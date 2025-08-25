"드론사, 해킹테스트에 뚫린 무인기 북한에 보냈다"

큰사진보기 ▲북한이 평양에서 한국군에서 운용하는 드론과 동일 기종의 무인기 잔해를 발견했다고 주장하며 관련 사진을 공개했다. 북한 국방성 대변인은 2024년 10월 19일 조선중앙통신을 통해 "한국군부깡패들의 중대주권침해도발사건이 결정적 물증의 확보와 그에 대한 객관적이며 과학적인 수사를 통해 명백히 확증되였다"고 발표했다. 2024.10.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

지난해 12.3 불법 비상계엄 선포를 앞두고 국군 드론작전사령부(드론사)가 해킹 테스트에 통과하지 못한 무인기들을 북한에 보낸 사실이 새롭게 확인됐다.국회 국방위원회 소속 부승찬 더불어민주당 의원(용인시병)이 국군 사이버사령부(사이버사)로부터 제출 받은 바에 따르면, 드론사는 사이버사의 해킹 테스트에 통과하지 못한 무인기를 북한에 보낸 것으로 확인됐다.부 의원은 "해킹 테스트에 완전 무력한 상태임을 사이버사령부를 불러 직접 눈으로 확인하고도 북한에 보낸 것은 일반이적죄에 해당할 것"이라며 "또, 어떻게 도입 후 2년 가까이 지난 아직까지도 조치하지 않고 있는지, 국방부는 철저하게 밝히고 필수적인 조치를 하지 않은 인원에게 엄중한 책임을 물어야한다"라고 지적했다.앞서 2024년 9월 사이버사는 해킹장비로 소형정찰무인기와 지상통제장비(GCS)가 주고받는 재부팅 신호를 탈취하고, 작동 중인 무인기에 재부팅 신호를 보내 작동을 중단시키는데 성공했다.소형정찰무인기는 2023년 9월 19일 드론작전사령부로 무상 증여됐으니, 도입 후 2년 가까이 된 시점에서 큰 허점을 드러낸 셈이다.당시 사이버사령부는 보안 취약점 분석·평가 결과 총 5개 보안 취약점을 식별했다.해당 무인기는 무인기-지상통제장치(GCS)-조종기 사이에 무선통신을 주고받는데, 사이버사는 무인기-지상통제장치, 지상통제장치-조종기 구간에서 모두 해킹에 성공했다. 사이버사는 이 2개 구간 모두 취약점으로 평가했다.뿐만 아니라. 사이버사는 해킹장비로 무인기 기체에 직접 거짓 GPS 값을 보내 무인기를 교란시킬 수 있었다. 항전장비에 GPS 좌표를 보내는 wi-fi 모듈 장치 역시 해킹 가능한 것으로 판단됐으며, 무인기 내 카메라가 저장하는 사진에 암호화가 되지 않은 점 역시 취약점으로 지적됐다.하지만, 현재까지도 취약점 보완은 이뤄지지 않은 것으로 파악됐다. 사이버사로부터 취약점 분석·평가를 전달받은 드론사는, 국방사이버업무 훈령 41조에 따라 한 달 안에 국방부 지능정보화정책관실에 취약점 개선계획을 보고하고, 이를 사이버사에도 통보해야지만 아직 실시하지 않은 것이다.또, 드론사가 무인기를 평양에 보내라는 이른바 'V 지시'가 내려온 직후인 2024년 7월 5일에야 사이버사령부에 소형정찰무인기의 취약점 분석·평가를 요청했다는 사실도 이번에 확인됐다.부승찬 의원은 "2023년 9월 도입한 이후 1년 가까이 무인기를 방치하다가, 'V 지시' 가 떨어진 후에야 사이버보안 취약점 분석·평가를 의뢰한 드론사의 태업과 군기문란이 심각하다"고 지적했다. 부 의원은 이어 "특검은 일반이적죄 구성에 이 사실관계를 참고하고, 국방부는 드론사의 총체적인 태업과 군기문란에 대해 철저하게 진상을 규명하고 엄중한 책임을 물어야한다"라고 강조했다.