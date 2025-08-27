맘카페에 올라온 텅 빈 빵집 사진, 무슨 일인가 했더니

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲커피무료쿠폰으로 마시는 스타벅스 커피 ⓒ 한진이 관련사진보기

"커피 마셨어?"

"응. 당신이 보내준 쿠폰으로 공짜로 마시고 있어."

큰사진보기 ▲유출내역T월드에서 개인정보 유출 내역을 확인 할 수 있다.사진처럼 슬프게도 내 정보도 이미 다 유출되었다. ⓒ 한진이 관련사진보기

큰사진보기 ▲혜택 3종T멤버십에서 받을 수 있는(있었던) 쿠폰들. 기한이 긴 것도 짧은 것도 있다. ⓒ 한진이 관련사진보기

늘 비슷한 시간에 남편에게서 메시지가 온다.몇 달 전 SKT 개인정보 유출 사건 이후, 여전히 SKT를 떠나지 않은 고객들에게 나눠준 쿠폰 이야기였다. 나와 남편 둘 다 SKT가족으로 묶여 있어서 뭘 하든 두 배가 된다. 그 당시에는 난리도 아니었다. 여기저기 각종 커뮤니티에 도배 되고, 뉴스에서도 시간 별로 새로운 뉴스가 떴다. 나는 내 정보가 '또' 어딘가에 팔렸구나 정도로만 생각했다. 그러다 대대적으로 유심을 바꿔준다는 공지 덕에 심각성을 알게 되었다. 업계에서 가장 큰 회사인 데다가 분야가 통신사라는 점이 상당히 큰일이었다.이 후 많은 사람이 다른 통신사로 옮겼다고 한다. 굳이 따지자면 나는 '귀차니즘'에 졌다. TV며 가족이며 여기저기 묶여 있는 곳이 많았다. 나름 오래된 요금제라 혜택도 있었다. 어디로 옮기든 벌어질 수 있는 일로 생각하기도 했다. 새로운 휴대전화에 적응하기에도 시간이 많이 걸린다. 그래서 그대로 유지하는 중이다.그 난리 이후 최근 SK텔레콤이 'T멤버십 고객 감사제' 라는 명목으로 여러가지 쿠폰을 뿌리는 중이다. 기사를 보니, '사고 이후 고객 신뢰에 보답하기 위한 고객 감사 패키지'의 일환이란다. 스타벅스 무료 쿠폰, 파리바게트 50% 쿠폰(할인은 최대 1만 원까지 20일까지로 행사 종료) , 도미노 피자 50% 쿠폰(30일까지로, 배달 50%와 포장 60% 중에 하나를 선택할 수 있다. 최대 할인 한도는 각각 2만5000원, 3만 원이다). 스타벅스 쿠폰은 9월 30일까지로 사용 기간이 길어서 천천히 사용하는 중이다. 하지만 다른 두 개의 쿠폰은 사용 기한이 매우 짧다.일부 맘카페에는 일찍부터 텅 빈 파리바게트 빵집 사진이 올라왔다. 재고가 있는 곳을 서로 공유하기도 했다. 그래서 나도 행사 중이구나 알게 되었다. 도미노피자는 21일, 행사 첫날 오후부터 주문 사이트에 접속조차 할 수 없었다. 그날은 피자가 먹고 싶었다.생각난 김에 오전에 미리 오후 예약으로 주문해두었다. 확인 차 오후에 들어갔다가 에러가 뜬 걸 알 수 있었다. 여차저차 피자는 제 시간에 잘 왔지만, 맘 카페에서는 사이트 접속 여부에 대한 글이 줄을 이었다. 아직 기한이 남았으니 한동안은 피자 글이 더 올라올 것 같다.개인정보 유출은 일어나면 안 되는 일이다. 철저히 예방하고, 유출되지 않으면 가장 좋을 것이다. 하지만 엎질러진 물을 담을 수는 없다. SKT의 초반 대처는 다소 실망스러웠다. 그러다가 여론의 흐름에 따라 통신 요금 할인이나 이탈자를 위해 위약금을 환급해 주는 등 나름의 보상을 해주고 있는 중이다. 개인적 입장에서는 이렇게라도 보상을 해주니 다행이라 생각한다.이미 벌어진 일이니 그 대가로 혜택이나 잘 받아서 쓰기로 했다. 통신사를 옮기거나 사이트를 탈퇴할 것이 아니라면 내가 어떻게 할 수 있는 게 없기 때문이다. 이 일을 계기로 보안을 더 강화 해주길 바랄 뿐이다. 물론 같은 일이 같은 곳에서 또 생긴다면 그때는 미련 없이 떠날 것이다.이전부터 많은 곳들에서 개인 정보가 유출 되고 있었다. 스팸 전화와 문자가 얼마나 많이 오는지 보면 알 수 있다. 그럼에도 다른 어디에서도 유출 되었다고 말해주는 곳은 없다. 어디서 내 개인정보가 새어나간 건지 알 수 가 없으니 대처도 하소연도 할 수가 없다. 그저 또 어디서 흘러나갔나 보다 생각할 뿐이다.내 이름 세 글자가 적혀 오는 문자나 알지도 못하는 지역의 부동산 정보들. 관심도 없는 메일도 잔뜩 온다. 개인 정보가 개 당 몇 십 원에서 몇 백 원에 거래 된다고 한다. 주차장을 돌며 차에 적힌 연락용 전화번호를 수집하는 일도 있다고 한다. 설문조사를 핑계로 전화번호를 달라고 하기도 한다.우리의 개인 정보가 얼마나 많이 노출되고 있을까. 얼마나 자각 없이 노출되어 있고 또 얼마나 무감각해져 있는지... 소 잃고 외양간 고치는 격이지만 약간의 경각심도 생겼다. 내가 할 수 있는 최선은 나 자신부터 정보 관리에 더 조심하는 것이다. 할 수 있는 것은 크게 없지만, 로그인 단계를 높이거나, 비밀번호를 좀 더 어렵게 바꾸는 것. 어디든 함부로 가입하지 않는 것 등 내 개인정보를 조금은 더 소중히 여겨야겠다.