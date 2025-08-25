"노란봉투법, 노동선진국으로 가는 첫 시작... 환영"

큰사진보기 ▲노란봉투법 국회 본회의 통과24일 국회 본회의에서 '노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(노란봉투법)'이 통과되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲노란봉투법 환영하는 노동계24일 국회 본회의에서 '노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(노란봉투법)'이 통과되자 민주노총 양경수 위원장과 조합원, 진보당 당원들이 기뻐하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

노동조합법 2·3조 개정안, 이른바 '노란봉투법'이 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 가운데 진보당 충남도당은 논평을 통해 "노동 선진국으로 가는 첫 시작"이라며 환영의 입장을 밝혔다.앞서 24일 국회는 본회의를 통해 재적 186명, 찬성 183명, 반대 3명으로 노조법 개정안을 의결했다.진보당 충남도당은 24일 오후 논평을 통해 "이번 성과는 노조법 2,3조 개정을 위해 수십년간 온 몸으로 투쟁하셨던 노동자들이 있었기에 가능했다"고 규정했다.그러면서 "30년 동안 무분별하게 양산되어 고통받은 비정규직 노동자들에게 정치가 이제 희망을 주었고 20년 동안 손배가압류로 고통받고 희생되신 수많은 노동자들의 억울함에 정치가 화답한 것"이라고 평가했다.또 "이제 '진짜사용자'와 교섭할 길이 열렸으며 무차별적인 손배가압류로 노조를 탄압하는 것에 제동을 걸 수 있게 되었다"며 "내란을 이겨내고 헌법과 민주주의가 살아 숨쉬는 정상사회로 가는 신호탄이자, 노동후진국에서 노동선진국으로 도약할 계기가 될 것"이라고 전망했다.하지만 진보당 충남도당은 "법이 있더라도 현장에서 '진짜사장과 교섭'을 강제하는 일은 결코 만만치 않을 것"이라며 "때문에 우리는 투쟁을 멈추지 않을 것"이라고 덧붙였다.노란봉투법은 지난 21·22대 국회에서 민주당 주도로 두 차례 본회의를 통과했다. 그러나 윤석열 전 대통령의 거부권으로 무산됐다.