'1조 유니콘' 만든 언니의 지령 "멍청이들 위해 돈 벌지 마세요"

성과만으로 이를 수 없는 '리더'에 오른 여성들에게는 특별한 이야기가 있다. 그 이야기에 사회적 울림까지 담겨 있다면, 멋지다. 멋있으면 다 언니다.

큰사진보기 ▲올 레이즈 구성원들의 단체 사진. 가장 중앙에 앉아있는 인물이 에일린 리다. ⓒ 올 레이즈 홈페이지 갈무리 관련사진보기

"멍청이들을 위해 돈을 벌지 마세요."

"여성만으로는 사회 문제를 해결할 수 없다는 걸 알아야 해요. 현상을 바꾸기 위해서는 남성들과 협력하고, 동맹을 맺어야 합니다. 공감 능력이 있는 사람들이 누구인지 파악하고, 그들과 개인적인 접촉을 통해 (우리의 상황을) 이해하게 해야 해요. 그러면 그들은 실제로 더 강력한 동맹이자 더 나은 대표자가 될 수 있습니다."

(포브스 우먼, 2021년 8월)

큰사진보기 ▲2019년 타임지는 '가장 영향력 있는 인물 100'에 에일린 리를 선정했다. ⓒ TIME 관련사진보기

"5천만 달러 이상의 미국 벤처 캐피탈 회사의 의사결정권자 중 17%가 여성입니다. 미국 VC 회사의 62%는 여성 파트너가 없습니다. 우리의 미션은 이런 상황을 바꾸는 것입니다." (올 레이즈 홈페이지)

"에일린 리의 리더십 아래, 올 레이즈는 단기간 내에 업계에 큰 영향을 미쳤습니다. 2018년 35명 이상의 (VC) 여성 파트너가 추가되었습니다. 올 레이즈는 200명의 여성 벤처 캐피탈리스트와 창업자들에게 1000시간 이상의 멘토링을 제공했습니다. 1000명 이상의 창업자들이 팀 내 다양성 구축을 약속했습니다. 400명이 넘는 여성 VC가 올 레이즈 첫 회담에 모였습니다."

"2013년 유니콘 기업 중 여성 CEO는 단 한 명도 없었고, 여성 공동 창업자가 있는 유니콘 기업도 5%에 불과했습니다. 오늘날 유니콘 기업의 14%는 여성 공동 창업자가 함께한 기업입니다. 상위권의 더딘 진전을 이루었지만 제가 바라는 만큼은 아닙니다. 카우보이 벤처스의 분석에 따르면 2063년에 이르러서야 완전히 동등한 성평등이 달성 될 것으로 예상됩니다." (포브스, 2024년 1월)

큰사진보기 ▲2017년 10월, 미국 샌프란시스코에서 열린 여성 창업자·투자자·리더들의 모임 ‘마리끌레르 파워 트립’ 토론에 패널로 참석한 에일린은 “더 많은 여성들이 벤처 캐피털 기업 대열에 합류하도록 해야 한다"고 강조했다. ⓒ 마리끌레르 갈무리 관련사진보기

"AI 등 신기술이 도래하고 있습니다. 이 새로운 공간들이 열리면 그 누구도 '먼저' 경험한 사람이 없습니다. 여성과 소수자들이 새로운 혁신의 물결에 참여할 수 있는 좋은 기회입니다. 캐피탈 투자금을 받길 원하는 여성들은 더 큰 비전을 가져야 합니다. 작은 공을 차지 마세요. 크고 중요한 것을 개발하려고 노력하고 있음을 전달하세요.

