"이 대통령, 국정 잘한다" 51.4%... 3주 만에 하락 멈춰

이재명 대통령이 24일(현지시간) 일본 도쿄 하네다공항 이륙 뒤 한미 정상회담을 위해 미국 워싱턴DC로 향하는 공군 1호기 기내에서 기자간담회를 하고 있다. 2025.8.25

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 25일 리얼미터 8월 3주차 조사에서 51.4%로 집계됐다. 전주 대비 0.3%p 오른 결과로, 3주 만에 하락을 멈췄다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전주 대비 0.4%p 오른 44.9%로 조사됐다. 긍·부정평가 격차는 오차범위 밖인 6.5%p다.리얼미터는 <에너지경제신문> 의뢰로 지난 18~22일 전국 만 18세 이상 2512명(응답률 5.1%)에게 무선RDD를 활용한 자동응답 조사방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물었다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p다.권역별로 보면 부산/울산/경남(50.7%)과 서울(50.7%)의 긍정평가가 각각 5.1%p, 2.3%p 상승하면서 다시 과반 이상을 기록했다. 그러나 대구/경북의 긍정평가는 전주 대비 7.2%p 하락한 35.1%로 조사됐다.연령별로는 18·19세 포함 20대(42.2%)와 50대(62.1%)의 긍정평가가 전주 대비 각각 7.8%p, 2.9%p 상승했다. 반면, 60대의 긍정평가는 전주 대비 4.7%p 하락한 48.3%, 70대 이상의 긍정평가도 전주 대비 1.2%p 하락한 42.5%로 집계됐다. 30대의 긍정평가 역시 전주 대비 1.9%p 하락한 47.2%로 나타났다.이념성향별로는 보수층의 긍정평가가 전주 대비 2.9%p 하락한 22.7%로 집계됐다. 중도층(52.7%)과 진보층(83.6%)의 긍정평가는 전주 대비 0.5%p, 1.6%p 올랐다.한편, 더불어민주당 지지도는 전주 대비 5.9%p 오른 45.8%로 조사됐다. 반대로 국민의힘 지지도는 전주 대비 1.2%p 내린 35.5%로 나타났다.리얼미터가 지난 21~22일 전국 만 18세 이상 1004명(응답률 4.8%)에게 무선RDD를 활용한 자동응답 조사로 진행한 정당 지지도 조사 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).그 외 정당 지지도는 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 1.5%, 기타 정당 2.7%로 나타났다. 지지하는 정당이 없는 무당층은 7.9%였다.자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.