조국 "지방선거 때 광역단체장에 국힘 당선 없도록 할 것"

조국 전 조국혁신당 대표(현 혁신정책연구원장)이 24일 오전 부산 중구 부산민주공원을 찾아 참배한 뒤 기자들과 만나 "2024년 2월 13일 조국혁신당 창당 선언장소가 여기다. 창당을 선언했던 시기의 초심을 되살리기 위해 부산에 왔다"라며 "제 개인이든 당이든 우리 사회가 요구하는 과제를 위해서 창당 시 각오로 뛸 것이다"라고 밝혔다.

조국 전 조국혁신당 대표(현 혁신정책연구원장)는 "내년 지방선거 때 광역지자체장에 국민의힘이 당선되도록 하는 일은 없을 것"이라며 "경남 도민들은 그동안 국민의힘에 압도적 지지를 했는데 경남이 어느 정도 발전을 했는지에 대한 평가를 해야 한다"라고 강조했다.사면복권 뒤 처음으로 경남은 찾은 조 전 대표는 25일 경남MBC 라디오(좋은아침)와 한 인터뷰를 통해 이같이 밝혔다. 전날 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방한 조 전 대표는 이날 오전 김해 봉하마을을 방문해 고 노무현 전 대통령 묘소를 참배한다.광복절 특별사면 이후 이재명 대통령의 국정 지지율이 떨어진 것과 관련해, 조 전 대표는 "저의 사면복권으로 인해 이 대통령한테 부담을 드려 송구스럽다. 과거 역대 사면에서도 비슷한 결과가 있었다. 이번에 제가 특히 주목을 받아 논란이 됐다. 죄송하다"라며 "그렇다고 사면을 거꾸로 돌릴 수 없다. 저의 정치를 보여드리고, 이재명 대통령의 성공을 위해 제가 역할을 하는 게 중요하다고 본다"라고 말했다.이어 "과거 윤석열 전 대통령이 김경수 전 경남지사를 풀어주면서 복권은 해주지 않았다"라며 "저는 단기적으로는 논란이 있고 국정 지지율이 빠진다고 하더라도 이 대통령이 앞으로 크게 보고 긴 안목으로 한 것이라 본다"라며 "이 대통령도 수가 있을 것이다. 저는 저의 방식으로 노력하겠다"라고 덧붙였다.2030 남성 청년들의 비판과 관련해선 "발언의 전후 문맥을 보면 제가 사과를 안한다고 한 게 아니라 사과를 한번 더 한다고 해서 청년들의 마음이 풀어지지 않는다고 한 것이다. 청년들의 고통을 풀어주는 방식을 통해서 해야 한다. 발언의 앞뒤를 잘라버리고 사과할 필요가 없는 것처럼 한 말은 아니었다"라며 "2030의 불신이든 불만이든 직시하고 있다. 그 문제를 정치적으로 풀어가려면 청년들의 고통이나 불안, 걱정을 해소해 나가는 게 저의 일이다. 그런 점을 강조한다"라고 했다.그러면서 그는 "2030 남성 일부가 극우화돼 있다. 여전히 윤석열 복귀라든지 부정선거론을 이야기 하는 세력이 있다. 윤석열이 집으로 복귀할 때 환영하고, 서울에서 '반중(중국)', '친윤(윤석열)' 시위를 하는 2030 남성이 있어 용납할 수 없다. 전체 2030 남성이 극우라는 말을 한 적은 없다"라고 말했다.조 전 대표는 "저의 의견에 대해 당 내부에서도 당연히 여러 의견이 있을 수 있다. 제가 말하고자 하는 근본 취지는 (당 안에서도) 공감한다. 일부 남성들의 극우화는 국민의힘의 '극우화' '친윤화'와 관련이 있어 끊어야 한다"라며 "청년 전체의 삶을 개선하는 게 과제인데 (제가) 그것을 보여드리고 싶다"라고 덧붙였다.