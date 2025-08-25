한글학회 진주지회, '아름다운 우리말 가게 이름' 공모

AD

경상남도교육청(교육감 박종훈)과 한글학회 진주지회(회장 최창원)는 오는 10월 9일 제579돌 한글날을 맞아 '아름다운 우리말 가게 이름 뽑기' 행사를 연다.이 행사는 경남도민 누구나 참여할 수 있다. 9월 24일까지 순우리말로 된 가게 이름과 이 가게를 추천하는 까닭을 정보무늬(QR코드)를 찍어서 적고 제출하면 된다(https://naver.me/GypNzdHe).뽑힌 가게 이름을 추천한 사람에게는 선물을 주고, 뽑힌 가게에는 아름다운 가게 이름 보람(패)을 달아 준다. 결과는 오는 10월 9일에 추천한 사람과 선정된 가게에 개별적으로 알린다.진주 등 서부경남지역에서 지난해까지 뽑힌 대표적인 아름다운 우리말 가게 이름은 신고메고(2001), 에나만나(2002), 돌실나이(2003), 나또래 어린이집(2004), 예닮(2005), 햇빛 속으로(2006), 우리옷 고우리(2007), 흙담(2008), 키큰나무 작은풀숲(2009), 콩마을 돼지마을(2010), 새미꼴 모꼬지(2011), 매무새(2012), 맛깔(2013), 햇살한점바람한쌈(2014), 들꽃마루(2015), 그림과 테두리(2015), 한솔보리밥(2016), 아기자기(2016), 도깨비풀(2017), 노둣돌(2017), 먹을터(2018), 풀꽃과 나무(2018), 극단큰들(2019), 내마음에 꽃피네(2020), 굽기좋은날(2021), 싱글벙글떡(2021), 단내폴폴(2022), 눈에온봄(2023) 들이 있다.