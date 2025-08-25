윤석열 언론장악도 '마침표', 해임된 공영방송 임원들 명예회복

큰사진보기 ▲"내란세력 척결하고 언론정상화 촉구"언론장악저지공동행동 주최로 4월 8일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '언론계, 사회대개혁 과제에 대한 입장 밝히는 기자회견'에서 참석자들이 "언론장악 진상규명과 내란세력 청산으로 언론정상화"를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

전직 대통령 윤석열씨가 꿈꿨던 언론장악 시도도 대부분 마침표를 찍고 있다. 윤석열 정부가 강제로 밀어붙인 공영방송 임원들에 대한 해임 처분이 줄줄이 취소됐고, 방송3법 등 정치권의 언론장악 시도를 막을 제도적 장치도 마련됐다.윤석열 정부 시절인 2023년 해임되고 해임취소 소송을 벌여온 김의철 전 KBS 사장은 지난 21일 해임 취소를 최종 확정받았다. 소송 상대인 이재명 대통령이 항소를 취하했고, 소송 보조참가인으로 참여해온 KBS가 이날 서울고등법원에 항소 취하서를 제출하면서 1심 판결(김의철 승소)이 확정된 것이다.정연주 전 방송통신심의위원장에 대해서도 해촉 처분 취소 결정이 확정됐다. 지난 2023년 8월 당시 대통령인 윤석열씨가 해촉했던 정 전 위원장은 해촉 처분에 대해 취소 소송을 벌였고, 지난 7월 1심에서 승소 판결을 받았다. 이후 이재명 대통령이 해당 사건에 대한 항소를 포기하면서, 해촉 취소 처분은 그대로 확정됐다. 그러나 김의철 전 사장과 정연주 전 위원장은 임기가 만료된 시점에 취소 처분이 확정돼 현직 복귀는 어렵다.권태선 방송문화진흥회 이사장의 경우, 지난 2023년 8월 방송통신위원회로부터 해임 처분을 받았지만 법원이 해임처분 집행정지 신청을 받아들이면서 복귀했다. 권 이사장은 방통위를 상대로 한 해임처분 취소 소송도 1심과 2심에서 승소했다. 다만 방통위가 이에 재항고를 하면서 해임처분이 확정된 상태는 아니다.언론장악을 견제할 제도적 장치를 마련했다는 평가를 받는 '방송3법'도 신속히 자리를 잡아가고 있다. 방송3법(방송법, 방송문화진흥회법, 한국교육방송공사법)은 정치권이 관행적으로 유지해온 공영방송(MBC, EBS, KBS) 이사 추천권을 직능단체와 시청자위원회 등에 부여하고, 국민들이 직접 참여해 공영방송 사장을 추천하도록 제도화했다. 방송3법 중 방송법은 25일부터 시행됐고, 방송문화진흥회법과 한국교육방송공사법도 국회 본회의를 통과해 국무회의 의결을 앞둔 상태다.앞으로 마무리돼야 할 사안들도 있다.지난 2023년 면직된 한상혁 전 방송통신위원장의 경우, 면직 취소 소송 1심이 진행 중인 상태다. 한 전 위원장은 언론장악의 시발점이라 여겨지는 'TV조선 재승인 심사' 관련 형사 재판도 진행 중인데, 면직 취소에 대한 법원 판결은 형사 재판 이후에나 이뤄질 전망이다. 방통위 2인 체제에서 이뤄진 YTN 민영화 역시 재판이 진행 중이 상태다. 아울러 전직 방송통신심의위원장이던 류희림씨의 '청부민원' 의혹 사건도 경찰이 공익제보자인 방심위 직원을 오히려 기소 의견으로 송치해 논란을 빚고 있다.한상혁 전 위원장은 25일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "저를 기소해 면직했던 것이 언론장악의 출발점이었다. 지금까지 지난 정부가 해왔던 언론장악 작업들에 대해 판결을 난 것을 보면 전부 정부 측 처분이 잘못됐다는 것"이라면서 "이 자체로 윤석열 정부의 언론장악 시도는 불법적이고 부당했다는 것을 증명하는 것이다. 억지로 끼워맞추기식 기소가 이뤄진 'TV 조선 재승인' 심사 관련 재판도 빨리 결론이 났으면 좋겠다"고 말했다.