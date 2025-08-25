"체코 원전 수출은 노예계약 ... 철저한 조사로 책임 물어야"

큰사진보기 ▲경남환경운동연합-탈핵경남시민행동, 25일 경남도청 프레스센터 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

윤석열정부 때 한국수력원자력(한수원)과 한국전력이 체코와 맺었던 원자력발전소 건설 수출에 대한 '불공정 계약'이 드러난 가운데, 시민환경단체들이 철저한 조사와 책임자 문책을 촉구했다.경남환경운동연합과 탈핵경남시민행동은 25일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 "한수원, 한국전력의 웨스팅하우스 불공정 계약, 철저히 조사하고 책임자를 문책하라"라고 촉구했다.체코 원전 수출과 관련하여 한수원·한국전력이 웨스팅하우스와 맺은 계약 내용이 최근 알려지면서 환경단체는 "충격적이다"라며 "그동안 소문으로만 떠돌던 굴욕적인 내용들이 사실로 확인된 것"이라고 했다.한수원의 체코 원전 수주 관련해서는 그동안 숱한 의혹들이 있었고, 대표적으로 '덤핑 수주에서 불공정 계약', '웨스팅하우스 지적 소유권 분쟁', '프랑스(EDF) 소송 제기' 등이 제기되었다.환경단체는 "숱한 의혹에도 윤석열정부는 원전 정책의 성과를 보여주기 위하여 국익을 해칠 수 있는 무리한 협약을 수용했다"라고 밝혔다.특히 웨스팅하우스와 불공정 계약은 '한국형 원전 수출 시 1기당 6억 5000달러(약 9000억 원)어치의 물품 및 용역 구매 계약 제공', '1억 7500만 달러(약 2400억 원)의 기술 사용료 납부', '체코‧사우디아라비아 지역 핵연료 웨스팅하우스 100% 공급(나머지 지역 50%)', '한국이 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 원전 수출시 웨스팅하우스 기술 자립 검증' 등이고, 이들과 관련한 계약 기간은 50년이다.이를 거론한 탈핵경남행동은 "한마디로 노예 계약이다"라며 "불공정 합의 이후 한수원은 폴란드, 스웨덴, 슬로베니아, 네덜란드 등 원전 발주 국가의 수주 활동을 접었다"리며 "한수원은 우수한 기술력과 저렴한 건설비용, 짧은 건설 기간을 장점으로 내세웠지만 실상은 성과주의에 불과한 '묻지 마 수출'로 의심받기에 충분하다"라고 했다.이들 단체는 이재명 정부를 향해 "한수원의 체코 원전에 관련한 모든 절차에 국익 침해와 위법 여부를 철저히 수사하여 책임자를 처벌하라"라며 "15년 동안 모든 정부가 원전 수출에 매달린 결과 겨우 체코 원전 수주에 성공하였지만 성과는 초라하다"라고 했다.원전사고를 언급한 이들은 "단 한 번의 사고로 500만의 국민이 피난살이를 해야 하고 수출이 전면 중단되며 국가 경제는 파산이다. 표심용 친원전 발언을 일삼는 국회의원들은 원전의 진실을 깨닫는 기회가 되기를 바란다"라고 했다.