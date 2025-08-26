"남을 밥으로 삼지 않는다" 씨알 정신이 건네는 말

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 서로북스 관련사진보기

- 책을 출간하게 된 가장 큰 계기는 무엇인가?

AD

- 책 제목을 <함석헌의 씨알정신운동 깊이 읽기>로 한 이유는?

- 함 선생님을 항일 민족운동, 반독재 민주화운동, 씨알정신 운동 등 세 가지 운동을 하신 분으로 표현했는데.

- 박정희 군사정권 시절 정보부 검열로 "참 지도자의 모습"을 "참 목자의 모습"으로 바꾼 일화가 인상적이다.

- 씨알정신의 세 가지 핵심인 참을 찾는 정신, 같이 살기 정신, 절대 비폭력 평화주의 정신은 현대사회에 어떤 의미를 지니나?

- 함석헌 선생이 즐겨 사용하시던 "풀"이라는 단어에 담긴 깊은 뜻은?

- 함석헌 선생을 20여 년 동안 가까이서 모시면서 가장 기억에 남는 모습은?

- '함석헌 씨알정신 운동'이 잊히는 듯한 오늘날 이 운동을 살리기 위해 어떤 노력이 필요한가?

함석헌(1901~1989)이 세상을 떠난 지 36년. 그의 사상과 정신을 담은 새로운 책이 나왔다. 10여 년간 월간 <씨알의소리> 편집장을 지낸 박선균 목사(86)가 펴낸 <함석헌의 씨알정신운동 깊이 읽기>다. 함석헌 선생을 20여 년 동안 가까이서 모신 그가 들려주는 씨알 정신 이야기를 들어보았다. 아래는 지난 19일부터 25일까지 그와 이메일로 인터뷰한 내용을 정리한 것이다."나는 책을 낼 생각이 없었다. 이번에 낸 책은 그때그때 <씨알의 소리>에 기고한 것을 모았다고 할 수 있다. 책을 내게 된 계기는 나보다 두 살 아래인 김경재 교수가 갑자기 돌아가셨기 때문이다. 나보다는 함 선생님을 가장 잘 아시는 분이라 할 수 있는데, 안타깝다. 나도 이제는 나이가 들 만큼 들어 언제 어떻게 될지 모르는 상황에서 부족하지만, 책을 내게 된 것이다.""책 제목은 처음에는 '함석헌 씨알정신 운동의 긴급성'이라고 했다가 오랜 독자인 노명환님이 '긴급성'이라는 말이 어려운데 쉬운 말로 바꾸면 좋겠다는 의견이 있어서 '깊이 읽기'로 바꿨다. '씨알 정신운동'은 함 선생님이 가장 많이 강조한 말씀이라고 생각한다.""선생님은 1930년 ML 당 사건으로 정주경찰서에 1주간, 1940년 계우회 사건으로 평양 대동경찰서에 1년간, 1942년 성서조선 필화 사건으로 서울 서대문 형무소에 1년간 수감되었다. 항일민족운동에 헌신하셨다 할 수 있다. 반독재 민주화운동은 당시 <사상계>라는 잡지를 통해 잠자는 국민을 깨우쳤고, 선생님은 글만 쓰시는 게 아니라, 일선에 서서 맨손으로 경찰과 싸우셨다. 1970년 4월 19일 월간 <씨알의 소리> 자체가 씨알정신 운동이라 할 수 있다.""나는 편집장으로 정보부원 김영균이라는 사람과 <씨알의 소리> 원고를 놓고 '된다, 안된다' 싸움의 일선에 있었다. 함 선생님이 1973년 4월호에 '참 지도자의 모습'이란 글을 쓰셨는데, 정보부에서 '이 글은 각하를 겨냥한 글이어서 전면 삭제가 불가피하다'고 했다. 난감했다. 그러다가 불현듯 '참 지도자'가 대통령을 지적하는 말이어서 안된다면 '참 목자'로 하면 어떨까 생각했다. 김영균은 '그거 괜찮겠다'고 했다. 함 선생님께 사실대로 말씀드리고 '지도자' 대신 '목자'로 하면 어떻겠냐고 했더니, 선생님도 잠시 생각하시더니 씁쓸해 하시면서 허락하셨다.""함 선생님이 세계 일주 여행을 중단하고 돌아와 1963년 7월 22일 광화문 시민회관에서 강연할 때 제 일성이 '나는 참을 말하러 왔습니다'였다. 함 선생님은 참을 말하고, 참을 실천에 옮기셨다. '같이살기 정신'에서 중요한 것은 이것이 '세계를 구원하는 길'이라고 확신하신 점이다. '비폭력 평화주의 정신'은 선생님이 아주 좋아하셨다. 이 길이 아니면 폭력주의 전쟁밖에 없다는 것이다.""선생님의 '할 말이 있다'는 글에서 풀의 놀라운 뜻을 알았다. '나는 풀이다. 들에 가도 있는 풀, 산에 가도 있는 풀... 나는 흙을 먹고 살아 남의 밥이 될지언정 누구를 내 밥으로 하지 않는다... 밟아도 밟아도 사는 풀, 베어도 베어도 또 돋아나는 풀'. 이 풀을 통해서 씨알정신을 배울 수 있다. 첫째는 가장 낮은 자리에 살면서 내가 남의 밥이 될지언정 남을 밥으로 하지 않는다. 둘째는 빽빽하게 살면서 서로 싸우지 않고 같이 산다. 셋째는 풀은 땅과 하늘만 믿고 산다. 천둥 번개가 쳐도 뿌리가 흔들리지 않고 평화를 유지한다.""선생님은 한국 역사상 찾아보기 힘든 뛰어난 분이다. 돌아가신 장기려 박사님도 '함 선생님은 5백년 후에도 빛날 인물'이라 했다.""잊히는 듯 보이지만 낙심할 필요는 없다. 500년이 될지 50년이 될지 5년이 될지 아무도 모른다. 우리가 알지 못하는 때 빛이 날 수도 있다. 아직은 몇 사람의 생각이지만 '함석헌 평화상 운동'을 시작해보려고 한다. 성경에 '한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고, 죽으면 많은 열매를 맺느니라'는 말씀이 있다. 그와 마찬가지로 우리가 모르는 사이 씨알은 다시 살아난다고 믿는다. 함석헌 선생님은 하나의 옹근 씨알로 돌아가셨기 때문에, 결코 죽어 없어진 것이 아니라 수많은 씨알로 다시 살아날 것을 확신한다."한편, 박선균 목사는 1938년 강원도 평창군 출생으로 1971년 함석헌 선생의 부름을 받아 10여 년간 월간 <씨알의소리> 편집장을 맡았다. 미아리 침례교회에서 25년간 목회 활동을 했으며, 1987년 <금지된 씨알의소리>, 2005년 <씨알 소리 이야기>를 출간했다.