 그거 아닙니까. 니가 뭘 하든 간에 우린 너하고 적대적 2국가야. 근데 그걸 김여정 부부장이, 즉 김정은의 여동생이 김정은의 지시와 결재 하에 발표하는 것으로 알고 있거든요. 우리한테 얘기하지 말라고 얘기하고 있는 거예요. 두 번째는 대한민국 대통령의 외교 동선에 맞춰 자기가 뭘 하고 있어요? 뭐 지대공 미사일 쏜다든지. 꼭 이렇게 보란 듯이. 북한은 여전히 우리를 신경 쓰고 있다는 거 하나. 단 우리가 대화하자고 해서 바로 나오지 않을 것이다. 왜냐하면 지난번 김여정 담화에도 나와 있듯이 자기네들은 윤석열 정부 때도 그렇고 문재인 정부 때도 그렇고 게다가 정권이양기에 어떠한 현상이 벌어지는지도 봤다. 늘 너희들한테 속았다는 거예요. 그러니까 우리 양기호 교수님께서 말씀하셨듯이 당장은 뭐 그렇게 큰 변화가 있기보다는, 학기로 치면 한 학기 정도는 이렇게 돌리고 그다음에 내년부터는 있지 않을까 싶어요. 왜냐면 문재인 정부 때도 6개월 걸렸어요. 그때도 정말 긴장이 고조가 되다가 평창올림픽을 계기로 풀려버렸지 않습니까?◎ 양기호 > 아니 오늘 개강인데 학기 이야기를 하니까 갑자기 또 뭔가 어깨가 무거워지네요.◎ 최종건 > 개강하셨습니까? 저희는 다음 주인데.◎ 양기호 > 오늘 개강입니다. 우리는 개강이 한 주 빠릅니다.◎ 최종건 > 저는 개 강해지고 있습니다.◎ 박정호 > 개 강해진다. 하하하. 아 이거 너무 좋아요. 이런 말씀 너무 좋습니다.◎ 양기호 > 아 이건 진짜 농담인데 대학 교수들이 마르크스 주의자들이 좀 있습니다. 이거 농담입니다. 마르크스가 말한 게 뭐냐. 클래스리스 소사이어티야. 계급 없는 사회야. 그러니까 교수들은 어떻게 해서 그러냐. 수업 없는 사회. 클래스리스 소사이어티야. 농담입니다. 농담.◎ 박정호 > 아유 뭐 오늘 더위가 기승을 부린다고 하는데 시원해져서 너무 좋습니다. 자 두 분 말씀 오늘 정말 즐겁게 또 정말 공부하는 마음으로 잘 들었고요. 끝으로 지금 속보가 들어오고 있는데 미국 시간으로 25일 정오, 점심때 이제 만나서 회담을 하게 됩니다. 백악관에서 얘기를 지금 하고 있어요. 일정을 릴리즈 하고 있는데 얼마 안 남았습니다. 끝으로 이재명 대통령, 이재명 대통령 만나게 된다, 정상회담 전에 딱 만났다. 아니면 통화를 했다. 어떤 말씀을 해주고 싶으신지 마지막으로 듣고 마무리하겠습니다. 양기호 교수님부터.◎ 양기호 > 이재명 대통령께서 아주 온갖 세상 풍파 어려움 다 겪으신 분이고 그런 어떤 외교적인 부분에 대해서도 최근 몇 달 동안 굉장히 쉽게 빨리 체화시켰어요. 그런 점에서 탁월한 분이라고 생각하고. 정상회담 현장에서 역시 짧은 시간입니다. 금방 흘러가는 시간인데 그 부분에서 아주 여러 가지 많은 지혜를 발휘하셔가지고 좋은 성과를 거두기를 기대하고 있습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 최 교수님.◎ 최종건 > 하시고 싶은 말씀 하시라. 그래야, 그러면, 혹은 그래도 괜찮다. 왜냐하면 우리나라 그 정도 된다. 그리고 우리 관료, 우리 정부나 혹은 기업이나 국민들이 잘 케어해 드리겠다.◎ 양기호 > 말씀 중에 죄송한데 젤렌스키 사태 나오지 않을까요? 할 말 다 하다가는 그쪽에서.◎ 최종건 > 젤렌스키하고 저희는 다르죠. 미국이 필요한 게 많죠. 젤렌스키 정도, 우크라이나를 절대 낮게 보는 건 아니지만 전쟁 중인 국가와 다르다. 저는 뭐 하시고 싶은 말씀 하시라. 제가 문재인 대통령께도 늘 말씀. 저희 참모들이 뒤처리하겠습니다. 그랬어요. 하시고 싶은 말씀 하시라.◎ 박정호 > 크 알겠습니다. 이재명 대통령이 국익을 위해 또 대한민국을 위해 하고 싶은 말씀 다 하실 수 있도록 저희 오마이TV 시청자분들 또 많은 분들이 함께 또 힘을 모아 줄 겁니다. 이번 정상회담 결과도 보고 두 분 교수님 오늘 너무 재밌게 잘 들어서 다음번에도 모셔서 평가해보는 시간을 가지면 좋을 것 같습니다.◎ 양기호 > 영광입니다. 기다리고 있습니다.◎ 박정호 > 괜찮으세요? 강의 시작해서 바쁘실 텐데.◎ 양기호 > 아 예. 겹치지만 않으면 괜찮습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 수업보다 방송 더 좋아하시는 우리 양 교수님.◎ 양기호 > 아 그건 아닙니다.◎ 박정호 > 아 농담이고요. 또 다음번에 더 강해져서 돌아오실 우리 최 교수님. 개 강해져서 돌아올 교수님들 기대해보겠습니다. 두 분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.