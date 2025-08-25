진보당 경남도당 "노조법 2-3조 개정안 국회 통과 환영"

<논평> 마침내 노조법 2·3조 개정안 본회의 통과, 가슴 뜨겁게 환영합니다.

오늘 오전, 국회에서 마침내 노조법 2·3조 개정안이 통과됐습니다. 30년 동안 무분별하게 양산되어 고통받은 비정규직 노동자들에게 정치가 희망을 주었습니다. 20년 동안 손배가압류로 고통받고 희생되신 수많은 노동자들의 억울함에 정치가 화답했습니다.

노조법 2,3조 개정을 위해 수십년간 온 몸으로 투쟁하셨던 노동자들과, 함께 해주신 국민께 감사드립니다.

아직 가야 할 길은 남았습니다. 이번 노조법 개정안이 시행되어도 2조 1호 '노동자 추정의 원칙'이 포함되지 못해, 특수고용·플랫폼·프리랜서 등 사각지대 노동자 모두가 법 테두리 내로 다 포괄되지는 못합니다. 또한 법이 있더라도 현장에서 '진짜사장과 교섭'을 강제하는 일은 결코 만만치 않을 것입니다.

진보당은 투쟁을 멈추지 않을 것입니다. 헌법에 명시된 노동3권을 모든 노동자가 온전하게 향유하는 세상을 기필코 만들 것입니다. 내란을 극복한 대한민국의 저력으로, 노동후진국에서 노동선진국으로 일대 도약을 일궈내겠습니다. 불평등의 사슬을 끊어내고, '노조가 상식'인 새로운 세상을 향해 쉼없이 나아가겠습니다.

2025년 8월 24일. 진보당 경남도당.