조국혁신당 전당대회 관련해 조 전 대표는 "당에서 전당대회 추진위가 만들어져서 일정을 곧 발표할 것이다. 그 일정에 따라 당연히 대표 출마를 해서 책임지는 자세로 하겠다"라며 "일정은 국정감사 기간에 할 수 없기에, 대략 11월 초중순경이 될 것이라 본다"라고 전망했다.더불어민주당과 관계에 대해선 "합당은 너무 시기상조이고 성급하다. 두 당이 합해지려면 정강정책과 노선이 같아야 한다. 검찰개혁, 사법개혁, 방송개혁은 거의 같다고 할 수 있다. 정치개혁, 선거구제, 원내교섭단체를 어떻게 할 것인지는 아직 논의가 되지 않았고 이견이 있다. 사회경제적 개혁, 불평등 해소, 조세정책도 창당 초기부터 차이가 상당하다. 인권 문제 관련해 우리는 차별금지법이 필요하다고 했지만 민주당은 '안된다'다. 차이가 있더라도 언제든지 연대할수 있다"라고 말했다.이어 "내년 지방선거 전에 합당하면 좋은 결과를 낼 수 있다고 하는 의견도 있다. 지난 4월 총선 때 조국혁신당이 따로 가면 민주당에 불리할 것이라 했지만 결과는 두 정당이 잘 됐다. 따로 가서 좋은 결과가 났다. 앞으로 지방선거와 총선에서도 어떻게 하는 게 좋을지 논의를 해야 한다"라며 "덮어놓고 합당은 불리하다"라고 덧붙였다.그는 "지금 합당 차제를 찬성, 반대 이야기로 끌어가는 게 옳지 않다. 이재명 대통령의 성공을 위해 어떤 일을 할 것인가를 먼저 이야기 해야 하는데, 과제 중심은 안된다. 순서가 바뀌면 안된다"라며 "이 대통령이 중도보수라고 했는데 집권당으로서 맞다. 왼쪽의 빈 영역을 조국혁신당이 챙기겠다는 것이다. 기존 진보정당은 작다"라고 했다.이어 "저의 사명복권 일성이 국민의힘을 반 이하로 줄여야 한다는 것이었다. 의원이 100이면 50으로 줄이는 게 과제다. 윤석열 조기 종식이 1차 과제라면 다음은 극우‧수구화된 국민의힘의 영향력을 반으로 줄여야 한다. 그 과제를 실천하기 위해 어떤 방식이 좋을지는 고민하겠다. 방식이 합당만은 아니다. 여러 방식이 있다"라고 부연했다.지방선거와 국회의원 보궐선거에 후보를 낼 것이냐는 질문에는 "후보를 낼 예정인데, 보궐선거는 자리가 많지 않을 것 같고 중심은 지방선거다. 우리는 기초선거에 집중해서 지역정치의 개혁을 보여드리고 싶다"라며 "많은 청년, 시민을 발굴해서 새로운 정치를 보여주는 게 목표다"라고 말했다.그는 "지난 4월 총선에서 우리는 지역구 후보를 내지 않았다. 이번 지방선거의 전략을 미리 말할 수 없지만, 광역지자체장 선거에서 국민의힘이 당선되도록 하는 일은 없을 것"이라며 "기초도 국민의힘 숫자를 줄이도록 만들 것이다. 전략을 지금은 말할 수 없다"라고 했다.조 전 대표는 "사적으로 경남에 선조들이 살고 묻혀 있다. 저는 부산에서 태어났지만, 아버지와 할아버지는 김해 창원, 진해에 사셨고 선산도 경남에 있다. 저는 경남과 친숙하다"라며 "경남을 새롭게 바꾸어야 한다. 경남에서 보면 국민의힘이 우위에 서 있다. 경남도 피케이(PK) 하나로 묶여 있는데 부산이나 울산에 비해 어느 정도 발전을 했는지에 대한 평가를 해야 한다. 지금까지 경남은 국민의힘을 압도적 지지를 했다"라고 짚었다.