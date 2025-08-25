'김건희·이상민 구속' 판사가 심리... 한덕수 운명은?

큰사진보기 ▲한덕수 전 국무총리, 3차 조사내란공모 의혹을 받고 있는 한덕수 전 국무총리가 22일 오전 서울 서초구 내란특검 사무실에 3차 소환 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

전직 국무총리에서 '내란우두머리 방조' 피의자로 전락한 한덕수 전 총리가 오는 27일 구속 전 피의자심문(구속영장실질심사)을 받는다.서울중앙지방법원 정재욱 영장전담 부장판사는 8월 27일 오후 1시 30분 한 전 총리의 심문을 진행하기로 했다. 전날 내란특검(특별검사 조은석)은 한 전 총리에게 내란우두머리 방조, 위증, 허위공문서 작성, 공용서류손상 등의 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다. 내란특검은 특히 "국무총리는 대통령의 국가 및 헌법 수호 책무를 보좌하는 제1의 국가기관"이라며 "위헌·위법한 비상계엄을 사전에 막을 수 있었던 최고의 헌법기관"이었던 만큼 그 책임이 막중하다고 지적했다.한 전 총리는 또 지난해 2월 헌법재판소 대통령 탄핵심판과 국회 국정조사특별위원회에 출석해 "비상계엄 선포 당일 대통령실에서 계엄과 관련된 문건을 받은 기억이 없다", "해제 국무회의를 마치고 사무실로 출근해서 (문건이) 양복 뒷주머니에 있는 것을 알았다"고 주장했다. 하지만 계엄 당일 대통령실 CCTV에는 그가 계엄 관련 문건을 보는 모습이 담겨있었다. 한 전 총리는 또 계엄의 정당성을 확보하기 위해 사후 선포문을 작성·폐기하는 과정에도 관여했다.한 전 총리의 구속 여부를 결정할 정재욱 부장판사는 8월 12일 김건희특검(특별검사 민중기)이 청구한 김건희씨 구속영장실질심사를 진행한 뒤 '증거 인멸 염려'를 이유로 구속영장을 발부했다. 지난 1일 그는 내란특검의 이상민 전 행정안전부 장관 구속영장 청구도 받아들였다. 내란중요임무종사와 직권남용권리행사 방해, 위증 혐의를 받는 이 전 장관의 영장 발부 사유 또한 "증거를 인멸할 염려가 있다"였다.