한땀한땀 엮은 책 속 열람카드, 하지만 도서관이 아닙니다

큰사진보기 ▲전시 <러브레터와 도서관> ⓒ 허지원 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시 <러브레터와 도서관> ⓒ 허지원 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시 <러브레터와 도서관> ⓒ 허지원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲전시 <러브레터와 도서관> ⓒ 허지원 관련사진보기

[전시 정보]

〈러브레터와 도서관〉은 이달 7일 목요일부터 30일 토요일까지 서울시 용산구 임정로 35에 위치한 갤러리 더 씨 2층에서 열린다. 관람 시간은 화요일부터 토요일까지 오후 12시부터 6시까지이며, 일요일과 월요일은 휴관이다. 8월 30일 오후 4시에는 참여 작가들이 직접 작업을 소개하고 관람객과 대화를 나누는 '아티스트 개더링' 행사가 열릴 예정이다.

참여 작가 명단 (총 29명)

강하늘, 고은별, 권태현, 김가영, 김나래, 김다인, 김동혁, 김민주, 김지현, 김재연, 노유니, 류성민, 박성아, 박지은, 서민경, 송윤지, 신민호, 안지혜, 양여호수아, 오소영, 윤가람, 이도경, 이서현, 이승연, 정다은, 조민희, 최정윤, 하수진, Sepia, 마르시안스토리

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버블로그, 네이버카페에도 실립니다.

스튜디오 지브리의 영화 <귀를 귀울이면>(1995)에 등장하는 주인공 시즈쿠는 독서를 좋아하는 문학 소녀다. 1990년대 시대 배경 상, 책의 뒤편에 꽂힌 열람카드에 이름을 기록해야 책을 빌려볼 수 있다. 그런데 자신이 읽는 책마다 항상 먼저 쓰여있는 한 사람의 이름이 있다. 시즈쿠는 경쟁심에 불타 그 이름의 주인보다 더 빨리, 더 많은 책을 읽으려 애쓴다. 겨우 이름 밖에 모르는 사람을 상상하며 잠드는 하루. 시즈쿠는 결국 그 이름의 주인인 소년과 만나 사랑에 빠진다.열람카드로 얼굴도 모르는 상대를 상상하고 그와 이어지는 설레는 만남이 오늘에도 가능할까? 지금 생각하면 열람카드의 존재는 일일이 이름을 적어 넣어야 하는 귀찮은 행위일 뿐이다. 심지어 열람카드가 무엇인지 모르는 세대도 있다. 1초면 마음을 전할 수 있는 세상이지만 그렇다고 모든 마음이 잘 전해지고 있을까? 오히려 전보다 더 닿지 못하는 마음이 있진 않을까? 여기 여전히 닿지 못하는 마음들을 부러 천천히, 더 번거로운 과정을 통해 들여다보려는 시도를 하는 사람들이 있다.지난 19일 방문한 서울 용산구 임정로 갤러리 더 씨 2층에 들어서면 전시장이라기 보다는 작은 서점이나 도서관에 온 듯한 기분이 든다. 서가에는 독특한 디자인을 뽐내는 각양각색의 책들이 나란히 놓여있고, 책 옆으로 조그맣게 소개글이 적힌 도서카드와 읽은 사람을 기록하는 열람카드가 숨어있다. 허나 이곳은 일반적인 도서관과는 다르다.<러브레터와 도서관>을 기획한 광합단은 사진을 매개로 책과 전시, 대화와 기록을 실험해온 예술가들의 모임이다. 이들은 2023년부터 매달 소책자(Zine)를 만들어 서로의 목소리를 기록해 왔고, 책이라는 형식을 통해 "아직 닿지 않은 마음"을 공유하는 방식을 고민해왔다. 이번 전시는 그런 광합단의 활동이 집약된 자리다. 손으로 만든 책을 하나의 편지로 제안하고, 그것이 도서관이라는 이름의 공간에 모이는 과정을 통해 사적이면서도 완성되지 않은 마음들이 어떻게 하나의 공간에 머무르는지 보여주는 시도이다.전시는 광합단이 그간 발행해 온 책들과 함께, 29명의 작가와 단체가 직접 만든 아트북, 더미북, 소책자(Zine)를 모았다. 아직 누군가에게 닿기 전의 마음을 담은 러브레터처럼, 갓 태어난 책들은 자신을 읽어줄 사람을 기다리고 있다.이 책들은 인쇄소에서 찍어낸 대량 생산물이 아니다. 모두 작가가 손으로 한땀한땀 만든 수제 책이다. 책을 펼치면 내용 만큼 독특한 형식이 눈에 들어온다. 믹스 테이프를 콘셉트로 한 책이 카세트 테이프 케이스 안에 들어가 있다거나, 서류 파일 안에 담긴 책, 여행지에서 구매한 담뱃갑 안에 들어간 사진집, 망원동 지도로 만들어진 책 등 책마다 실험적인 디자인이 관람의 재미를 더한다.책의 주제와 맞게 구성되어 저 마다의 독특한 물성을 지닌 디자인은 책장을 넘기는 방식마저 제각각이다. 팔락하고 페이지가 넘어가는 순간마다 책들은 자신만의 개성적인 감각을 불러 일으킨다. 전시는 단순히 글과 이미지를 읽는 자리로 머물지 않고, '책'이라는 부피와 무게를 가진 오브제를 비교하고 만져보며 경험하는 순간이 된다.전시장 안의 책들은 도서관의 책처럼 모두 청구 기호를 부여 받았다. 각 책의 뒤편 벽에는 간단한 정보를 알 수 있는 도서카드가 붙어있고, 책 페이지 사이 어딘가엔 열람 카드가 숨겨져 있다. 오래된 도서관의 규칙처럼, 책을 다 읽은 뒤 열람카드에 날짜 도장을 찍고 이름을 적으면 이 기록은 책이 누구에게 읽혔는지 보여주는 작은 흔적이 된다. 이는 누군가 이 책을 읽었다는 하나의 사건에서 그치지 않고, 읽은 이의 흔적을 따라 다시 다음 독자에게 건네지는 공동의 기록이 가진 향수를 자극한다.전시장 한편에는 우편함이 마련되어 있다. 책을 읽다가 마음이 움직였다면 누구나 비치된 엽서를 사용해 짧은 편지를 적어 넣을 수 있다. 편지의 수신인은 상관없다. 어느 책의 작가에게, 책을 통해 떠오른 누군가에게, 혹은 나 자신에게 닿을 수도 있다. 심지어 이름 모를 타인에게 전해도 괜찮다. 주최 측은 이 편지를 수집해 전시가 끝난 뒤 또 다른 하나의 기록으로 보관할 예정이다.이처럼 글을 쓰는 과정을 통해, 관람객은 그저 보는 위치에서 벗어나 직접 흔적을 남기는 능동적 참여자가 된다. 관람객이 작가와 같은 발신자가 되는 순간, 전시된 책들은 고정된 전시물에서 벗어나 관람객의 참여를 통해 갱신되는, 살아있는 과정이 된다. 기록은 고정된 것이 아니라 편지의 수신과 발신처럼 순환하는 과정을 통해 '아직 닿지 못한 마음들'을 계속 이어나가는 장치가 되기도 한다.