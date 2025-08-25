'배설물' 목격 후 숨 죽인 아이들... 용수천이 만들어준 행복

큰사진보기 ▲카페의 거위모습 ⓒ 김정래 관련사진보기

큰사진보기 ▲귀제비 둥지를 보는 모습 ⓒ 김정래 관련사진보기

큰사진보기 ▲물놀이중인 아이들 ⓒ 김정래 관련사진보기

한여름의 뜨거운 볕이 내리쬐던 지난 24일, 세종시 용수천에서는 특별한 여름 교실이 열렸다.세종시교육청 마을학교 지원사업의 하나로 마련된 '우리의 초록'이라는 이름의 프로그램이다. 아이들이 직접 물길, 산길, 생명의 길을 따라 걸으며 자연을 배우고 생명의 흔적을 몸으로 느끼는 생태체험 활동이다.이날 체험은 평범한 교실이 아니라, 푸른 숲과 맑은 물이 흐르는 용수천에서 시작됐다. 첫 이야기의 주인공은 카페에서 키우는 거위였다. 지금의 집거위는 사실 야생 기러기인 개리에서 비롯되었다. 단순히 '동물'로만 알고 있던 거위가 인간의 역사, 생활과 얽힌 존재임을 들은 아이들은 신기하다는 듯 눈이 커졌다. 또 기러기들의 브이자 비행과 오리의 차이에 대한 이야기도 나눴다.이후엔 귀제비 둥지 10여 개를 찾았다. 둥지 속에서는 여전히 제비들이 번식 활동을 이어가고 있었다. 하늘을 쏜살같이 날아다니는 귀제비를 볼 수 있었다. 옛 연기군의 상징새가 바로 제비이기도 하다. 옛날 사람들은 제비의 날갯짓과 비행을 보고 날씨를 점치기도 했다. 아이들은 고개를 들어 제비의 움직임을 따라가며, 우리가 발 딛고 사는 땅과 역사가 한데 맞닿아 있다는 사실을 체감했다.단순히 새를 보는 순간을 넘어, 생태와 문화, 지역의 역사까지 한꺼번에 배우는 시간이었다.모두의 발길을 멈추게 한 놀라운 발견도 있었다. 바로 수달의 배설물을 찾은 것이다. 배설물이 있다는 것은 이곳이 멸종위기 야생생물 1급인 수달의 서식지라는 뜻이다. 아이들은 순간 숨을 죽이고 물가를 두리번거렸다. 혹시라도 수달이 나타나지 않을까 기대하며 말이다. 야행성인 수달이 나타날 리 없지만 아이들은 직접 수달을 보고 싶어 했다. 수달 배설물의 흔적이 남아 있다는 사실만으로도 용수천의 가치를 확인하는 순간이었다.이어서 아이들은 신발을 벗고 용수천으로 들어갔다. 물속에서 살아가는 생물들을 직접 확인하는 시간이었다. 작은 뜰채와 손으로 잡은 건 다슬기, 새뱅이, 하루살이 애벌레였다. 맑은 물이 있어야만 살 수 있는 생물들이다.아이들은 다슬기와 고동을 한 움큼씩 잡으며 환호성을 질렀다. 우리가 잠시 만났던 생명들은 다시 제자리로 돌려주었다. 생명과의 만남이 단순한 호기심을 넘어서 공존의미로 이어지기 위해 생명을 제자리로 보내준 것이다. 아이들은 달뿌리풀 잎으로 작은 나뭇잎배를 만들어 경주를 했다. 더 빠르게 물길을 달리기를 바라는 마음에 나뭇잎을 쫓는 아이들의 웃음 소리는 그 어떤 수업 때보다 밝았다.하지만 이날 최고의 하이라이트는 물놀이였다. 생태체험을 마친 뒤 이어진 물놀이에서 아이들은 물장구를 치며 마음껏 뛰어놀았다. 자연 속에서 배우는 것보다 더 즐거운 순간이었을지도 모른다. 그러나 물놀이 역시 자연을 몸으로 체득하는 시간이었다. 아이들은 물의 시원함을, 햇빛 아래에서 흘러내리는 땀을, 그리고 친구와 함께하는 웃음을 통해 자연을 배웠다.'우리의 초록'은 이번 한 번의 행사로 끝나지 않는다. 한낮의 더위 속에서도 용수천은 아이들에게 자연의 교실이자 놀이터였다. 수달의 흔적, 제비의 비행, 물속 작은 생명들과의 만남은 모두 아이들의 마음속에 오래도록 남을 것이다. 그리고 이 경험은 자연을 지켜야 할 이유를 스스로 깨닫게 하는 씨앗이 된다. '우리의 초록'은 계속 이어진다. 그리고 그 초록은 아이들의 웃음 속에서, 세종의 용수천에서, 더 멀리 퍼져 나갈 것이다.