박물관에 차려진 '플라스틱 밥상'이 주는 경고

8월 15일, 부산 여행의 마지막 날. 영도로 향했다. 바다와 맞닿은 언덕 위에 선 국립해양박물관은 멀리서도 거대한 건축물의 위용을 드러냈다. 영도 끝자락, 바다와 항구가 만나는 자리에 자리 잡은 이 건물은 항구 도시 부산을 상징하듯 바다를 향해 활짝 열려 있었다.길을 건너면 국립한국해양대학교, 조금 더 가면 한국해양수산개발원과 한국해양과학기술원, 그리고 부산해사고등학교가 자리한다. 모두 바다와 관련된 교육과 연구기관들이다. 이곳은 단순한 관광지가 아니라, 학문과 연구·교육이 어우러진 '해양 클러스터'의 심장부였다.안으로 들어서면, 전시실은 바다의 시간여행으로 안내한다. 고대의 뗏목에서 시작해 조선의 판옥선, 그리고 현대의 심해 탐사 장비까지. 전시는 단순히 유물을 나열하는 것이 아니라, 한국인이 바다와 함께 살아온 길을 보여준다. 어린이 체험 공간에서는 가상 항해 시뮬레이션이 한창이다. 아이들의 환호성이 바다의 파도 소리처럼 울려 퍼졌다.바다를 그대로 옮겨놓은 듯한 수족관. 그 안에는 관람객들의 발걸음을 붙잡는 '스타 물고기'들이 있다. 아이들에게 친숙한 캐릭터 물고기부터, 압도적인 대형 어류, 해파리까지. 수족관은 다양한 매력의 생물들로 가득하다.수족관의 대표 인기 어종은 단연 클라운피시(니모)다. 주황빛 몸에 흰색 줄무늬를 가진 귀여운 모습은 아이들의 시선을 사로잡는다. 함께 전시되는 블루탱(도리)은 선명한 파란빛과 노란 꼬리로, 움직임만으로도 전시장을 환하게 만든다.박력 있는 대형 어류도 빼놓을 수 없다. 상어는 거대한 몸집으로 수조를 유영하며 관람객들을 압도한다. 반대로 가오리는 우아하게 날갯짓하듯 헤엄치며 또 다른 매력을 보여준다. 두 어종은 서로 다른 방식으로 사람들의 눈길을 끈다.화려한 산호어들은 전시장에 색채를 더한다. 알록달록한 무늬를 가진 나비고기, 우아한 체형의 엔젤피시는 바닷속 열대 산호초를 그대로 옮겨온 듯한 풍경을 만든다. 해마는 독특한 외형 덕분에 신비로운 시선을 끌어모은다.몽환적인 분위기를 연출하는 해파리는 조명과 어우러져 젊은 세대의 '인생샷 명소'가 되고, 거대한 담수어 피라루쿠는 압도적인 크기로 관람객들을 한참이나 수조 앞에 머물게 한다. 이들의 어우러짐 속에서 수족관은 단순한 전시장이 아니라 살아 있는 바다의 축소판으로 자리한다.국립해양박물관은 전시동과 교육·연구동, 그리고 관람객을 위한 편의공간으로 나뉜다. 1층에는 로비와 기획전시실, 어린이 체험관이 자리하고, 2·3층에는 해양의 역사를 시대순으로 조망하는 상설 전시실이 배치돼 있다. 복도는 곡선형으로 설계돼 바다의 흐름을 따라 걷는 듯한 느낌을 준다.무엇보다 이곳의 매력은 주변 조망이다. 동쪽으로는 부산항과 오륙도가, 서쪽으로는 영도 언덕 마을이 한눈에 들어온다. 북쪽으로는 부산대교와 광안대교가 펼쳐지고, 남쪽으로는 탁 트인 남해 바다가 끝없이 이어진다. 전시실에서 눈길을 돌리면 언제나 바다가 함께하는 셈이다.박물관 내부에서는 다양한 체험 프로그램도 마련돼 있다. 그중에서도 물고기 먹이 주기 체험은 아이들에게 인기다. 정해진 시간마다 약 10분간 진행되며, 어린이 관람객은 수족관 상부에서 먹이를 뿌리며 유리창 너머가 아닌 가까운 거리에서 물고기와 교감하는 특별한 경험을 할 수 있다.전시 중 특히 인상 깊었던 것은 '플라스틱 밥상'이다. 바다로 흘러드는 플라스틱이 한 해 약 800만 톤, 잘게 부서진 미세플라스틱은 51조 개에 이른다고 한다. 끝없이 펼쳐진 바다를 바라보며, 그 수치가 머릿속에서 쉽게 지워지지 않았다. 플라스틱은 결국 바다 생물을 거쳐 우리의 밥상으로 되돌아온다.전시는 또 다른 해양 생물의 신비를 전한다. 낙지의 심장은 무려 세 개, 문어는 여덟 개의 다리를 지녔다. 다리마다 줄지어 붙은 빨판에는 감각세포가 있어 먹잇감을 붙잡고 주변을 살핀다. 이처럼 해양 생물들은 각자의 방식으로 바다 생태계의 중요한 한 축을 이루고 있었다.국립해양박물관은 바다의 역사와 문화를 품은 공간이자, 미래를 설계하는 연구와 교육의 현장과 맞닿아 있다. 영도를 찾은 여행객에게 이곳은 바다를 단순히 '보는' 곳이 아니라, 바다를 '읽는' 곳으로 다가온다.