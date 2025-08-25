광복 81주년은 '반미자주 원년' 되기를

기자말 민주노총에서 '자주와 평화, 통일'을 위한 노동자의 목소리를 담은 릴레이 기고를 기획했습니다. 현장 노동자의 생생한 이야기를 여러분에게 전합니다.

큰사진보기 ▲내란세력 완전청산! 미국의 경제？안보 수탈 저지! 8.15전국노동자대회에 참여한 민주노총 조합원의 모습 ⓒ 민주노총 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲내란세력 완전청산! 미국의 경제？안보 수탈 저지! 8.15전국노동자대회에 참여한 민주노총 조합원들이 행진하고 있다 ⓒ 민주노총 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 민주노총 노동과세계에도 실립니다. 이 글은 전국택배노동조합 김명환 조합원이 작성했습니다.

"목구멍이 포도청이다." "먹고 살기도 바쁜데 자유니, 평화니, 평등이니 내 알 바 아니다."특히 저처럼 하루 벌어 하루 먹고 사는 생계형 노동자는 그렇게 생각하며 버텨야 살아남을 수 있습니다.하지만 최근 AI 기술이 급진전하면서 백범 김구 선생, 유관순 열사, 안중근 의사, 이봉창 의사 등이 되살아 나와 가끔 저에게 묻는 듯합니다."나는 힘들었지만 이기고자 했는데, 내란을 겪은 그대들은 이기는 것 같지만 정말 이길 수 있겠느냐"라고 말입니다.수많은 사람들, 이름조차 남기지 못한 어린 영령들, 얼굴 없는 신분과 보잘것없는 처지로 특별할 것 없는 분들이 만들어준 미래. 그 80년이 지난 오늘, 그 환희는 사라지고 광복절은 그저 하루의 휴일이자 해외여행 가기 좋은 날로 변해버린 것은 아닐까요.저는 택배 노동자입니다. 2021년 사회적 합의로 8월 14일이 '택배 없는 날'로 지정되면서 광복절과 이어 이틀을 쉴 수 있게 된 것이 유일한 위안인 10년차 택배기사입니다.노동부 장관 후보자가 인사청문회에서 질문을 받았습니다."대한민국의 주적은 누구입니까?""대한민국을 해롭게 하는 모든 세력입니다.""그러니까 주적이 누구냐구요?""대한민국을 해롭게 하는 모든 세력이 주적입니다. 아닌가요?"라고 했습니다.이재명 정부가 대북방송을 중단하고 스피커를 철거하자 북측도 철거했습니다. 정부가 전쟁 억지를 명분으로 한 '한미연합군사훈련'을 전면 중단하겠다고 선언한다면, 북측은 비로소 자기들의 진심이 받아들여지기 시작했다고 반응할 것입니다.저는 8.15 전국노동자대회에 앞서 '광복절다운 이야기들이 많을 것'이라 기대했습니다. AI 기술을 활용해 항일 순국선열들이 대중에게 한마디씩 남기고, 독립을 피눈물로 얻어낸 기쁨과 그 항일의 열정과 헌신, 목숨까지 바친 모습들이 이야기되고 노래되기를 바랐습니다.그러나 대회에서 정말 중요하게 외친 것은 따로 있었습니다. 바로 우리 국민의 힘으로 "내란세력 척결, 반미자주 실현"을 이루는가의 문제였습니다.저와 동료 택배노동자들은 비록 배운 것 많지 않고 힘든 일을 하지만 역사를 잘 알고 세상 물정을 누구보다 잘 압니다. '이명박근혜 시대', '효순이 미선이 사건', '최순실 국정농단', 그리고 이번 '윤석열 김건희 내란'까지 겪으며 깨우쳤습니다.이제 노조법 2·3조 개정으로 빼앗긴 택배 노동자의 지위를 되찾고, 적폐와 내란세력이 망쳐놓은 세상을 바로잡아야 할 때임을 절실히 압니다.윤석열과 그 수하들의 전쟁 책동에도 전쟁도, 비상계엄도 실패로 돌아갔습니다. 더 이상 북측은 미국 종속을 끊어내지 못하는 남을 통일의 동반자로만 여기지 않을 것임을, 그리고 미국을 등에 업은 남측이 '작은 미국'일 뿐이라 말한 그 뜻을 이제야 깊이 이해하게 됩니다."노동조합이면 노동문제만 다루면 되지 않느냐.""왜 굳이 정치적 사안을 노동조합이 끌어들이느냐."누가 물으면 저는 이렇게 답하고 싶습니다."아닙니다. 노동조합이기 때문에 정치 이야기를 해야 합니다. 노동과 정치는 결코 분리할 수 없는 하나의 이야기입니다. 미국과 다국적 자본은 이미 한국 노동자의 운명을 움켜쥐고 언제든 마음대로 흔들고 있습니다. 홈플러스 사태에서 10만 종사자와 가족, 입점 자영업자와 그 가족들의 운명이 자본의 칼날 아래 놓였습니다. 쿠팡의 미국 자본 아래에서 하루하루 쓰러져가는 택배노동자와 종사자들이 있습니다.""한국의 비정규직, 하도급직, 특수고용 노동자의 생존권은 기업이나 원청이 보장하지 않습니다. 오직 반미자주의 기치를 들고 한국 노동자가 싸울 수 있는가 없는가에 달려 있습니다."제가 이번 8.15대회를 특별하고 감동적으로 느낀 이유는 단 하나입니다. 민주를 표방한 거의 모든 계급과 계층의 사회단체가 한목소리를 냈기 때문입니다. 바로 '반미자주'만이 우리가 꿈꾸는 사회대변혁의 기치라는 데 모두가 동의했기 때문입니다.광복 80주년을 맞으며 떠올린 것은 조상들의 항일투쟁입니다.97%는 "어떻게든 살아남는 것이 이기는 것"이라 여겼습니다. 그러나 나머지 3%는 달랐습니다. 그들은 먼저 서로 단결했고, 주변 10%를 공감시켰으며, 나머지 30%를 설득했습니다. 결국 36년 만에 일제강점을 끝냈습니다. 비록 그 종지부가 민족의 단결투쟁이 아니라 원폭투하였다는 점은 원통합니다.오늘날 항일독립의 구심이 3%였다면, 반미자주의 구심이 되는 3%는 노동자가 맡아야 합니다. 저는 광복 100주년이 아니라 당장 광복 81주년에는 노동자를 중심으로 한 위대한 국민이 "반미자주, 진정한 자주독립"의 원년을 맞이하길 바랍니다.그리고 이 바람은 저 혼자만의 바람이 아닙니다. 노동자, 농민, 빈민, 청년학생들, 곧 대한민국 국민 모두의 바람이 되기를 기원합니다.