(우리는) 어렸을 때, 돈을 버는 것에 대해 얘기하거나 돈을 버는 것이 멋지다고 생각하는 법을 배우지 못했습니다. 여성들이 돈에 대해 얘기하면 잘못된 거처럼 여겼죠. 그건 정말 잘못된 일입니다. 여성들은 자신의 재정적 미래를 통제하고, 돈을 벌 수 있다는 자신감을 가져야 합니다." (마리끌레르, 2018년 4월)

"두려움이 아니라, 욕심으로 동기 부여 해야 합니다. 욕심을 가지세요." (포브스 우먼, 2021년 8월)

큰사진보기 ▲벤처 캐피탈 내 여성의 성공을 위해 만들어진 비영리 단체 '올 레이즈'의 슬로건. '돈을 움직이세요. 권력을 옮기세요. 문화를 바꾸세요.' ⓒ 올 레이즈 홈페이지 갈무리 관련사진보기

유니콘, 이마에 뿔이 하나 달린 말처럼 생긴 동물이다. 신화에나 나올법한 이 동물을 기업에 빗댄 용어, '유니콘 기업'이다. 기업 가치가 10억 달러(한화 약 1조 원) 이상인 비상장 스타트업을 일컫는 말이다. 스타트업이 상장도 하기 전에 기업 가치가 1조 원을 넘어선다는 건 상상 속에서나 가능한 일임을 의미하기도 한다. 2013년 11월 한 잡지에 이 단어가 실린 이후로, 전세계적으로 통용되는 용어가 됐다.세상에 없던 말을 만든 주인공, 에일린 리(Aileen Lee)다. 미국 벤처 캐피탈(VC) 카우보이 벤처스를 이끌고 있는 그녀는 철저하게 '숫자'로 현실을 말하고 있다. 2013년 기고글에서는 "2003년부터 2013년까지 실리콘밸리에서 투자받은 기업 6만 개 가운데 10억 달러 이상으로 기업 가치가 평가된 39개 회사를 연구했다"고 밝혔다. 그리고, "0.07% 확률로 유니콘이 탄생한다"고 분석했다.그녀가 주목하는 숫자는 또 있다. "벤처 캐피탈(VC)의 고위직 중 여성 비중은 10%도 채 안 되며, 2018년 여성이 설립한 회사에 지원된 투자금은 전체 금액 중 2.2%에 불과하다"는 현실이다. 에일린도 그 '소수'에 포함되는 인물이다. 그녀가 2012년 설립한 카우보이 벤처스는 미국 최초 여성이 주도해 세운 VC 중 하나다.그녀는 그 숫자의 크기를 키우는데 집중하고 있다.2017년 10월, 미국 샌프란시스코에서 열린 여성 창업자·투자자·리더들의 모임 '마리끌레르 파워 트립' 토론에 패널로 참석한 에일린은 "더 많은 여성들이 벤처 캐피탈 기업 대열에 합류하도록 해야 합니다. 그들은 차세대 창업자가 될 것"이라고 강조했다. 1970년 태어난 그는 "(자라오며) 여자아이와 남자아이가 동등한 기회를 누리지 못하는 건 불공평한 일임을 알았고, 제가 어른이 되면 이 문제는 해결될 거라 생각했다"라며 "그러나 지금도 성평등과 거리가 멀다. 모든 기업 내 편견과 차별, 다양성 부족을 해결하기 위해 우리는 계속 싸워야 한다"고 성토했다. 그리고 그는 이 자리에서 여성이 주도하는 벤처 캐피탈이 세워야 할 슬로건을 발표했다.그녀가 처음부터 '고개를 들고 문제를 제기하는 사람'이었던 것은 아니다.중국에서 미국으로 넘어온, 1세대 아시아계 이민자 가정에서 태어난 그는 "우리 가족은 눈에 띄지 않음으로써 살아남았다"고 말했다. 눈에 띄지 않는 것의 가장 좋은 방법은 침묵이다. 그리고 20여 년 동안 에일린은 이 방식을 유지했다고 한다.MIT(매사추세츠 공과 대학)를 졸업한 그는, 모건 스탠리에서 재무 분석가로 일했고 이후 하버드 비즈니스 스쿨에서 MBA를 획득했다. 