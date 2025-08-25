건강 이유로 안 나왔던 김건희·건진법사, 나란히 특검 출석

큰사진보기 ▲김건희가 구속 전인 지난 6일 오후 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받은 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김건희씨가 구속 후 네 번째 조사를 받기 위해 25일 오전 법무부 호송차를 타고 서울 종로구 광화문KT 웨스트 빌딩에 입주한 김건희 특검(특별검사 민중기)에 출석하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

'건강상 이유'로 김건희 특검팀(민중기 특검)의 소환조사에 불응했던 피의자 김건희와 건진법사 전성배씨가 법무부 호송차를 타고 25일 오전 9시 36분, 42분 각각 특검에 출석했다.구속 후 건강 악화를 이유로 지난 20일, 23일 두 차례 특검 조사에 불출석했던 김건희는 이날로써 구속 후 네 번째 조사를 받는다.특검팀은 이날 김건희를 상대로 '통일교 청탁 의혹' 관련 조사를 이어갈 것으로 전해졌다. 세 번째 소환조사가 있었던 지난 21일 박상진 특검보는 정례 브리핑에서 "통일교와 건진법사 관련한 청탁에 국한해 조사할 예정"이라고 설명했다. 이어 "(김건희가) 조사 시작 후 계속 진술거부권을 행사한다고 들었다"며 "특검은 준비한 100여 장의 질문지를 다 소화하고 싶지만 조사를 계속할 수 있을지 의문"이라고 말하기도 했다.전씨는 이날 출석으로 구속 후 첫 특검 조사를 받고 있다. 그는 김건희의 구속영장에 특가법상 알선수재 혐의의 공범으로 적시된 것으로 알려졌다. 특검팀은 지난 22일 전씨에게 특검에 출석하라고 통보했지만 그는 건강상 이유로 불출석한 바 있다.김건희는 2022년 4~8월 전씨를 통해 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)으로부터 교단 현안 청탁을 목적으로 그라프 다이아몬드 목걸이, 샤넬 가방 2개, 천수삼 농축차 등을 전달받은 혐의를 받고 있다. 특검팀은 김건희가 윤 전 본부장과 통화하며 '인삼차를 잘 받았다'는 취지로 발언한 녹취록을 확보해 제시한 것으로 알려지는데, 김건희는 이에 대해서도 '인사치레상 고맙다고 한 것'이라며 선물을 받은 사실을 부인했다고 전해진다.특검팀은 지난 20일 김건희의 구속 기간을 오는 31일까지로 연장했다. 특검팀은 연장된 구속 기간 안에 피의자(김씨)를 기소해야 하며 추가 연장은 할 수 없다.