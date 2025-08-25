전남교육청, 9월부터 '교사인턴제' 운영한다

큰사진보기 ▲전라남도교육청 청사 전경 ⓒ 전라남도교육청 관련사진보기

AD

전라남도교육청은 올 9월부터 전남교사인턴제도를 도입, 운영한다고 25일 밝혔다. 교육부 신청을 통해 선정된 이 제도는 초등 교사 임용 초기 겪는 교직 적응의 어려움을 줄이고, 다양한 학교 현장 경험을 통해 교사로서의 전문성을 체계적으로 키워주기 위해 추진됐다.초등 임용시험을 합격한 신규 발령 대기자 중 참여를 신청한 18명을 선정해 교사인턴제 참여 희망 학교 가운데 본인이 희망하는 지역, 출퇴근 여건, 운영학교 선정 순위 등을 고려해 1명씩 배치했다. 이들은 2025년 9월 1일부터 2026년 2월 28일까지 6개월 동안 인턴교사로 근무하게 된다.학교는 인턴교사 역량 강화 프로그램 운영 계획을 수립하고, 교감·수석교사·고경력 교사 등으로 멘토링 체계를 구성해 인턴교사를 지원한다. 멘토링은 수업 지도뿐 아니라 학급 경영, 학부모 소통, 행정업무까지 포함해 실질적인 피드백을 제공한다.인턴교사는 1수업 2교사제로 시작해 점차 역할을 확대하며, 적절한 범위 내에서 단독 수업을 진행하게 된다. 이를 통해 교수학습, 생활지도, 행정업무 등 학교 교육활동 전반을 경험하게 되며, 교직 경력을 인정받고 공무원보수규정에 따른 급여도 지급받는다.김병남 전남교육청 유초등교육과장은 "교직 초기에 적절한 지원을 받는 것은 교사의 성장을 좌우하는 중요한 과정"이라며 "전남교사인턴제를 통해 신규교사가 교직에 자신감을 갖고 학생과 함께 성장할 수 있도록 적극 지원할 계획"이라고 밝혔다.