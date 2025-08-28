비선 정치 끝장판, 망한 절터에서 느낀 데자뷔

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.글의 분량 상 북쪽 산길을 따라가면 나오는 오늘의 회암사와 지공, 나옹, 무학대사 유적은 글로 실지 못했습니다. 꼭 함께 가보시길 추천합니다. 또한 양주시립회암사지박물관의 디오라마와 유물은 회암사지에 대한 이해에 꼭 필요할 듯 합니다.

20년도 더 된 드라마가 있다. 2001년에서 2002년까지 SBS에서 방영한 <여인천하>. 사람들은 과연 어떤 등장인물을 기억하고 있을까? 드라마의 표면적 주인공은 강수연씨가 연기한 정난정(미상~1565년)이었다. 하지만 나는 전인화씨가 맡은 문정왕후(1501년~ 565년)를 더욱 강렬히 기억하고 있다. 당대는 실로 여인천하였고, 역사에서 그 주인공은 문정왕후였다.지난 24일 오후. 전날부터 하늘은 줄곧 흐렸지만 기대했던 비는 한 방울도 내리지 않았다. 연 이틀, 집안에 틀어박혀 에어컨 바람만 쐬고 있으니 마음이 답답했다. 더 이상 참을 수 없어 외출을 감행한다. 세종-포천간 고속도로를 달린 지 한 시간 정도 지나 양주 회암사지에 도착했다. 1997년부터 이어진 발굴과 정비, 공원화를 거쳐 지금은 환히 열린 하늘 아래 반가운 손님들을 맞고 있다.입구 바로 앞 '양주시립회암사지박물관'이 2012년에 건립되었다고 하니, 내가 이곳을 처음 찾아온 지는 최소 13년 이상이지 싶다. 처음 절터 모습은 휑하다 못해 비장하기까지 했지만, 지금은 생기를 넘어 발랄한 분위기까지 느껴진다. 깨끗이 정비된 절터 주위를 둘러 보는 가족, 연인, 학생들이 내뿜는 선하고도 호기심 어린 에너지 덕분인 것 같다.문정왕후는 조선 제11대 중종의 두 번째 계비로 제13대 명종의 어머니다. 중종과 명종 사이에는 12대 인종이 있었으나, 재위 반년 만에 승하하고 명종이 그 뒤를 이었다. 어린 명종을 대신해 수렴청정에 나선 문정왕후는 정치의 전면에 나서게 된다. 이미 세조의 비인 정희왕후 등 선례가 있어, 수렴청정 자체는 새로울 것이 없었으나 그 방식과 내용은 파격이었다. 말 그대로 수렴청정에 그친 선대와 달리, 문정왕후는 '군주'로서 군림하고자 했다.친아들이 아닌 인종을 정신적으로 핍박해 죽음에 이르게 했다는 의심까지 받는 그였다. 경쟁 세력에 대한 대규모 숙청(1545년, 을사사화)으로 시작한 그녀의 정권은, 이후 거칠 것이 없었다. 친인척은 물론 정난정이나 승려 보우(1515년~1565년) 같은 비선을 동원한 그녀의 정치는 대의와는 관계가 멀었다. 오로지 권력 기반 강화와 상대 세력의 척결, 이를 통한 치부(致富)에만 관심이 있었다. 심지어 그의 아들 명종이 제왕으로서 홀로서기 하는 것조차 그녀에겐 달갑지 않은 방해 요소였다.회암사지는 양주를 둥글게 감싸듯 흐르는 천보산 북동쪽 줄기, 남서 방향으로 트인 경사진 땅에 자리하고 있다. 그 땅은 좁고 긴 형태이긴 해도, 큰 절 하나가 너끈히 들어 있던 곳이다. 큰 낙차 없이 부드럽게 흐르는 땅의 모양새에 맞춰, 계단 모양으로 고른 총 8단의 대지가 층층이 펼쳐진다. 그 위에는, 각종 전각들의 튼실한 버팀이 되었을 수많은 주춧돌과 석물이 남아 있다. 여전히 제 모습을 지니고 있기에, 우린 그 위에 펼쳐졌을 과거의 풍경을 상상해 볼 수 있다.지금은 당간지주가 서 있는 1층의 마당을 지나, 2층에 오르면 길을 따라 박석이 깔려있다. 본격적인 경내 시작이다. 길은 앞으로 똑바로 이어지고, 각 층의 입구에 있는 세 개의 계단과 세 개의 문을 지나면 마침내 보광전에 닿는다. 보광전은 법신불(비로자나 부처님)을 모신 전각이고 그 부처님은 깨우침과 진리 그 자체를 상징한다.