심우정·박성재 압수수색... 내란특검, 검찰도 정조준하나

심우정과 박성재, 12.3 내란사태 전후 수상쩍은 행보를 보였던 전직 검찰총장과 전직 법무부 장관이 끝내 수사선상에 올랐다.내란특검(특별검사 조은석)이 25일 심우정 전 검찰총장과 박성재 전 법무부 장관을 대상으로 하는 압수수색에 들어갔다. 박지영 특검보는 이날 오전 10시 특검 사무실이 마련된 서울시 서초구 서울고등검찰청 기자실에서 정례 브리핑을 열고 "금일 9시 30분부터 법무부, 대검찰청 외 두 곳에 대한 압수수색을 진행 중"이라고 알렸다. 그는 추가로 서울구치소와 박성재 전 장관 자택 또한 압수수색 대상이라고 공개했다.이날 압수수색 대상에는 검찰총장 집무실도 포함됐다. 박 특검보는 "(압수수색 대상에는) 박성재 전 장관과 심우정 전 총장도 포함됐다"며 "압수수색은 고발된 내용을 중심으로 이뤄지고 있다"고 말했다. 두 사람은 그간 전직 대통령 윤석열씨의 12.3 비상계엄 선포를 방조 또는 가담했다는 의심을 받아왔다. 박 전 장관은 계엄 당일 윤씨가 최초로 불렀던 국무위원 6명 중 한 사람이며 계엄 선포 직후 법무부 간부회의를 소집, 합동수사본부 검사 파견 검토를 지시했다는 의혹도 있다.'심우정 검찰' 역시 줄곧 의심받아 왔다. 지난해 12월 8일 검찰 출석 전, 김용현 전 국방부 장관은 이진동 당시 대검 차장과 통화했다. 윤건영 더불어민주당 의원은 이때 심 전 총장이 직접 김 전 장관 연락처를 구해 전달했다고 주장했다. 심 전 총장은 또 검찰총장으로선 이례적으로 비화폰을 사용했으며 해당 기기로 김건희씨 관련 수사 당시 김주현 민정수석과 통화한 사실도 드러났다. 그는 법원의 구속취소 결정에 즉시항고하지 않도록 결정, 지난 3월 8일 윤씨를 풀어줬다.그리고 박성재 전 장관과 심우정 전 총장 두 사람은 비상계엄 당일 오후 11시경 통화하기도 했다. 당시 어떤 대화가 오갔는지는 아직 드러나지 않았다.박 특검보는 '심 전 총장의 혐의에 즉시항고 포기도 들어갔나'란 질문에 "그것도 포함돼있다"고 답했다. 그는 "심 전 총장의 자택은 (압수수색) 대상지에 포함돼있지 않지만, 물품에 대해선 포함돼있다"며 휴대전화 등으로 이해하면 된다고 설명했다. 또 서울구치소의 경우 윤석열씨 대상이 아니라 박성재 전 장관 혐의와 관련됐다고 부연했다. 두 사람은 앞서 채해병특검의 압수수색을 받았지만 사건, 대상기간 등이 현저히 다르기 때문에 따로 압수수색에 들어갔다고도 했다.한편 내란특검은 국회의 특검법 개정 논의와 관련해 24일 우원식 의장 앞으로 의견서를 제출했다. 주요 내용은 ▲내란 및 외환 관련 범죄 성격상 내부자 진술 확보를 위해 국가보안법상 자수시 형의 필요적 감면 같은 취지의 규정을 신설하고 ▲공범관계 피고인들 간 판결의 통일성을 위해 군사법원 재판도 특검 지휘가 가능하게 하며 ▲수사권 조정 등이 이뤄질 경우 특검이 마무리 하지 못한 사건들의 수사 주체를 검토해달라는 의견 등이다.