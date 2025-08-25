붕괴로 187명 수장... 정부는 일제강점기 장생탄광 문제 외면 말아야

큰사진보기 ▲일본 야마구치현 우베시 해안에 있는 장생탄광 배수구인 피아. 잠수사들이 수중탐사를 위해 보트를 타고 이동하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 19일 일본 야마구치현 우베시 해안에서 장생탄광을 찾은 김준혁 의원과 이상식 의원 등이 시민들과 함께 손피켓을 들고 인사말을 하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲일본 야마구치현 우베시에 있는 장생탄광 입구(갱구). ⓒ 조정훈 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 조덕호 대구대학교 명예교수는 세계정신올림픽연합회 조직위원장이자 장생탄광희생자귀향추진단 단장입니다.

이재명 정부가 내세운 '국민주권정부'는 단순한 정치 구호가 아니다. 지금까지 국민이 줄기차게 주장해 온 한줄기 생명수 같다. 이는 국민이 국가의 진정한 주인이라는 헌법적 원리를 제도와 정책 속에서 구현하겠다는 선언이며, 국민주권은 말로만 존재할 수 없다. 국가가 국민의 권리를 지키지 못하고 침묵하거나 외면하면 그것은 곧 국민주권의 불이행이다. 따라서 국민은 그 책임을 묻고, 필요하다면 배상을 요구하여야 한다. 일본 우베 장생탄광 희생자 문제는 이 원칙이 왜 중요한지를 극명하게 보여준다.1942년 2차 세계대전이 한창일 때 일본은 전시 노동력 부족을 메우기 위해 조선의 청년들을 강제로 끌고 갔다. 그중 수백 명이 야마구치현 우베 해저 장생탄광에 투입됐다. 좁고 어두운 갱도에서 그들은 위험한 노동에 내몰렸고, 결국 1942년 2월 대규모 수몰·붕괴 사고가 발생했다. 수백 미터 아래 해저 갱도가 무너지며 바닷물이 밀려들었고, 최소 187명이 수장되었다. 그중 136명이 조선인이었고, 대구·경북 출신이 73명이나 되었다.그러나 참극 이후 83년, 해방 이후 80년 동안 대한민국 정부는 단 한 차례도 이 문제를 국가적 의무로 다루지 않았다. 희생자들의 유해는 여전히 바닷속 갱도에 방치돼 있으며, 자식들의 한 맺힌 절규에도 불구하고 사건의 진상은 온전히 밝혀지지 않았다. 일본 정부와의 공식 교섭도, 국제사회의 공론화도 거의 전무했다. 국가가 나서지 않은 자리를 메운 것은 다름 아닌 한일 양국의 양심 있는 시민이었다.대구를 중심으로 한 유족과 시민들은 다섯 차례에 걸쳐 일본 현지를 직접 찾았다. 바닷속 갱도 수색과 유해 발굴을 위해 사비를 털었고, 민간 차원의 조사단을 꾸려 위험한 잠수 작업까지 감행했다. 때로는 양국의 협조 부족과 제도적 장벽 속에서도 그들은 물러서지 않았다. 그러나 이러한 노력은 어디까지나 개인과 민간의 희생 위에서 이루어졌다. 한일 양국은 그 과정을 공식적으로 지원하지도 않고 제도화하지 않았다. 결국 국민이 국민주권을 스스로 지키려 몸부림치는 동안, 국가는 방관자의 위치에 머물렀다.국민주권의 본질은 무엇인가. 그것은 국가 권력이 국민의 생명과 권리를 지켜내는 데 있다. 장생탄광 문제에서 대한민국은 이 책무를 철저히 방기했다. 이는 단순한 직무 유기를 넘어, 정부가 그 책무를 이행하지 않은 역사적 불행이다. 그렇기에 지금 우리는 분명하게 요구한다.첫째, 정부는 지난 80년 간 국민주권을 행사하지 못한 사실을 인정하고, 대국민 사과를 해야 한다. 국가의 무책임으로 인해 유족들이 겪은 고통과 국민이 떠안은 부담을 정직하게 고백해야 한다. 사과는 출발이며, 책임 있는 정부의 최소한 도리다.둘째, 일본 정부와의 공식 교섭을 통해 장생탄광 문제를 해결할 명확한 로드맵을 마련해야 한다. 유해 발굴, 진상 규명, 희생자 추모와 보상은 단순한 외교 현안이 아니라 주권 국가의 존엄을 세우는 일이다. 국제사회와 협력하여 이 문제를 공론화하고, 일본 정부의 책임 있는 참여를 끌어내야 한다.셋째, 그간 민간 차원에서 이어져 온 노고에 대해 정당한 보상이 필요하다. 유해 발굴과 조사 활동은 본래 국가가 책임져야 할 의무였다. 국민이 스스로 감당했다면, 국가는 그 희생과 노고에 응답해야 한다. 그것이 국민주권을 표방하는 정부의 진정성 있는 태도다.국민주권정부는 과거의 무책임을 되풀이하지 않겠다는 각오로 시작해야 한다. 장생탄광 문제는 더 이상 외면하거나 미룰 수 없는 역사적 과제다. 만약 이번에도 정부가 책임을 회피한다면 국민주권정부라는 이름은 허울 뿐인 구호로 전락할 것이다.장생탄광 갱도 속에는 아직도 희생자들의 영혼이 잠들어 있다. 갱도 붕괴 당시 "배가 가는 소리가 들렸다"라는 증언은 단순한 기억이 아니라, 우리 모두에게 던지는 역사적 질문이다. 그 울음소리에 응답하지 않는다면 대한민국은 국민주권을 말할 자격이 없다. 국민 앞에 떳떳한 정부, 주권을 지켜내는 정부는 바로 지금, 장생탄광에서 시작되어야 한다.이제 더는 방치할 수 있다. 우선 대한민국 정부와 일본 정부는 조속히 공동조사위원회를 구성하여 유해 발굴과 사후 처리를 명확히 하고, 사도 광산 발굴에 준하는 절차를 밟아야 한다. 이와 같은 국민주권행사가 제대로 되지 않으면 정부를 상대로 소송을 포함하여 국민이 직접 나서서 주권행사를 촉구할 수밖에 없다.