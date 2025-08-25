성일종, 차기 당 대표에 개혁안 제시… "혁신 없으면 미래도 없다"

큰사진보기 ▲성일종 의원 ⓒ 이용기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

성일종 국민의힘 의원(충남 서산·태안)이 차기 당 대표를 향해 "혁신 없이는 미래도 없다"며 당의 쇄신을 주문했다. 성 의원은 25일 배포한 성명을 통해 여의도연구원 개혁, 청년·여성 조직 강화, 임기제 사무부총장 도입 등 구체적인 개혁안을 제안했다.성 의원은 "지금 변화하지 못한다면 우리 당에 더 이상의 기회는 없다"며 "새로운 대표는 젊고 역동적인 인물이 돼야 한다"고 강조했다. 그는 특히 당의 정책 두뇌인 여의도연구원의 기능 강화를 1순위 과제로 꼽았다. 원장 임기를 보장해 연구의 연속성을 확보하고, 국책연구원 수준의 처우로 석·박사급 인재를 적극 영입해야 한다는 주장이다. 또한 당 사무처와 연구원 간 인사 교류를 통해 공동체 의식을 높이고 시너지를 만들어야 한다고 덧붙였다.청년·여성 조직 강화도 핵심 개혁안으로 제시됐다. 성 의원은 중앙 및 시·도의 청년·여성위원장 임명을 경선제로 전환하고, 임기를 현행 1년에서 2년으로 연장해야 한다고 주장했다. 더 나아가 공개 경쟁을 통해 선발된 청년·여성 인재에게는 비례대표 상위 순번을 부여해야 한다고 밝혔다.당 운영의 안정성을 높이기 위한 방안도 제안했다. 대표 교체나 비대위 체제 구성 때마다 잦은 인사 교체로 연속성이 떨어지는 문제를 지적하며, 임기제 사무부총장 제도를 도입해 최소 2년간 당 운영을 책임질 수 있도록 해야 한다고 강조했다.이외에도 ▲여당 견제를 위한 '이슈대응팀' 신설 ▲지방 폐교를 활용한 당원 연수원 설립 ▲모든 의원실에 대학생 보좌관 배치 ▲80만 책임당원과의 실시간 소통 시스템 구축 등을 구체적 개혁과제로 내놓았다.성 의원은 "국민의 분노와 기대를 담아내는 혁신적 변화를 이루지 못하면 우리 당은 미래가 없다"며 "차기 당 대표가 이러한 쇄신 과제를 이끌어야 한다"고 말했다.