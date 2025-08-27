맘카페에 올라온 텅 빈 빵집 사진, 무슨 일인가 했더니

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
"커피 마셨어?"
늘 비슷한 시간에 남편에게서 메시지가 온다.
"응. 당신이 보내준 쿠폰으로 공짜로 마시고 있어."
몇 달 전 SKT 개인정보 유출 사건 이후, 여전히 SKT를 떠나지 않은 고객들에게 나눠준 쿠폰 이야기였다. 나와 남편 둘 다 SKT가족으로 묶여 있어서 뭘 하든 두 배가 된다. 그 당시에는 난리도 아니었다. 여기저기 각종 커뮤니티에 도배 되고, 뉴스에서도 시간 별로 새로운 뉴스가 떴다. 나는 내 정보가 '또' 어딘가에 팔렸구나 정도로만 생각했다. 그러다 대대적으로 유심을 바꿔준다는 공지 덕에 심각성을 알게 되었다. 업계에서 가장 큰 회사인 데다가 분야가 통신사라는 점이 상당히 큰일이었다.
이 후 많은 사람이 다른 통신사로 옮겼다고 한다. 굳이 따지자면 나는 '귀차니즘'에 졌다. TV며 가족이며 여기저기 묶여 있는 곳이 많았다. 나름 오래된 요금제라 혜택도 있었다. 어디로 옮기든 벌어질 수 있는 일로 생각하기도 했다. 새로운 휴대전화에 적응하기에도 시간이 많이 걸린다. 그래서 그대로 유지하는 중이다.
엎질러진 물이지만...
그 난리 이후 최근 SK텔레콤이 'T멤버십 고객 감사제' 라는 명목으로 여러가지 쿠폰을 뿌리는 중이다. 기사를 보니, '사고 이후 고객 신뢰에 보답하기 위한 고객 감사 패키지'의 일환이란다. 스타벅스 무료 쿠폰, 파리바게트 50% 쿠폰(할인은 최대 1만 원까지 20일까지로 행사 종료) , 도미노 피자 50% 쿠폰(30일까지로, 배달 50%와 포장 60% 중에 하나를 선택할 수 있다. 최대 할인 한도는 각각 2만5000원, 3만 원이다). 스타벅스 쿠폰은 9월 30일까지로 사용 기간이 길어서 천천히 사용하는 중이다. 하지만 다른 두 개의 쿠폰은 사용 기한이 매우 짧다.
일부 맘카페에는 일찍부터 텅 빈 파리바게트 빵집 사진이 올라왔다. 재고가 있는 곳을 서로 공유하기도 했다. 그래서 나도 행사 중이구나 알게 되었다. 도미노피자는 21일, 행사 첫날 오후부터 주문 사이트에 접속조차 할 수 없었다. 그날은 피자가 먹고 싶었다.
생각난 김에 오전에 미리 오후 예약으로 주문해두었다. 확인 차 오후에 들어갔다가 에러가 뜬 걸 알 수 있었다. 여차저차 피자는 제 시간에 잘 왔지만, 맘 카페에서는 사이트 접속 여부에 대한 글이 줄을 이었다. 아직 기한이 남았으니 한동안은 피자 글이 더 올라올 것 같다.
개인정보 유출은 일어나면 안 되는 일이다. 철저히 예방하고, 유출되지 않으면 가장 좋을 것이다. 하지만 엎질러진 물을 담을 수는 없다. SKT의 초반 대처는 다소 실망스러웠다. 그러다가 여론의 흐름에 따라 통신 요금 할인이나 이탈자를 위해 위약금을 환급해 주는 등 나름의 보상을 해주고 있는 중이다. 개인적 입장에서는 이렇게라도 보상을 해주니 다행이라 생각한다.
이미 벌어진 일이니 그 대가로 혜택이나 잘 받아서 쓰기로 했다. 통신사를 옮기거나 사이트를 탈퇴할 것이 아니라면 내가 어떻게 할 수 있는 게 없기 때문이다. 이 일을 계기로 보안을 더 강화 해주길 바랄 뿐이다. 물론 같은 일이 같은 곳에서 또 생긴다면 그때는 미련 없이 떠날 것이다.
이전부터 많은 곳들에서 개인 정보가 유출 되고 있었다. 스팸 전화와 문자가 얼마나 많이 오는지 보면 알 수 있다. 그럼에도 다른 어디에서도 유출 되었다고 말해주는 곳은 없다. 어디서 내 개인정보가 새어나간 건지 알 수 가 없으니 대처도 하소연도 할 수가 없다. 그저 또 어디서 흘러나갔나 보다 생각할 뿐이다.
내 이름 세 글자가 적혀 오는 문자나 알지도 못하는 지역의 부동산 정보들. 관심도 없는 메일도 잔뜩 온다. 개인 정보가 개 당 몇 십 원에서 몇 백 원에 거래 된다고 한다. 주차장을 돌며 차에 적힌 연락용 전화번호를 수집하는 일도 있다고 한다. 설문조사를 핑계로 전화번호를 달라고 하기도 한다.
우리의 개인 정보가 얼마나 많이 노출되고 있을까. 얼마나 자각 없이 노출되어 있고 또 얼마나 무감각해져 있는지... 소 잃고 외양간 고치는 격이지만 약간의 경각심도 생겼다. 내가 할 수 있는 최선은 나 자신부터 정보 관리에 더 조심하는 것이다. 할 수 있는 것은 크게 없지만, 로그인 단계를 높이거나, 비밀번호를 좀 더 어렵게 바꾸는 것. 어디든 함부로 가입하지 않는 것 등 내 개인정보를 조금은 더 소중히 여겨야겠다.