노무현 대통령 묘소 참배한 조국 "초심 잃지 않겠습니다"

큰사진보기 ▲조국 전 조국혁신당 대표가 8월 25일 김해 봉하마을 고 노무현 대통령 묘소를 참배하고 권양숙 여사를 예방했다. ⓒ 봉하재단 김영호 관련사진보기

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 고 노무현 전 대통령 묘소를 참배하며 "초심 잃지 않겠습니다"라고 했다.사면복권 뒤 처음으로 25일 봉하마을을 찾은 조국 원장은 참배록에 "돌아왔습니다. 그립습니다. 초심 잃지 않겠습니다"라고 썼다.조 원장은 노무현 대통령 묘역을 찾아 헌화분향한 뒤 너럭바위 앞에서 묵념하고, 이어 너럭바위에 국화를 놓은 뒤 두 손으로 짚기도 했다.참배를 마친 조국 원장은 사저에 들러 권양숙 여사를 예방하고 차담을 나누었다. 이 자리에서 권 여사는 조국 원장에게 부채를 선물했다.조 원장은 하루 전날엔 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했다.조국 전 대표는 참배·예방을 마친 뒤 기자들을 만나 "여러 번 왔는데 오늘 약간 감정적으로 울컥했던 것 같다. 이제 오늘 부산과 양산에 들렀고 오늘 대통령께 인사드리러 왔다. 제가 창당 선언을 했을 때와 같은 기본 경로로 알고 있다"라고 말했다.호남 방문에 대해, 조 전 대표는 "(민주당에서) 마치 내년에 있을 지방선거용으로 생각하시는 분들도 계신 것 같은데 그건 아니다"라며 "광주에 계시는 대주교, 익산에 계시는 원불교 교정원장께서 저를 위해서 많이 애써주신 게 있다. 그분들께 감사 인사를 직접 드리는 게 맞다. 직접 찾아뵙고 인사 올리는 게 인간의 인간으로서의 도리 아니겠느냐"라고 말했다."혹시 권양숙 여사가 탄원서를 쓰시거나 역할이 있었느냐"는 물음에 조 전 대표는 "제가 아는 바는 아닌 것 같다. 별도로 인사드리러 온 것이기 때문에 그 문제와 관계없이 노무현 대통령께 인사 오면 당연히 여사와 인사를 드려야 했다. 창당 전후 여사께서 많이 격려해 주셨기 때문에 또 인사를 올려야 했다"라고 말했다.호남 방문 이후 일정에 대해, 조 전 대표는 "이번 주까지는 제가 주로 인사를 드려야 할 동선이 짜여져 있다. 다음 주부터는 포항, 대구, 구미 쪽에 인사와 관계없이 여러 행사를 통해 국민들을 만날 생각을 하고 있다. 아직 확정 전이다"라며 "(대구경북을) 민주진보 진영의 험지라고 얘기하는데 저는 그렇게 생각하지 않는다. 대구경북지역 국민들도 우리 국민이고 내란에 대해서 윤석열에 대해서 분노하고 있다고 생각한다. 대구경북 지역 시민들을 만나는 자리를 지금 준비 중에 있다"라고 말했다.