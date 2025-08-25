10월 나주 국제농업박람회서 '전남 커피산업' 조명

큰사진보기 ▲전라남도농업기술원 차산업연구소 커피 연구 ⓒ 전라남도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2025 국제농업박람회 ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도농업기술원은 오는 10월 23~29일 나주에서 열리는 '2025 국제농업박람회' 농업예술관에서 '전라남도 케이커피(K-coffee), 세계로'라는 주제의 특별 전시와 체험행사, 국가선발대회, 학술발표 등을 개최한다고 25일 밝혔다.이번 행사는 전남 커피의 발전 가능성과 경쟁력을 집중 조명하고, 전남 커피 산업을 미래 신소득산업으로 육성하기 위해 마련됐다. 커피나무 생육단계와 다양한 품종, 발효 커피, 다이어트 젤리 등을 전시해 전남 커피의 과학적 접근과 산업화 가능성을 강조할 계획이다.체험행사장에서는 생육단계별·품종별 커피나무를 전시하고 묘목 심기 체험을 진행한다. 국내산 커피 시음과 커피박 공예, 로스팅 체험 등 관람객이 참여할 수 있는 프로그램도 준비됐다. 국내 유명 바리스타들이 참여하는 '전남 K-커피 브루잉 챔피언십 대회', 커피 재배자와 전문가 간 정보 교류를 위한 '국제커피심포지엄'도 열린다.최정 전남농업기술원 차산업연구소장은 "전남 케이커피는 재배기술 고도화와 기후변화 대응을 바탕으로 발효커피 등 세계 수준의 품질에 도전하고 있다"며 "이번 국제농업박람회를 통해 전남 케이커피의 기술적·산업적 성과를 널리 알리고, 국내외 교류와 협력을 대하겠다"고 말했다.전남도농업기술원은 앞으로도 기후변화에 능동적으로 대응하며, 지역 특화작목인 커피를 단순한 원두 생산을 넘어 2차 가공(로스팅), 3차 체험·관광까지 연계해 농가의 안정적 소득 기반을 마련하는 데 힘쓸 계획이라고 밝혔다.