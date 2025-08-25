서산시민단체, 이완섭 시장 등 고발... "예천지구 공영주차장 사업, 문제 있어"

'정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임(아래 시민모임)'이 이완섭 서산시장을 공직선거법 위반 등의 혐의로 경찰에 고발했다.
시민모임에 따르면 25일 오전 11시, 서산경찰서 앞에서 기자회견을 열고 서산시가 추진 중인 '예천지구 공영주차장(초록광장)'에 대해 이 시장을 비롯한 공무원 5명과 용역기관 대표를 위계에 의한 공무집행방해죄, 직권남용죄, 직무유기죄, 공직선거법위반 등의 혐의로 고발한다고 밝혔다.
시민모임에 따르면 초록광장의 경우 서산시장(공무원 포함)이 분기당 1회 이상 홍보 등을 하는 경우 공직선거법 86조에 위반한다고 주장했다.
특히, 서산시가 위법부당한 용역 결과를 토대로 공영주차장 사업을 강행해, 당초 추진 예정이었던 도서관 건립 국고보조금 91억 원과 설계비 12억 원 등 총 103억 원을 국가에 반납해 손해가 발생했다고 밝혔다.
앞서, 시민모임은 공영주차장 사업과 관련해 혈세 낭비와 지방재정법 위반, 허위 용역 결과 등을 이유로 감사원 공익감사와 충남도 주민감사심의를 청구했다.
하지만, 감사원과 충남도는 각각 '기각'과 '각하'를 결정하면서 소송과 고발을 예고한 바 있다(관련기사 : 서산 예천지구 공영주차장 감사청구 각하... 시민모임 소송 예고
).
시민모임 공동대표 남현우 변호사는 "이완섭 시장은 서산시민 90.6% 찬성으로 진행된 서산중앙도서관 건립사업을 자신의 치적 쌓기를 위해 전격 철회하고 초록광장 조성사업을 강행하고 있다 "면서 "(이로 인해 중앙도서관 건립) 국가보조금 반환 등으로 103억의 손해를 입혔고, 유료주차장 조성을 위해 500억 상당의 혈세만 낭비하고 있다"라고 말했다.
그러면서 "지금이라도 당장 (공영주차장 사업을) 중단하고 서산시민 모두가 동의하는 복합문화센터 등을 조성해야 한다"며 "이를 무시하고 초록광장 조성사업을 강행한다면 끝까지 책임을 물을 것"이라고 경고했다.
시민모임 고발에 서산시 관계자는 25일 기자와 통화에서 "고발했다는 내용은 들어서 알고 있지만 고발장을 보지 못한 상태에서 정확한 답변을 하기 어렵다"면서 "담당부서와 정확한 고발 이유를 파악하고 대응책을 논의할 것"이라고 말했다.
한편, '예천지구 공영주차장·초록 광장 조성 사업'은 예천동 1255-1번지 일원에서 진행되며, 총공사비 260억 원(도비 100억 원 지원)이 투입된다.
지하 1층, 지상 1층 규모로 430면의 주차장과 옥상에 시민 휴식 공간인 초록광장을 조성하는 사업으로, 오는 9월 착공해 내년 7월 완공할 예정이다.