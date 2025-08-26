방탄 유리 아래 아찔한 풍경, 마장호수 가보셨나요

큰사진보기 ▲파주 마장호수 출렁다리 ⓒ 박정길 관련사진보기

큰사진보기 ▲파주 마장호수 출렁다리 ⓒ 박정길 관련사진보기

끝나지 않는 더위 속에서도 경기도 파주시 광탄면 마장호수에는 방문객들의 발길이 이어지고 있다.인근 마장리까지 뻗어 있어 마장호수라 불리지만, 실제 행정 구역은 기산리에 속한다. 이곳의 명물인 마장호수 출렁다리는 여름철 나들이객에게 아찔한 즐거움과 시원한 풍경을 선사한다. 지난 23일 찾은 현장에는 가족, 친구 단위 방문객들이 무더위 속에서도 다리를 건너며 웃음을 나누는 모습이 이어졌다.이 출렁다리는 파주시가 지역 관광 활성화를 위해 설치한 인공 구조물로, 길이 220m, 폭 1.5m 규모로 2018년 3월 28일 정식 개방됐다. 호수 위를 걷는 듯한 아찔한 스릴과 시원하게 트인 자연 풍광을 동시에 선사한다. 다리 중앙 18m 구간에는 방탄유리 바닥이 설치돼 있어 발 아래로 펼쳐진 호수를 한눈에 내려다볼 수 있다. 유리 바닥이 부담스러운 이들을 위해 목재 발판과 철망 구간도 마련돼 있다.주말을 맞아 동료들과 함께 찾은 50대 관광객은 "서울에서 멀지 않아 부담 없이 올 수 있다. 우리 모임 회원들을 데려와도 좋을 것 같다고 생각한다"고 말했다. 또 다른 방문객은 "가을 단풍이 절정일 때 다시 오고 싶다"며 기대감을 내비쳤다.출렁다리가 이곳의 전부는 아니다. 약 3.6km 순환형 둘레길이 조성돼 있어 호수와 숲길을 함께 감상할 수 있으며, 전망대와 쉼터, 주변 카페 등 편의시설도 잘 갖춰져 있다. 출렁다리를 건너 둘레길을 걷는 동안 구름이 햇빛을 가려주자 기자 등 일행 모두가 자연의 경이로움에 감탄했다. 산책을 마친 뒤 인근 식당에서 식사를 할 때는 빗줄기가 내려 한층 운치 있는 점심시간이 이어졌다.지난 2월 25일자 <연합뉴스>에 따르면, 2018년 개장 이후 2023년 말까지 이곳 누적 방문객이 800만 명을 넘어섰다. 수도권과 가까운 지리적 이점 덕분에 당일치기 여행객이 많으며, 이는 지역 경제 활성화에도 긍정적인 효과를 주고 있다.무더위 속에서도 청량한 자연과 아찔한 체험을 동시에 선사하는 마장호수 출렁다리. 여름에는 호수 위 시원한 바람이, 가을에는 단풍이 물든 숲 풍경이 어우러져 계절마다 다른 매력을 안겨주고 있다. 여름이 지나 가을이 깊어져 단풍이 절정을 이루면, 다시 이곳을 찾는 발길이 이어질 전망이다.