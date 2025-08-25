국힘 박수영, 조국 향해 "부산 출마해 민심 깨닫고 가라"

큰사진보기 ▲조국 전 조국혁신당 대표(현 혁신정책연구원장)이 24일 오전 부산 중구 부산민주공원을 찾아 참배하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲8.15 특별 사면 이후 조국 전 조국혁신당 대표의 부산행에 박수영(부산 남구) 국민의힘 국회의원이 24일 페이스북에 올린 글. ⓒ 박수영 페이스북 갈무리 관련사진보기

관련기사:

조국 "쇄빙선 역할 끝나, 이젠 '극우 국힘' 깨부술 망치선 될 것"

https://omn.kr/2f1zv

이재명 대통령의 광복절 특별사면으로 출소한 조국 전 조국혁신당 대표가 정치적 움직임을 본격화하자 국민의힘이 예민하게 반응하고 있다. 주말 사이 이뤄진 부산 방문을 두고선 '내년 지방선거에 한 번 출마해보라'라는 비아냥까지 등장했다.24일 부산민주공원 참배에 나선 조 전 대표는 "창당 당시 초심 되돌아본단 차원"이라며 지역 공식 일정을 부산으로 선택한 이유를 밝혔다. 이곳은 지난해 "검찰독재 종식을 위해 맨 앞에서 싸우겠다"라며 신당 창당을 선언한 장소다. 당시 부산을 시작해 전국을 돌며 이른바 '혁신당 바람'을 일으켰다.이날 그는 내란 우두머리 혐의의 윤석열씨 구속과 이재명 정부 출범으로 이 부분이 실현됐다고 보면서도 과제가 여전하다고 말했다. 내년 선거 등에서 "저의 쓰임과 효용·역할이 있다면 몸을 던지겠다"라는 것인데, 특히 정치적 '좌완투수'를 자처하며 반탄(탄핵반대)으로 기운 "국민의힘을 해체하겠다"라고 목청을 키웠다.이 같은 발언을 두고 국민의힘은 불편함을 드러냈다. 다음 날인 25일 오전 박수영(부산 남구) 국회의원은 페이스북 글에서 "내년 6월 출마한다는 조국, 반드시 고향 부산에 출마해서 진짜 민심을 깨닫고 가라"라며 조 전 대표가 첫 지역 일정을 부산으로 선택한 점을 비꼬았다.여기에 정채숙(비례) 부산시의원까지 "반성과 사과는커녕 무슨 나라 구한 투사나 되는 양 나서는 조국의 오만한 모습이 기가 차다 못해 헛웃음만 난다"라며 댓글을 달아 박 의원 주장을 거들었다. 지지자들 역시 100개 이상의 '좋아요'를 누르며 이에 동조했다.'극우' 표현에도 강하게 날을 세우는 분위기이다. 조 전 대표는 지난 22일 MBC라디오 출연에 이어 부산에서도 거대 야당과 2030세대 일부의 극우화 문제를 공론화하며 이를 바로 잡겠단 의지를 표출했다().이를 두고 주진우(부산 해운대갑) 의원은 23일 페이스북 글에서 "2030 극우몰이가 가당치 않다"고 발끈하는 모습을 보였다. 주 의원은 "2030세대는 조국 부부가 저지른 불공정한 입시 비리에 분노했다. 바른 척, 있는 척하던 가식에 환멸을 느꼈다. 죗값을 치르지 않고 사면받는 그 특권 의식에 치를 떠는 것이다. 자기 비판한다고, 멀쩡한 청년들 욕보이지 마라"라고 했다.그러면서 "자기도 60대이면서 70대 성향에 대해 함부로 말하는 꼰대짓 좀 그만해라. 사면에 국민 열불나는데 제발 그 입 좀 다물라"라고 쏘아붙이기도 했다. 25일엔 박수영 의원 역시 극우 발언을 보도한 언론의 기사를 공유한 뒤 "2030도 극우 70도 극우, 지(제) 맘에 안 들면 다 극우"라며 비난에 합류했다.하지만 조 전 대표는 이러한 국민의힘 반응에 전혀 개의치 않겠단 태도다. 부산 일정과 문재인 전 대통령 예방길에 <오마이뉴스>와 만난 그는 "탄핵에 찬성하는 찬탄파가 주류가 됐으면 이런 이야기를 안 했을 것"이라며 "윤석열 재입당을 공언한 사람이 대표가 될 가능성이 큰 정당은 대한민국에서 존재할 가치가 없다"라고 잘라 말했다.