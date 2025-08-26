자본은 이미 방향을 틀었다

큰사진보기 ▲2025년 세계 에너지 투자 3.3조 달러 중 약 2.2조 달러가 재생에너지·원전·그리그·저배출 연료·효율·전기화 등 '클린' 항목으로 향했다. ⓒ peterbeukema on Unsplash 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲재생에너지 산업 전망Deloitte의 재생 에너지 산업 전망은 2024년 전력 및 유틸리티 설문 조사에서 얻은 통찰력과 산업 정책, 기술 자본, 신기술, 인력 개발 및 탄소 관리에 대한 분석을 바탕으로, 클린테크, AI 및 탄소 시장에서 인프라 구축이 진행되는 가운데 새로운 경쟁 환경이 재생 에너지 성장을 어떻게 촉진할 수 있는지 파악할 수 있음 ⓒ Deloitte 관련사진보기

미국 행정부가 석유·가스 생산 확대를 독려하는 와중에도, 금융시장과 실물투자에서 보이는 신호는 놀라울 만큼 일관적이다. 클린 에너지·그리드·저탄소 인프라로의 자본 재배분이 '단기 정책(보조금)'의 강약을 넘어 구조적 추세로 굳어지고 있다는 점이다.국제에너지기구(IEA)의 2025년 투자 보고서가 이를 가장 명확히 보여준다. 2025년 세계 에너지 투자 3.3조 달러 중 약 2.2조 달러가 재생에너지·원전·그리그·저배출 연료·효율·전기화 등 '클린' 항목으로 향하고, 석유·가스·석탄과 같은 화석연료는 1.1조 달러에 그친다. 클린이 화석의 2배다. 이 수치는 2024년 대비 실질 기준 증가분 약 2%까지 반영한 최신 자료다.미국 내부의 발전자본 형성도 같은 그림이다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2025년 신규 발전 설비의 약 절반을 태양광이 차지할 전망이고, 배터리 저장도 신기록 행진이다. 텍사스는 2025년만 9.7GW의 대규모 태양광을 추가해 캘리포니아를 앞지른다. 이는 데이터 센터 수요 등 전력수요 급증 속에서도 클린 전원과 저장이 실수요에 기반해 증설되고 있음을 의미한다.물론, IRA(인플레이션감축법)이 지난 2-3년간 미국 내 클린 제조·설치·일자리의 폭발적 성장을 이끈 것은 부정할 수 없다. 다만 2025년 들어 클린턴 행정부 차원의 인센티브 일부가 단계적으로 축소·수정되며 '성장 둔화' 우려도 공존한다. 그럼에도 시장 신호는 여전히 순풍이다.예컨대 2025년 1분기 미국 내 태양광 모듈 제조능력은 분기 기준 8.6GW 순증(역대 3번째로 큰 증가폭)했고, 셀 생산능력도 두 배로 뛰었다. 태양광 산업협회(SEIA)와 우드 매킨지가 발표한 '2025년 2분기 미국 태양광 시장 인사이트' 보고서에 따르면, 이는 보조금의 강약을 떠나 수요·공급망·정책 포트폴리오가 결합한 산업 생태계의 자생력이 생겼다는 방증이다.민간 금융의 '투표'도 확연하다. 코퍼릿나이즈(Corporate Knights)는 2025년 은행·투자자의 재생에너지 선호가 강화되고 화석연료 노출을 축소하는 흐름을 수치로 추적한다. 트럼프 대통령의 생산 확대 독려와 무관하게 금융권은 가격·위험·성장성 관점에서 재생에너지를 선택하고 있다는 해석이 뒤따른다.물론 역풍도 있다. 'Banking on Climate Chaos 2025'에 따르면 2024년 글로벌 대형은행의 화석연료 금융이 전년 대비 중가하기도 했다. 하지만 이 보고서가 짚는 것처럼 이는 단기 가격·안보 변수에 따른 회귀(2024년)의 측면이 강했고, 2025년 들어 주가·수익성·정책 불확실성의 재정렬 속에 '리스크 가중된 자본'은 다시 전환 자산으로 이동하는 조짐이 뚜렷하다. 구조적 추세선은 '클린 쪽으로 기울어진 상태'에서 변동성만 확대됐다고 해석하는 편이 정확하다.글로벌 설치 데이터는 이 구조적 변화를 최종적으로 확인시켜 준다. IRNA (국제재생에너지기구) 통계에 따르면 2024년 전 세계 재생에너지 신규 용량은 약 585GW, 전체 전원 중심의 90% 이상을 차지했다. 