서산시민단체, 이완섭 시장 등 고발... "예천지구 공영주차장 사업, 문제 있어"

▲‘정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임’이 이완섭 서산시장을 공직선거위반 등으로 경찰에 고발했다. 사진은 고발장 접수에 앞서 서산경찰서 앞에서 기자회견중인 시민모임 공동대표 남현우 변호사(사진, 가운데)와 이희출(사진, 왼쪽) 운영위원장이다. ⓒ 시민모임 관련사진보기