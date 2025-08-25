송언석 "노란봉투법·더 센 상법은 경제내란법, 거부권 행사해야"

큰사진보기 ▲상법은 '경제내란법'이라는 국민의힘송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 상법 개정안 본회의 통과를 앞두고 25일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회를 열어 상법을 겨냥한 '경제내란법' 피켓을 들고 있다. 오른쪽은 유상범 원내수석부대표와 김은혜 원내정책수석부대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘이 최근 통과된 노란봉투법과 더 센 상법 개정안을 "경제내란법"으로 규정하고 이재명 대통령에게 "지금이라도 거부권을 행사해야 한다"고 요청했다. 또 두 법안과 그에 앞서 통과된 방송3법 등을 두고 헌법소원을 고려 중이라고 밝혔다. 국민의힘은 최교진 교육부장관 후보자의 과거 언행을 문제 삼으며 대통령의 지명 철회를 촉구하기도 했다.25일 오전 10시 국민의힘 의원총회가 열린 국회 본관 회의실엔 의원들이 앉을 자리마다 '경제내란법 강행처리 민주당은 각성하라', '협치파괴 독재입법 국민경제 파괴된다'라는 문구가 담긴 손팻말이 놓여 있었다. 국민의힘 의원들은 손팻말과 동일한 구호를 외치는 것으로 의원총회 시작을 알렸다.이어 단상 앞에 선 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 "이재명 정권과 더불어민주당이 기어코 방송장악3법에 이어서 노란봉투법과 더 센 상법을 강행 처리했다"며 "국가 경제, 민생 경제를 두고 생체 실험을 하는 것이냐"라고 목소리를 높였다.송 비대위원장은 "노란봉투법과 더 센 상법은 우리 경제 질서에 막대한 후폭풍을 불러올 경제내란법"이라며 "기업의 투자 의욕을 꺾어버리고 기업을 해외로 내쫓으면서 청년 일자리 감소, 경제 성장 동력 상실, 국민 경제 초토화(가 우려된다). (이른바) 대한민국 경제를 뒤흔드는 경제 내란이다. 이런 법을 강행 통과시키는 민주당이 경제 내란 세력이 아니고 무엇이겠나"라고 힐난했다.이어 이 대통령을 향해 "진정 국민을 위한다면 지금이라도 거부권을 행사해야 한다. 정신을 차리길 바란다"면서도 "하지만 이 법안들이 모두 이 대통령을 만든 대선 청구서임을 감안하면 이 대통령은 결국 국민을 버리고 강성 노조와 지지 세력만 챙기는 반국민, 반경제적 선택을 할 것으로 예상한다"고 했다.송 비대위원장은 최근 지명된 최교진 사회부총리 겸 교육부장관 후보자의 과거 언행을 문제 삼기도 했다. 그는 "최 후보자 지명은 논문 표절로 낙마한 이진숙 (전) 후보자보다 훨씬 더 심각한 인사 참사"라며 "최 후보자는 음주 운전으로 200만 원 선고를 받았고, 전과 3범"이라고 지적했다.더해 "석사 논문에는 다른 논문도 아닌 블로그를 표절했다. 천안함 음모론을 주장하고 조국·윤미향 등을 옹호했다. 박근혜 전 대통령 비하와 박정희 전 대통령 서거일을 희화화했다"고 질타했다. 그러면서 이 대통령에게 "최 후보자를 즉각 지명 철회하라"고 주문했다.송 비대위원장은 "악법으로 인한 경제 파탄, 민생 붕괴의 모든 책임은 전적으로 민주당과 이재명 정권에 있다"면서 "국민의힘은 경제 내란을 획책하는 정부, 여당의 오만과 독선을 국민과 함께 강력히 규탄한다. 이 악법들이 어떤 위헌성을 가졌는지 검토한 후 추가 대응에 즉각 착수하겠다"고 했다.또 민주당이 3대 특검의 수사 범위와 인력 확대, 활동 기간 연장 등을 추진하는 것을 두고 "더 센 특검법"이라고 칭하면서 소속 의원들을 향해 "9월 정기국회에 들어서면 조만간 이 법이 올라올 것 같다. 그때도 한마음으로 투쟁해달라"고 당부했다.의원총회 직후 취재진과 만난 박성훈 당 수석대변인은 "헌법소원 등 대응할 수 있는 모든 법적 조치를 강구할 생각"이라며 "방송법을 포함해 더 센 상법과 노란봉투법 등 다 헌법소원 대상이라고 본다. 헌법소원은 권리구제형과 위헌심사형 두 가지가 있는데, 두 가지 모두 가능하다"고 설명했다.박 수석대변인은 또 민주당의 3특검법 개정안과 관련해 "애초 이번 주 진행될 것이라고 예상했지만 보류하는 것으로 안다"며 "어제 송 원내대표가 우원식 국회의장을 만나 이 법이 강행 처리될 경우 9월 정기 국회를 보이콧하겠다고 강하게 말했다"고 전했다.한편 그는 '오는 26일 새 당 대표 선출 시 여야 대표의 회동 가능성'을 묻는 <오마이뉴스>의 질문에는 "새 대표가 판단할 부분"이라면서도 "지금처럼 일당독재가 아니라 상호 관용과 제도적인 자제를 통해서 민주주의의 기초 회복하는 게 중요하다. 개인적으로도 전적으로 두 분이 만나야 한다고 생각한다"고 답했다.