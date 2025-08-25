"종이 소비쿠폰 줘야 전통시장 노점상에 도움된다"

큰사진보기 ▲진보당은 25일 창원시청 앞에서 기자회견을 열어 2차 민생회복 소비쿠폰 지급 때 지류 발행을 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲진보당은 25일 창원시청 앞에서 기자회견을 열어 2차 민생회복 소비쿠폰 지급 때 지류 발행을 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보당은 25일 창원시청 앞에서 기자회견을 열어 2차 민생회복 소비쿠폰 지급 때 지류 발행을 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보당은 25일 창원시청 앞에서 기자회견을 열어 2차 민생회복 소비쿠폰 지급 때 지류 발행을 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

정부가 오는 9월 2차 '민생회복 소비쿠폰'을 발행할 예정인 가운데, 카드나 모바일만 아니라 지역화폐 같은 종이(지류)로도 해야 한다는 목소리가 계속 나오고 있다.진보당 경남 창원의창‧창원성산‧진해‧마산위원회는 25일 오전 창원시청 앞에서 기자회견을 열고 "민생 직결 민원 무시하는 창원시 행정 더 이상 못 참겠다. 창원시 2차 지급에는 종이 민생쿠폰을 발행하라"라고 촉구했다.1차 민생쿠폰 때 창원시는 종이가 아닌 모바일‧카드 방식으로만 발행했다. 당시 진보당이 성남‧지귀상가 등 전통시장 상인들로부터 서명을 받아 창원시에 지역화폐인 누비전 같은 '종이 쿠폰' 발행을 요구하기도 했다.지난 18일 기준으로 1차 소비쿠폰 발행 때 전국적으로 지류 쿠폰 발행이 상당했고, 경남의 경우 고성과 의령‧하동 등 농어촌 지역에서도 지급했다. 그런데 창원시는 종이 쿠폰을 발행하지 않았다.진보당은 행정안전부에 문의했더니 '지류형'이 가능하다고 했다고 밝혔다. 행안부는 진보당에 보낸 답변서를 통해 "민생회복 소비쿠폰의 신속한 소비 촉진 등 지급 취지를 고려해 지류형 지역사랑상품권과 선불카드 2종이 준비된 지자체의 경우 선불카드 지급을 원칙으로 하고, 불가피하게 지류형 지급 시에는 조례 등에 근거를 두고 사용기한을 지류형에 명시해 지급하도록 안내했다"라고 밝혔다.진보당은 회견문을 통해 "영세 노점상의 어려움과 소상공인 카드 수수료 문제를 생각지 않고 종이 쿠폰을 일방적으로 제외시킨 창원시의 잘못된 행정에 항의하는 시민들의 민원이 언론에 보도되자, 창원시는 2차 때는 종이 민생쿠폰 발행을 검토하겠다고 답했다"라고 설명했다.이들은 "행정안전부 문의 결과 종이쿠폰 발행이 얼마든지 가능한데, 창원시는 시민 민원을 무시하고 행정편의로 그야말로 무책임한 탁상행정을 하고 있다"라고 비판했다.그러면서 진보당은 "다른 지자체는 이미 종이 쿠폰을 지급하고 있다. 전국적으로 120만 명이 종이쿠폰을 받았으며 전남에서는 신청자의 31%가 종이를 선택했다"라면서 "일부 지역에서는 종이 쿠폰이 품절되는 사례까지 있었다. 제주도는 지역화폐(탐나는 전)를 종이 민생쿠폰으로 대신 지급하며 시민들의 불편을 최소화했다"라고 설명했다.이에 대해 창원시청 관계자는 "지난 1차 소비쿠폰 때 종이 발행을 하려고 조폐공사에 문의하는 등 검토를 했다"라며 "행안부에서 선불카드 지급을 원칙으로 하라고 해서 그 지침에 따랐던 것이다"라고 해명했다.