길은 그곳까지 바로 이어져 어디 하나 꺾인 곳이 없었다. 순례자의 시선은 그 길을 따라 처음부터 가장 높은 곳, 부처님 계신 곳까지 닿을 수 있었다. 하지만 한 층씩을 오를 때마다, 높은 계단과 문, 다채로운 전각들을 만났을 터, 시야는 가려지고 다시 밝아지길 반복했을 것이다. 진리에 이르는 길은 돌아갈 것 없는 일직선이나, 거기에 닿기까지는 수많은 관문을 넘어야 한다는 가르침은 아니었을까?또, 탐승객의 눈에 비친 층마다 새롭게 드러나는 풍경 역시 무척 흥미로웠을 것이다. 중첩된 기와 지붕들이 만들어내는 리듬감과, 고려의 전통을 이었을 화려한 단청과 꾸밈은 구중 궁궐의 그것을 방불케 했을 것이다. 조선왕조실록에는 여러 사신과 인물들의 회암사 탐승 기록이 나온다. 심지어 명나라 사신 황엄이란 자가 회암사를 구경 다녀온 이야기가 두 번씩이나 전하고 있다.회암사가 이렇듯 당대 으뜸 사찰이 되었던 것은 고려와 조선 두 왕조에 걸친 왕실의 후원 덕분이었다. 고려 우왕 시절, 나옹 화상이 절을 크게 중창할 때는 물론, 조선 태조부터 명종대에 이르기까지, 그 후원은 수 대를 이었다. 특히 태상왕 이성계가 머물 정청까지 들일 정도로 회암사는 곧 궁과 다르지 않았다. 그 뒤로도 세종의 동생 효령대군의 중창과 세종의 비 정희왕후의 불사도 끊이지 않았다. 삼국시대를 거쳐 고려시대에 꽃 피웠을 불교 건축의 정수라 할 만했을 것이다.문정왕후의 일탈적 행태는 사대부의 지지를 받을 수 없었다. 이를 잘 알고 있던 그녀는 새로운 지지 세력이 필요했던 모양이다. 특히 민중과 깊이 연결된 불교를 적극 끌어들였다. 수륙재나 무차대회 같은 불교행사를 적극 벌리는 한편, 보우 같은 승려를 중심으로 정치 세력화를 도모했다. 승과를 부활시켜 승려를 공적 지위로 격상 시키기도 했다. 도화원의 전문 화가를 동원해 그린 400점의 불화를 모시게 하는 등, 왕실 사찰 회암사지에 대한 그녀의 후원은 더욱 극진했고, 보우를 절의 주지로 머물게 했다.그러나, 그녀가 이룬 모든 것은 그녀의 죽음과 함께 한꺼번에 무너져 내린다. 1565년, 계급과 남녀노소를 불문한 모든 대중이 참가하는 불교 법회인, 무차대회를 준비하는 와중에 문정왕후가 승하한다. 이후 그녀의 집안은 몰락했고, 정난정은 스스로 목숨을 끊었으며, 승려 보우는 유배지 제주도에서 처형 당했다. 문정왕후가 생전에 쌓아둔 모든 것은 한낱 물거품인 양 일거에 사라져 버렸다.회암사도 그 인과를 피할 수 없었다. 유림 세력은 조선 초부터 왕실의 후원을 못마땅하게 여겼다. 여기에 문정왕후의 파행이 더해지니, 그들의 온갖 원성이 회암사에 집중됐을 것임은 당연했다. 실제로 문정왕후 사후 1년 뒤인 1566년, 유생이 회암사를 불태우려 했다는 기록까지 전하고 있다. 그 뒤 선조 28년, 1595년 실록기사에 '회암사 옛터'라는 표현이 있어, 그 사이 이미 폐사가 되었음을 알 수 있다. 다만, 그것이 유생들에 의한 것이었는지 아니면 왜란으로 인한 것인지는 명확하지 않다.차분히 느린 걸음으로 절터를 오른다. 눈이 번쩍 뜨일 만큼 대단했을 그 모습들은 이제 없다. 빈약한 상상력을 최대한 끌어올려야 겨우 어슴푸레 윤곽들이 잡힌다. 비어 있는 1층과 2층은 무차대회 같은 행사용이었을 것이다. 관음전 등 본격적인 건물지들은 3층부터 시작해 4, 5층을 거쳐 6층 보광전터로 한 번 집약되고 있다. 그 뒤 7, 8층의 건물군으로 다시 확산되지만, 그곳은 더욱 깊은 곳이었다. 8층에는 바로 이성계가 머물던 정청이 자리 잡고 있기 때문이다.각 층을 오르며 제일 많이 보이는 것이 이른바 '정료대'다. 밤에 관솔 등을 놓아 불을 밝히는 용도의 구조물이다. 아무리 큰 절이라도 중심 건물 앞 한두 개 정도 보이는 것이 이곳엔 거의 모든 공간에 정료대가 있다.터에 남은 주춧돌을 어림잡아 그 위의 전각들을 마음속에 그려본다. 한 채, 두 채. 