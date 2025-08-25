시민단체, 서산시장 외 6인 고발… "예천동 공영주차장, 절차 무시한 행정 폭주"

큰사진보기 ▲남현우 변호사(서산시민행동 공동대표)는 25일 오전 11시 서산경찰서에 고발장을 제출했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

서산 예천동 공영주차장(초록광장) 사업을 둘러싸고 시민사회가 강력 대응에 나섰다.

서산 예천동 공영주차장(초록광장) 사업을 둘러싸고 시민사회가 강력 대응에 나섰다. 서산시민행동은 25일 오전 11시 서산경찰서에 고발장을 제출하며, 이완섭 서산시장 외 6인을 위계에 의한 공무집행방해, 직권남용, 직무유기, 공직선거법 위반 혐의로 고발했다고 밝혔다.시민행동은 고발장에서 "중앙도서관 건립을 일방적으로 철회하고 주차장 사업을 추진하는 과정에서 주차 수요를 허위·과장하고, 의회의 견제를 피해 담당 부서를 바꾸는 등 민주적 절차를 무시했다"며 "행정이 시민을 설득하기보다 조작된 자료로 정책을 강행한 것"이라고 비판했다.특히 공직선거법 위반 혐의가 이번 고발의 핵심으로 지목됐다. 법은 지방자치단체장과 공무원이 사업 홍보를 분기별 1종 1회로 제한하고 있으며, 위반 시 3년 이하 징역 또는 600만 원 이하 벌금에 처하도록 규정한다.그러나 서산시는 초록광장을 시장의 대표 사업으로 내세우며 수십 차례 언론 보도와 홍보물을 배포했다. 시민행동은 "정책 홍보가 아니라 사실상 선거 홍보에 가깝다"며 "공공기관이 시장 개인의 정치적 성과를 위해 동원된 것"이라고 주장했다.시민단체는 또 행정안전부 투자심사를 통과하기 위해 주차장 수요를 허위로 조작한 정황을 다음과 같이 제시했다.▲실제 420대 이상 주차 가능한 공간을 203면으로 축소 기재▲하루 평균 7건 수준의 불법주정차를 173건으로 과장▲인근 공영주차장 일부를 조사에서 제외이와 함께, 교통과 소관이던 업무를 기획예산담당관실로 이관해 의회의 견제를 피한 것도 직권남용에 해당한다고 주장했다.시민행동은 "정책의 정당성은 절차적 투명성과 시민 참여에서 나온다"며 철저한 수사와 제도 개선을 촉구했다.