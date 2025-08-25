이 대통령 "트럼프와 회담, 국민 기대 충족 못해도 실망은 안 시켜야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지시간) 일본 도쿄 하네다공항 이륙 뒤 한미 정상회담을 위해 미국 워싱턴DC로 향하는 공군 1호기 기내에서 기자간담회를 하고 있다. 2025.8.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지시간) 일본 도쿄 하네다공항 이륙 뒤 한미 정상회담을 위해 미국 워싱턴DC로 향하는 공군 1호기 기내에서 기자간담회를 하며 취재진의 질문을 받고 있다. 2025.8.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 위성락 국가안보실장이 24일(현지시간) 일본 도쿄 하네다공항 이륙 뒤 한미 정상회담을 위해 미국 워싱턴DC로 향하는 공군 1호기 기내에서 기자간담회를 하며 논의하고 있다. 2025.8.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

운명의 한미 정상회담을 앞둔 25일(한국시간) 이재명 대통령이 회담에 대해 "국민들을 최소한 실망시키지는 않아야 된다는 책임감을 갖고 있다"고 말했다.전날 도쿄에서 이시바 시게루 일본 총리와의 한일정상회담을 마치고 한미정상회담을 위해 미국행 전용기에 오른 이 대통령은 기내에서 기자들과 즉석 간담회를 했다.이 자리에서 이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담에서 다뤄야 할 의제에 대해 "안보, 국방비, 관세협상 문제와 그것 말고도 여러 가지가 예측되고 있다"며 "이 순간에도 실무적 협의는 계속되고 있다"고 말했다.그러면서 "우리 국민들이 기대하는 바를 충족시키진 못해도 최소한 실망시키지는 않아야 된다는 책임감을 갖고 있다"며 "(트럼프 대통령이) 그리 무리하지 않을 것이라고 기대하고 있고 그렇게 예상하고 있다"고 전망했다.이 대통령은 지난번 타결된 관세협상에서 빠진 농축산물 수입 문제를 미국 측이 여전히 제기하고 있지 않냐는 질문에 "협상 결과가 한국에 유리하지 않냐고 생각하는 미국 측 시각이 분명히 있고 그래서 좀 바꾸자는 요구도 미국의 각 부처 단위로 생겨나고 있기도 하다"면서도 "일단 한 합의를 쉽게 뒤집거나 바꾸는 건 그리 바람직하지 않다는 게 우리 생각"이라고 선을 그었다.트럼프 대통령의 독특한 협상 스타일에 대비해 어떤 준비를 했냐는 질문에는 "트럼프 대통령은 자신이 어떤 방식으로 협상하는지 이미 <거래의 기술>에 다 써놨더라"고 답했다. 이 책은 트럼프 대통령이 지난 1987년 그의 협상 전략을 담아 펴낸 < Trump : the art of the deal >을 가리키는 것으로 보인다.이시바 시게루 일본 총리가 이번에 트럼프와의 회담에 대해 어떤 조언을 해줬냐는 질문에는 "매우 우호적으로 대한민국과 미국의 협상에 대해 많은 조언을 해줬다"면서 "자신들과 미국과의 협상 내용에 대해 좀 더 구체적으로 알려주고, 어떤 점에 주의를 하면 어떤 이점이 있을 것이란 점에 대해 구체적으로 협조해주기로 약속도 했다"고 전했다.이 대통령은 한일정상회담에서 과거사에 대한 언급이 빠진 데 대해 "저는 수없이 말씀드렸다"면서 "과거사 문제나 영토문제가 분명히 있고 시정해야 하지만 그 문제가 해결되지 않았다고 경제문제, 안보문제, 기술협력문제, 기후사회문제, 국민들 간의 교류협력문제를 다 팽개칠 필요는 없지 않냐"고 반문했다.그는 미국과 중국 관계를 예로 들면서 "미국은 중국에 대해 견제하고 경쟁하고 대결도 하지만 한편으로 협력할 건 협력하고 있으며 필요한 걸 얻기 위해서 서로 협력하고 있다"고 말했다.이 대통령은 그러면서 "대일관계도 과거사 문제도 약간의 진척이 있다고 생각한다"며 "약간밖에 얻지 못했지만 손해본 것은 없고 상호간에 신뢰와 기대를 높였으며 앞으로 사회문제, 기술협력이나 환경문제, 기후문제 등에 관한 협력을 강화하기로 했다"고 했다.