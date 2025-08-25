채해병 특검, '멋쟁해병' 멤버 "국회에 고발 의뢰"... '임성근 사진' 등 위증 혐의

▲국회에서 '2023년 말 임성근 전 해병대 1사단장을 만난 적 없다'고 증언했던 '멋쟁해병' 단톡방 멤버 송호종씨의 휴대폰에서 두 사람의 사진이 발견된 것으로 확인됐다. ⓒ 추미애 의원실 관련사진보기