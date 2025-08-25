울산시 "비수도권 현실 외면", 에너지조직 개편안에 성명

울산광역시가 25일 최근 정부가 추진 중인 산업통상자원부의 에너지정책 조직개편안(산자부 에너지정책 기능을 환경부로 이관)에 우려를 나타내는 성명을 발표했다. 성명에서는 또 산림청의 산림부 승격 필요성도 건의했다.
임현철 울산시 대변인 명의로 낸 성명서에는 "환경 규제를 주요 정책으로 삼는 부처가 중심이 되는 조직 개편은 산업 경쟁력을 쇠퇴시키고, 나아가 국가 발전의 걸림돌이 될까 우려스럽다"는 지적이 담겼다.
울산시는 "환경부는 본질적으로 규제를 담당하는 부처이고, 산업통상자원부는 글로벌 산업 환경 변화에 대응하며 산업을 육성하고 조정·지원하는 역할을 해 왔다"며 "기후 변화 대응은 국제 정세, 첨단기술의 발전 속도, 다양한 요인들을 고려하여 추진해야 할 과제"라며 이같이 지적했다.
따라서 "에너지·산업 정책은 통상과 산업·경제 분야에서 오랜 노하우를 가진 산업통상자원부를 주축으로 이루어지는 것이 타당할 것"이라는 것이 울산시 주장이다.
그 이유에 대해 울산시는 최근 9조원대 인공지능(AI) 데이터센터를 유치한 것을 들었다. 울산시는 "대통령께서 강조하시는 대표적 전력 다소비 산업인 AI 기술 발전에도 큰 걸림돌이 될 수 있다"며 "산업 경쟁력 강화를 목표로 하기보다 환경 규제와 탄소중립을 우선하는 조직 개편은 'AI 대전환'이라는 시대적 흐름과도 배치될 수 있다"고 밝혔다.
또 삼림청의 산림부로 격상에 대해 "우리나라 국토의 63%를 차지하는 산림을 담당하는 조직이 차관급 산림청에 머물러 있어 그 역할이 제한적이라 산림청을 산림부로 격상할 것을 건의한다"고 했다.
특히 울산시는 올해 봄에 발생한 울산 산불을 예로 들었다. "지금의 산림청으로는 예산과 권한이 약해 예방책을 마련하거나 재난 발생 시 신속한 대응과 책임 있는 정책을 내놓기가 쉽지 않다"는 것이다. 울산시는 "소나무재선충병의 경우 울산시가 지난 1년 간 37만 본의 소나무를 베어냈지만 산림청은 대대적인 방제대책을 내놓지 못하고 있다"고 지적했다(관련기사: 산불현장 온 삼림청장에 울산시장 "송전탑 주변 나무 제거를"
https://omn.kr/2ctu0).
또한 "매년 극한 호우로 산사태가 발생해 큰 인명피해가 발생하는 재난은 얼마나 빠른 속도로, 어떻게 책임 있는 정책을 내놓느냐가 관건 더 중요한 것은 재난이 발생하기 전에 미리 예방하는 일"이라며 "이런 중차대한 국가재난 정책을 행정안전부 지휘와, 농림축산식품부 통제를 받는 산림청으로는 역부족"이라며 산림부로 격상을 요구했다.
이외 "산림정책 중 그린벨트 사무와 도시공원 사무도 산림청이 아닌 국토교통부가 담당하고 있는 것도 산림정책의 효율성을 떨어뜨리는 원인"이라며 "부처별 분산 관리되고 있는 산림관리의 일원"이라고 덧붙였다.
따라서 "대형 산불과 산사태로부터 국민을 지키고, 각 부처별로 이원화되어 있는 공원·숲 관리 체계의 일원화를 위해 산림청을 산림부로 격상해야 한다"는 것이 울산시 건의의 요지다.
울산시 "우리가 에너지정책 조직개편안에 우려하는 이유는..."
한편 울산시는 성명에서 에너지 정책과 울산의 연관성을 밝혔다. "울산은 지난 80여 년 동안 대한민국 산업의 심장으로서, 멈추지 않는 경제 성장의 동력을 제공해 온 산업수도로서 자동차, 조선, 석유화학, 비철금속 등 국가 기간산업을 선도 했다"며 "나아가 AI와 분산에너지 등 첨단산업을 발판 삼아 세계를 이끄는 혁신 경제 거점으로서 새로운 도약을 준비하고 있다"고 전제했다.
그러면서 "이렇게 힘차게 뻗어야 할 시점에, 환경 규제를 주요 정책으로 삼는 부처가 중심이 되는 조직 개편은 산업 경쟁력을 쇠퇴시키고, 나아가 국가 발전의 걸림돌이 될까 우려스럽다"고 했다.
또 "서비스 산업 중심의 수도권과 달리 제조업이 시민의 생업이자 지역경제의 주축인 울산과 비수도권의 현실을 외면한 조직개편은 지방분권 정신에도 맞지 않으며, 과도한 규제는 기업의 투자 의지를 꺾고 지역경제를 위축시켜 지방 소멸을 앞당길 우려가 크다"는 것이 울산시 입장이다.