정갈히 기와를 이고 있는 고운 단청의 법당과 회랑들이 내 주변을 에워싼다. 밤이라면 각 마당에서 피어오른 관솔불의 일렁임이 건물의 창과 벽에 빛과 그림자를 주었을 것이다. 하늘의 휘영청 밝은 달빛까지 어우러진다면 실로 15세기판 '루미나리에'라 해도 손색 없었을 것이다. 아니, 그 시각적 충격은 이미 인간 세상에 견줄 것이 없었을 것이다.건물의 배치는 선종불교의 규범인 '청규(淸規)'를 따랐다고 했다. 중심축을 기준으로 동쪽은 절의 온갖 살림과 사무 집행을 위한 공간으로, 서쪽은 수좌스님들의 수행과 거처로 두었다고 한다. 아마 아침 해가 일찍 드는 곳에서 부지런히 사무와 잡일을 처리하고, 해가 지는 서쪽에서 늦게까지 수행에 정진하라는 뜻인 것도 같다.8층 끝까지 오르니 남은 것은 보물로 지정된 '양주 회암사지 사리탑'뿐이다. 불탑인지 승탑인지 이론이 많았으나, 최근에 석가모니의 진신사리를 모신 불탑으로 확정된 듯하다. 하고 있는 모양새가 전형적인 불탑이나 승탑과 다르다. 두 가지를 섞어 놓은 듯한 구조인데, 크기도 장엄하여 예사롭게 보이지 않는다.특히 기단부에 있는 기린과 용이 그려진 문양은 다른 불탑에서 흔히 목격할 수 있는 것이 아니다. 해서 나는 이 탑을 볼 때마다 엉뚱한 상상을 하곤 한다. 그 누구의 탑도 아닌 이성계의 공양탑이 아닐까 하는. 큰 공력을 들이긴 했으나, 차마 기록에는 남길 수 없는 탑의 주인공. 유교를 기반으로 개창한 조선의 창건주가 불교의 상징물 속에 들어있는 것은 결코 문자화할 수 없는 내용이다. 하지만 그의 마지막 안식처였을 회암사에 머물고자 했던 그의 바람을 효심 깊던 후손이 들어준 것은 아닐까.문정왕후는 세상에 상처를 남겼다. 사대부 관료 중심 사회를 지향했던 조선에 '비선'이 끼어들어 전횡을 일삼게 했다. 시스템은 붕괴되었다. 이후 조선은 이를 온전히 극복해 내지 못했다. 상대 세력을 인정하고 받아들이기는커녕, 배척을 넘어 그 씨까지 말려버려야 끝나는 대립 정치가 극성을 부렸다. 그 싸움에, 임금은 만천하에 군림하지 못하고 특정 당파에 속하는 지경까지 떨어지곤 했다. 조선은 병들었고 왜란과 호란 같은 비극은 되풀이되었다.혹자는 문정왕후나 정난정을, 시대적 한계와 사회적 차별에 도전한 적극적이고 입체적 인물로 평가하기도 한다. 하지만 정권욕과 사리에만 충실한 도전은 역사의 반동이며, 비록 일순 성공한 것처럼 보여도 그 끝은 한 없는 추락과 비극 뿐이다. 그리고 문제는 한 개인의 비극으로 끝나지 않는다는 점이다. 자의가 아닌 타의로 엮어진 수많은 존재 또한 고통 받게 된다. 그리고 수백 년이 지난 오늘, 우리는 그 데자뷔를 실시간으로 목격하고 있다.세상의 번잡한 속사정과 달리, 정청터 뒤 언덕에서 내려다본 풍경은 무척이나 평화롭다. 절터 앞엔 야트막한 안산까지 있어 마치 봉황의 둥지인양 안온한 느낌이다. 속이 썩다 못해 문드러졌을 이성계도 이 풍경을 보며 잠시 하심(下心)할 수 있지 않았을까.수많은 역사의 격랑을 겪은 이곳도 이젠 편히 쉴 수 있을 것 같다. 지금 추진 중인 유네스코 세계문화유산으로 등재될 날도 멀지 않은 것 같다. 그렇게 된다면 폐허로 남은 이곳에도 새로운 희망과 미래가 싹틀 것이다. 아니, 설령 그렇게 되지 않는다고 해도 이미 이곳은 새로운 희망으로 넘친다. 무더운 날씨에도 휴일을 맞아 이곳을 찾는 저 가족들과 그 아이들이 새로운 미래를 그려나갈 것이다.폐사지의 돌들은 멀리 보면 건재한 것 같아도 가까이서 보면 많은 상처가 남아 있다. 그 상처를 지니고도 수백 년을 견뎌온 돌들이 더는 상처 입지 않길 마음 깊이 기원해 본다.짙은 녹색 일변도던 길가 풀 숲 사이로 갈색빛이 조금씩 비치고 있다. 치열했던 여름이 전쟁을 치른 흔적들이다. 더위는 아직도 맹렬하나, 어느덧 자연은 가을을 준비하는 것 같다. 수억 년을 그리 해왔던 것처럼. 나도 슬슬 가을을 준비해야 할 것 같다. 역사 앞에 겸허한 마음으로 작은 내 삶들을 살펴봐야겠다.