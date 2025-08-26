진한 케첩 향 입안 가득, 첫 출근 날 받은 달콤한 점심

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲나폴리탄'' 난생 처음 먹어보는 음식이었지만, 케첩 맛 덕분에 낯설지 않았다. ⓒ 김연수 관련사진보기

지난 6월, 여름이 막 시작될 무렵 서울 서대문구 연희동에 새로 문을 연 일본 가정식 식당에서 잠시 아르바이트를 했다.가게는 작지만 아늑했고, 따뜻한 분위기였다. 이름은 키친 유이. '유이(ゆい)'는 일본어로 '잇다, 연결하다'는 뜻이라고 한다. 사람과 사람, 음식과 마음, 오늘과 내일을 따뜻한 한 끼로 이어주고 싶은 마음을 담아 지었다고 한다.출근 첫날, 점심으로 나온 음식은 '나폴리탄'이라는 일본식 스파게티였다. 이름만 들으면 이탈리아 나폴리 음식 같지만, 사실 일본식으로 변형된 현지 요리다. 난생 처음 먹어보는 음식이었는데, 케첩 맛 덕분인지 낯설지 않았다.나폴리탄은 일본 요코하마에서 미군 주둔 시절 탄생한 퓨전 음식으로, 일본에서는 어린 시절부터 집과 식당에서 흔히 접하는 메뉴다.점심시간이 되자 손님이 하나둘 들어왔다. 주방 한쪽에서 나폴리탄의 조리 과정을 지켜봤다. 달군 팬에 기름을 두르고 양파, 피망, 소시지를 볶는다. 거기에 토마토 케첩과 삶은 면을 넣어 다시 한 번 볶아낸다. 마지막으로 반숙 프라이를 얹으면 완성. 단순해 보이는 과정이지만, 그 안에는 세심한 손길이 담겨 있었다.사장님은 "나폴리탄은 지역과 가게에 따라 재료와 맛이 달라요. 저는 한국인 입맛에 맞춰 케첩 맛을 조금 줄였고, 피망 대신 파프리카를 써요"라고 말했다. 그의 말처럼 이곳의 나폴리탄은 손님들이 계속 찾을 만큼 특별한 맛을 가지고 있었다.그 순간 문득 학창 시절, 친구들과 함께 먹던 떡볶이가 떠올랐다. 용돈을 모아 매주 사 먹을 만큼 좋아했고, 지금도 여전히 즐겨 먹는 음식이다. 그런데 이곳에서 처음 맛본 나폴리탄이 그 추억의 자리를 조금씩 밀어내려 한다.진한 케첩 향이 입 안 가득 퍼지는 순간, "아, 이건 계속 생각날 것 같다"는 느낌이 들었다. 오래된 기억 위에 새로운 색이 덧입혀지는 순간이었다.음식은 이렇게 사람의 기억을 불러내기도 하고, 새로운 문화를 자연스럽게 스며들게 하기도 한다. 연희동에서 맛본 나폴리탄은 내게 그런 경험을 선물했다. 처음엔 낯설었지만, 시간이 지날수록 추억처럼 마음에 남는다. '연희동' 하면 아마도 이 맛이 가장 먼저 떠오르지 않을까 싶다.누구에게나 오래된 기억 속 좋아했던 음식이 하나 쯤은 있다. 그러다 새로운 음식을 만나면, 그 맛이 또 다른 문화를 받아들이는 순간이 되곤 한다. 그렇게 음식은 우리의 일상과 문화를 잇는 특별한 통로가 된다.