이로써 전 세계 발전 설비 중 재생 비중은 설치기준으로 46%까지 상승했다. 가격경쟁력 역시 개선돼, 신규 프로젝트의 대다수는 이제 화석 대비 비용우위를 보인다.한국에서도 자본시장의 선택지가 뚜렷해지고 있다. 포스코홀딩스의 그린본드는 2025년 4월 총 7억 달러가량의 투자 주문이 몰리며 흥행했다. 이 회사는 5년 만기 채권으로 4억 달러, 10년 만기 장기 채권으로 3억 달러를 조달했다. 로이터에 따르면 5년 국채 가격은 미국 국채에 137.5bp(베이시스 포인트, Basis Point의 약자로 미국 국채 금리의 변화 단위를 나타냄)를 더한 가격으로 책정됐는데, 당초 투자자들에게 제시된 초기 가격 지침보다 42.5bp 저렴했다. 10년 국채 가격은 국채 가격에 157.5bp를 더한 가격으로 책정됐는데, 이는 당초 예상 가격보다 42.5bp 낮은 수준이다.그린 프로젝트 파이낸스에 대한 글로벌 투자수요가 얼마나 투텁게 형성돼 있는지를 보여준다. 포스코홀딩스는 투자자들에게 조달된 자금은 회사의 신규 또는 기존 친환경 프로젝트에 자금을 지원하거나 재투자하는 데 사용될 것이라고 밝혔다.국내 지속가능채권(SRI) 시장도 저면이 넓다. 2025년 1분기 기준 한국의 지속가능채권(그린·소셜·지속가능·SLB-지속가능연계채권) 잔액은 1831억 달러 수준이며, 민간 52.6%/ 공공 47.4% 구도다. 유형별로는 소셜본드 비증(54%)이 높지만, 기업부문에서는 그린본드 활용이 빠르게 확대되는 추세다. 아시아 전체로도 2024년 국제지속가능채권 발행이 전년 대비 17% 증가했다.반대로 화석연료 의존이 큰 공기업의 차입은 정보공시·전략 신뢰성 리스크에 더 민감해졌다. 2025년 6월, KEPCO(한국전력공사)가 만기 달러채를 통상대로 재발행하지 않은 점은 시장의 신용·기후리스크 평가 변화와 무관치 않다. 싱가포르거래소에서는 KEPCO의 기후 관련 중요 리스크 미공시 의혹에 대한 제기까지 등장했다. 이런 사안은 곧 자금조달 비용(스프레드)과 투자자 풀에 영향을 미친다. 정책·전략의 예측가능성이 확보될수록 프리미엄(가산금리)은 낮아진다.보조금의 진폭이 커질수록 공급망 재배치(리쇼어링/프렌드 쇼어링)는 오히려 빨라진다. 2025년 1분기 미국에서 관측된 태양광 셀·모듈 제조능력 급증은 IRA의 흔적이자, 중국산 의존도를 낮추려는 산업정책과 AI 데이터센터 전력수요 급증이 결합한 결과다. 여기서 한국 기업의 기회가 커질 수 있다. 실제로 OCI 홀딩스는 텍사스 공장 증설(2027년 10GW 목표)에 12억 달러 투자를 발표하며, 보조금 축소 논쟁 속에서도 '실수요 기반'과 '통상정책'의 수혜를 겨냥하고 있다.潮流정책적 파고로 IRA가 '성장 가속 페달'이었다면, 2025년의 보조금 논쟁은 '속도 조절'의 성격이 강하다. 일부 인센티브 축소·재설계 이슈가 있으나, 전력수요의 구조적 증가(데이터센터·전기화) + 기술학습효과(비용하락) + 금융의 리스크 재평가가 결합하면서 클린 쪽으로 기운 자본 흐름은 쉽게 되돌아가기 어렵다.또한 시장의 시그널로는 2025년 신규 설비의 절반이 태양광, 글로벌 전원 증설의 90% 이상이 재생, 투자금액은 화석의 2배로 이 세 가지 숫자가 '보조금 이슈' 보다 큰 힘을 설명한다.따라서 한국의 방향은 포스코홀딩스의 그린본드 흥행, 국내 SRI 시장 심화, KEPCO 사례를 통해서 본 공기업의 공시·전략 신뢰성 요구 증대는 한국에서도 '돈의 언어'가 변하고 있음을 보여준다. 전환 자산으로의 편입을 서두르는 기업이 자본비용에서 앞서게 될 것이다.결국, 보조금은 파도다. 때로는 세고, 때로는 약하다. 그러나 시장·기술·금융의 조류는 이미 바뀌었다. 지금 자본이 묻는 질문은 '보조금이 있느냐'가 아니라, 전력수요와 규제·통상환경을 감안해, 리스크 대비 안정적 수익과 스케일을 낼 수 있느냐이다. 2025년의 숫자들은 그 답이 클린 에너지와 전력망, 저장, 효율에 있다고 말해 준다.