소상공인 디지털전환 최대 이슈는 '배리어프리'

"내년 1월 28일부터는 기존 키오스크도 다 바꿔야 해요. 안 바꾸면 과태료가 나와요. 15평 이상은 일반 키오스크 못 쓰게 돼요."

"기존 QR코드는 몰래 사진을 찍어 두었다가 외부에서도 주문할 수 있었어요. 이를 악용해 식당을 괴롭히는 사례도 나왔습니다. 저희는 몇 분마다 QR코드가 바뀌는 방식으로 보안을 강화했습니다."

"프롬프트를 입력하거나 사업소개서를 올리시면 AI가 메뉴 구조부터 각 페이지 내용까지 모두 생성해요. 기존의 인공지능은 홈페이지의 형태와 구조를 보여주는 정도인데, 저희 서비스는 바로 사용 가능한 웹사이트를 만듭니다. 호스팅, 도메인 연결, 관리 시스템까지 모두 포함해서요."

"15평 이상의 매장의 경우 2026년부터 배리어프리 기능탑재가 의무화되고, 위반 시 최대 3천만 원의 과태료가 부과된다는 것 때문에 법적 의무를 충족시키는 것만 생각하지 마시고, 더 많은 사람들이 편리하게 디지털 기술을 활용할 수 있도록 하기 위한 중요한 변화가 우리 사회 전반에서 진행되고 있다고 여겨주셨으면 합니다.

이왕이면 정부 지원 정책으로 소상공인들이 돈을 아낄 수 있었으면 하고, 이런 지원사업이 있다는 걸 모르는 소상공인들이 아직도 주위에 많습니다. 우리 매장만 지원받겠다고 생각하지 마시고 소상공인들끼리 서로 많이 알려주셨으면 합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립잡지 「매거진S」에도 실립니다.

지난 20일 오후, 서울 마포구 '호텔 나루 서울 엠갤러리'. 소상공인들의 디지털 전환을 돕는 '스마트상점 기술 전시 및 상담 행사'가 한창이었다. 전시장에 들어서자마자 필자의 눈에 띈 것은 '배리어프리 의무화'라는 단어였다.업체 담당자들이 이곳을 찾은 소상공인들에게 같은 설명을 반복하고 있었다.이날 전시는 소상공인시장진흥공단의 '2025년 스마트상점 기술보급사업' 서울·인천·강원권역 사업을 수행하는 '오렌지나무(주)'주관으로 진행됐다.스마트상점 기술보급사업은 서빙로봇, 키오스크, 스마트미러, VR·AR, IoT 등 첨단 기술을 소상공인 사업장에 도입해 인건비 부담을 줄이고 매출을 끌어올리는 것을 돕는 사업이다. 현재는 2025년도 하반기 사업 신청을 받고 있으며 9월 4일까지 진행된다.오렌지나무 지기철 소장의 설명에 따르면, 현재 대한민국 장애인구는 260만 명으로 전체 인구의 5%를 넘어선다고 한다. "무인화나 자동화 기술이 발전하면서 키오스크가 공공기관이나 병원, 은행, 지하철, 패스트푸드 등에서 다양하게 활용되고 있지만, 고령자나 장애인, 외국인, 저시력자 등은 지금까지 나온 키오스크 사용에 큰 어려움을 겪고 있다"는 것이 배리어프리 의무화의 배경이다.실제로 배리어프리 키오스크를 체험해보니 일반 키오스크와는 확연한 차이가 있었다. 휠체어 이용자를 위한 낮은 터치 높이를 선택할 수 있는 것은 기본이고, 엘리베이션을 통해 화면 높이를 낮출 수 있는 장비도 있었다. 휠체어 접근성을 위해 하부구조를 개선했고, 손목이 꺾이지 않도록 키패드 각도도 인체공학적으로 설계했다.장애인을 배려한다고는 하지만 시각장애인을 위한 대안은 무엇일까 궁금했다. 우선 음성 안내 콘텐츠는 기본이었고, 기기 표면과 키패드에 점자 안내가 새겨져 있었다. 필자에게 가장 궁금했던 건 이어폰 활용이 가능한 단자였다.기기 표면에 있는 점자 안내문과 이어폰 단자의 오목한 홈으로 인식할 수 있다고 한다. 실제로 이어폰을 꽂자 "주문 방법을 선택해주세요"라는 음성이 나왔고 이어폰을 빼는 순간 일반 모드로 돌아갔다.기존 키오스크를 배리어프리 기능으로 업그레이드할 수 있는 키트도 볼 수 있었다. 원래 키오스크를 버리고 새로 사는 게 아니라 기존 장비에 별도의 모듈을 추가해 기능을 확장하는 방식이다.다른 부스에서는 기존 QR 주문 시스템의 보안 취약점을 해결한 제품을 볼 수 있었다.실제로 화면에 표시된 QR코드가 수 분 간격으로 새로운 패턴으로 바뀌는 모습은 신기했다. 전자잉크 기술을 활용한 디스플레이를 활용해 저전력으로도 사용할 수 있으며, 크기가 큰 디스플레이의 경우, 작은 매장에서는 키오스크처럼 활용할 수도 있었다.인상 깊었던 것은 AI를 활용한 웹사이트 제작 서비스였다. '재밋'이라는 이름의 이 서비스는 몇 줄의 텍스트만 입력하면 AI가 자동으로 웹사이트를 설계하고 제작한다.하지만 현장에서 만난 소상공인들의 표정은 마냥 밝지만은 않았다. 가장 큰 고민은 역시 비용 문제였다. 배리어프리 키오스크의 경우 대당 600~700만 원이나 한다. 스마트상점 사업을 통해 정부 지원을 받아도 200만 원 정도는 스스로 부담해야 한다.소상공인들을 대상으로 현장 상담을 진행하는 지기철 소장은 이런 바람을 전했다.소상공인들의 디지털 전환은 선택이 아닌 필수로 바뀌어 가고 있다. 그 과정이 새로운 장비를 도입하는 것에 그치지 않고, 변화의 흐름에 맞는 운영 방식과 고객 서비스에 대한 전반적인 고민으로 이어져야 할 것으로 보인다.