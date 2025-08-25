메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
두산에너빌리티, 5600억원 규모 당진 LNG 저장탱크 공사 수주

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

부산경남

25.08.25 09:52최종 업데이트 25.08.25 09:52

두산에너빌리티, 5600억원 규모 당진 LNG 저장탱크 공사 수주

27만㎘급 LNG 저장탱크 3기 … 2021년 공사 후속 사업

원고료로 응원하기
당진 LNG 생산기지 조감도
당진 LNG 생산기지 조감도 ⓒ 두산에너빌리티

경남 창원에 본사를 두고 있는 두산에너빌리티는 한국가스공사가 발주한 5600억원 규모의 당진 2단계 액화천연가스(LNG) 저장탱크 3기(27만㎘급, 5~7호기) 공사를 수주했다고 25일 밝혔다.

충남 당진 LNG 생산기지 사업의 하나로 충남 당진시 석문면 통정리에서 추진되는 이 공사는 2024년 지붕 상량 공사를 마친 1단계 공사의 후속 사업이다.

두산에너빌리티는 "저장탱크 3기 건설과 부속설비 공급을 담당하며 올해 9월 착공해 2029년 12월 준공할 계획"이라고 밝혔다.

AD
이번 2단계 수주를 통해 두산에너빌리티는 충남 당진 LNG 생산기지 사업에서 총 7기의 저장탱크 건설을 수행하게 됐다.

두산에너빌리티는 2021년 1단계(1~4호기) 시공사로 선정돼 공사를 수행 중이며, 현재 1단계 공사는 4기 모두 지붕 상량 공사를 완료한 뒤 내부 공사를 진행하고 있다. 두산에너빌리티는 앞서 인천 기지와 평택 기지, 삼척 기지 등에서도 LNG 저장탱크 건설 공사를 수행한 바 있다.

이현호 두산에너빌리티 BG장(Plant EPC)은 "국내 시장에서 다수의 LNG 저장탱크 프로젝트를 성공적으로 수행한 경험이 수주에 주효했다"며 "당진 1단계와 함께 2단계 사업도 성실히 수행해 국내 천연가스 수급 안정성을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.

#발전소

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사"종이 소비쿠폰 줘야 전통시장 노점상에 도움된다"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초