클라이너 퍼킨스(KPCB, 세계 최대 규모의 VC)에 입사해 13년 동안 근무하다 2012년 퇴사했다.남성이 압도적 비율로 많은 VC 업계에 몸담아 온 그는 그 시간 동안 "동료들을 아무리 사랑하더라도, '여자'임을 드러내서는 안 된다는 걸 분명히 배웠다"고 말한다. 유명한 벤처 캐피탈리스트인 제프 랠스턴과의 대담(2018년 9월)에서 그는 "그냥 '고개 숙이고 문제 일으키지 마. 그러면 아무도 너랑 어울리고 싶어 하지 않을 거야'라는 식이었다"고 업계 분위기를 전했다.그리고 에일린은 "거의 20년 동안 이 일을 해오면서 저지른 실수는 업계 남성들을 여성·유색인종·소수자들이 겪는 어려움으로부터 떨어트려 놓은 것"이라고 말한다. 그는 "우리는 골칫거리가 되지 않으려고 노력했고, 그 결과 사람들은 우리가 겪는 어려움이 무엇인지 모르게 됐다(포브스 우먼, 2021년 8월)"고 진단한다. 침묵은 결국 당사자가 아닌 이들에게 조직과 산업의 문제가 '보이지 않게끔' 만들었다는 것이다.그가 찾은 해법은 "문제에 가까이 다가가서 (모두가 문제를) 이해하도록 해야 한다"였다. 즉, 동맹이다.에일린은 일단, 여성끼리의 동맹 구축에 나섰다. VC 업계 내 여성들을 조직해 여성 투자자들이 받는 자금 규모를 늘리는 것을 목표로 삼는 비영리 단체 올 레이즈(All Raise)를 2018년 공동 설립했다."창업자나 투자자로서 여성들의 성공을 가속화하는 것이 사명"이라는 에일린 리에서 태동한 올 레이즈는 "숫자를 알고, 숫자를 바꾸라"는 캐치프레이즈를 내걸고 있다. 데이터를 통해 현실을 직면하게 하고, 무엇을 해야 할지 파악한 후, 의미 있는 변화를 이끌어 내는 것이 목표다.VC 업계 내 여성들은 기다렸다는 듯이 반응했다.2019년 타임지는 에일린 리를 '가장 영향력 있는 인물 100'에 선정하며 그 이유를 위와 같이 밝혔다. 에일린은 그 해 포춘(Fortune, 미국의 최장수 비즈니스 잡지)이 선정한 '가장 위대한 리더 50인'에도 꼽혔다.현재도 활발히 운영 중인 올 레이즈는 2028년까지 2500만 호주 달러(한화 244억 7000만 원 가량) 이상의 자산을 보유한 벤처 캐피탈 내에서 여성 의사 결정자 비율을 18%까지(현재 9%) 올리는 것을 목표로 삼고 있다. 더불어 2030년까지 여성 창업자에 대한 초기 투자 금액을 전체 투자 금액의 23%까지(현재 11%) 올리는 것 또한 목표다.카우보이 벤처스 역시 '숫자'를 바꿔내는 작업을 진행하고 있다. 그는 "투자를 할 때, 최소한 성별 측면에서 균형을 유지하려고 노력하고 있다"(Pitch book, 2018년 8월)고 했고, 그 말을 지키고 있다. 2023년 카우보이 벤처스 내부 보고서에 따르면 "최근 펀드의 48%는 여성이 설립하거나 공동 설립한 기업에 투자했다"라며 카우보이 벤처스는 "소외된 창업자의 성공을 돕는 기업으로 인정받고자 한다"라며 지향점을 공공연하게 밝히고 있다.그리고 그녀는 여전히, 숫자를 통해 현실을 있는 그대로 내보이고 있다.에일린은 "이 숫자를 마법처럼 바꿀 수 있는 약은 없다"고 단언한다. 그러나 "10억 달러 규모의 회사를 설립하기 위해서 MIT 박사학위가 필요한 것 역시 아니(마리끌레르, 2018년 4월)"라고 말한다. 에일린은 여성도 변해야 한다고 강조한다. 압축하자면 '소녀여, 야망을 가져라'다.그리고 끝으로 그녀는 그녀 주변의 '언니'들에게 배운 것을 전수한다.