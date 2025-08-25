[사진] 재개발 그늘 아래, 사라져가는 우암동 달동네의 삶

큰사진보기 ▲'바다도 바람도 막아서고 있다'며 동네 재개발에 대한 서운함을 토로하며 좁은 집 입구에 놓인 평상에 앉아, 그나마 아직도 터여있는 먼 바다를 바라보고 있는 한 어르신의 뒷모습이 쓸쓸해 보였다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲오래된 삶과 새로운 개발은 같은 공간에 있지만, 서로의 언어를 잃어버린 듯한 단절감을 드러내고 있었다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲이주하지 못하고 여전히 남아 있는 우암동 주민들, 저 바다를 여전히 붙들고 있는 듯 하다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲위 사진 속 우암동 가게처럼, 건섫 중인 초고층 아파트와 맞닿은 낡은 주거지 현장 ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다 조망과 바닷바람으로 지친 삶을 위로하며 살아가던 우암동 사람들이었다. 사진은 2020. 8. 풍경. ⓒ 정남준 관련사진보기

24일 예전에 종종 찾았던 부산 남구 우암동 고개에 위치한 오래된 골목 가게를 찾았다. 빨간색·초록색 파라솔과 낡은 플라스틱 의자가 놓인 자리에선 여전히 삶의 흔적이 이어지고 있었다. 그러나 가게 뒤로는 거대한 콘크리트 아파트 공사가 하늘을 가득 메우고 있었다. 정말 숨이 턱 막혔다. 바닷바람과 조망을 자랑하던 달동네의 일상은 이제 철골과 크레인에 가로막힌 채 고립되어 가고 있었던 것이다.오래된 주택가와 작은 가게는 여전히 사람들의 발길을 붙잡고 있지만, 머지않아 철거와 이주 압박 속에 역사의 한 페이지로 밀려날 운명이다. 개발의 속도는 빠르지만, 그 안에서 살아온 주민들의 이야기를 담아낼 자리는 점점 줄어들고 있다.우암동 달동네는 가난하지만 서로 기대며 살아온 서민 주거의 현장이었다. 그러나 지금은 "재개발"이라는 이름 아래, 거대한 아파트 단지의 그늘 속에 삶의 터전이 점차 지워지고 있다. 화려한 신축 아파트의 외벽 뒤편에서, 낡은 상점 하나와 작은 의자 몇 개가 남아 과거와 현재를 말해 주고 있다.개발은 도시의 미래를 상징하지만, 동시에 그 과정에서 잊혀지는 사람들의 삶을 돌아봐야 한다. 우암동 골목의 이 장면은 단순한 풍경이 아니라, 사라져가는 서민 공동체의 마지막 기록이자 물음표이기도 하다.