또 "첫술에 배부르려 하면 체할 수 있다"며 "조금만 더 시간을 주시면 훨씬 더 나은 성과를 만들어낼 것이고 과거사나 영토 문제 등에 있어서도 더 가시적인 더 나은 성과를 만들어낼 수 있을 거라 생각한다"고 덧붙였다.이 대통령은 미국보다 일본을 먼저 들른 데 대해서는 "가까운 나라 일본에 들렀다 가는 것이 한미일 협력체계 구축이라는 측면에서 더 유용한 측면이 있다고 판단한 것"이라며 "과거엔 언제나 미국을 먼저 갔다고 하는데, 관례에 반드시 얽매일 필요 없이 어떤게 더 효율적인가 생각해서 그냥 쉽게 결정한 것"이라고 설명했다.미국 일각에서 이 대통령이 친중이라는 이미지가 있다는 지적에는 "외교에서 친중·혐중이 어디 있냐, 대한민국 국익에 도움이 되면 가깝게 지내는 것이고, 도움이 안되면 멀리하는 것"이라며 "중국과 절연 안하는 걸 친중이라고 한다면, 그런 의미의 친중이라면 해야 한다"고 말했다.그러면서 "친중, 친북, 친러, 잘하면 친공까지 나올지도 모르겠지만 그런 데 너무 연연하지 않으려고 한다"며 "대한민국은 몇몇 국가와만 외교해서는 살 수가 없는 나라"라고 강조했다.국민의힘 전당대회에서 '반탄파'가 대표에 당선돼도 (정청래 대표와 달리) 야당 대표와 대화할 거냐는 질문에는 "탄핵에 반대하는, 그야말로 내란에 동조한 것 같은 지도부가 형성되면 그냥 용인할 것이냐 문제"라며 "정청래 대표도 그런 고민이었을 것"이라고 전제했다.그러면서 "정청대 여당 대표와 대통령의 입장은 다르다. 대통령 입장에서는 그런 사람이 뽑힌다 하더라도 뽑은 사람은 국민이고 야당의 대표가 법적 절차를 거쳐서 선출되면 대화해야 한다"며 "힘들더라도 대화는 당연히 해야 한다"고 했다.이 대통령은 최근의 지지율 하락 추세에 대해 "상당 부분이 국민의힘 전당대회에 영향을 받지 않았을까 생각한다"며 그러나 "(지지율에) 너무 연연하면 판단이 흐려질 수 있다"고 말했다.이어 김여정 북한 노동당 부부장이 이 대통령을 가리켜 "역사의 흐름을 바꿀 위인이 아니다"고 말한 데 대해서는 "제가 위인 되기를 기대하나보다는 생각이 얼핏 들었다"며 "말에 복선도 있다고 생각한다"고 전했다.이어 "(윤석열 정권이) 비상계엄의 명분을 만들기 위해 북한을 심히 자극했던 것 같은데, 북한으로서는 참으로 참기 어렵지 않았을까, 그런 생각도 한편으로는 한다"며 "그 성명을 보고 전혀 화가 나지는 않았다"고 답했다. 그러면서 "일부 표현에 너무 연연할 필요 없이 큰 흐름 중에 돌출 부분 정도"라고 덧붙였다.그러면서 대북 정책과 관련해 "트럼프 대통령과 제한없이 필요한 얘기는 다해 볼 생각"이라며 "북한 문제는 우리 안보 문제에서 제일 중요한 것이니 길을 한번 만들어봐야되지 않을까 싶다"고 말했다.주한미군의 대만 문제 개입을 의미하는 '동맹 현대화'에 대해서는 "미국측 의 요구가 있는 건 사실이지만 우리 입장에서는 쉽게 동의하기 어려운 문제"라면서도 "그러나 생각하는 것처럼 (분위기가) 험악하지는 않다"고 전했다.남북관계가 2018년 평창올림픽 이전 상황과 유사하다는 지적에는 "불신도 매우 깊어졌고, 적대감도 매우 커졌으며 북한의 핵무기 또는 미사일 개발 정도도 그때와 비교할 수 없을 정도"라면서 "더구나 세계 평화나 동맹의 입장에 대한 고려보다는 자국의 이익이 더 중요한 상황이어서 객관적으로 비교할 수 없을 만큼 매우 상황이 안 좋다"고 진단했다.그러나 "한반도 비핵화와 대화, 소통, 협력 등 문제 해결의 방향과 목표는 똑같다", "매우 어려운 상황이지만 각고의 노력을 통해서 한반도 평화와 안정을 확보해나가는 게 대한민국이 사는 길이 아닐까, 그런 생각이 든다"면서 장시간의 기내 기자회견을 마무리했다.평소 체력에 자신감을 내비친 이 대통령은 이날도 그만 하자는 참모들의 조언에 "어차피 12시간을 가야 한다, 잠도 잘 안오죠?"라고 두 번이나 시간을 연장하며 간담회를 이어갔다.이 대통령은 평소 체력관리는 어떻게 하느냐는 질문에 "해보고 싶은 일을 하고 있는 중이기 때문에, 체력적으로 힘든 게 사실이지만 정신적으로는 전혀 힘들지 않고 매우 즐겁다"고 말했다.그러면서 "현안 하나하나 스트레스도 엄청나고 가끔 이가 흔들리기도 하지만 누군가는 해야할 일이고 누구보다 잘 할 수 있고 또 잘하고 있다고 자부하기 때문에 정신적으로는 즐겁기만 하다"며 "체력은 열심히 숨쉬기운동이나 숟가락 역기운동으로 잘 (단련)하고 있다"고 여유를 과시했다.