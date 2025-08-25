"노란봉투법" 드디어 국회 통과... 환영과 우려 교차

큰사진보기 ▲노란봉투법 국회 본회의 통과 ⓒ 정의당 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

노동조합법 2·3조 개정안, 이른바 '노란봉투법'이 24일 국회 본회의를 통과했다. 문재인 정부에서도 사회적 합의 부족으로 좌초됐고, 윤석열 정부에서는 대통령 거부권 행사로 무산됐던 법안이 이재명 정부 출범 이후 다시 국회 문턱을 넘은 것이다. 그러나 "사회적 합의 없는 강행"이라는 비판과 "노동 기본권 보장"이라는 환영이 교차하며 정치권과 사회 전반의 논란은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다.대통령실은 이날 "이재명 정부 출범 후 첫 번째 노동법 통과"라며 환영의 뜻을 밝혔다. 대통령실 관계자는 "윤석열 정부 당시 거부권을 행사할 수밖에 없었던 개정안과 달리 이번에는 쟁의 범위를 '근로조건 결정과 이에 실질적으로 영향을 미치는 경영상 결정'으로 한정해 부작용을 최소화했다"고 설명했다. 이어 "기업들도 해석할 여지를 갖도록 조정했으며, 6개월의 유예기간 동안 노사 의견을 수렴해 법이 안착하도록 할 것"이라고 덧붙였다.그러나 재계는 즉각 반발했다. 한국경영자총협회, 대한상공회의소 등 경제6단체는 공동 성명에서 "사용자 범위와 쟁의 개념이 불분명해 노사 간 법적 분쟁이 불가피하다"며 "국회와 정부는 보완 입법과 명확한 가이드라인을 마련해야 한다"고 요구했다. 주한미국상공회의소와 주한유럽상공회의소도 "한국 투자 환경에 부정적 영향을 미칠 수 있다"며 철수 가능성까지 언급했다.보수야당은 이번 통과를 "경제에 치명타"라고 규정하며 강하게 반발했다. 윤희숙 국민의힘 혁신위원장은 이날 SNS에 "노란봉투법으로 경제에 치명타를 날리려는 여당을 막아야 한다"고 주장했다. 그는 "사용자 범위 무한정 확대, 쟁의 대상 확대, 불법파업 손배 제한 등은 기업 생존과 노동자 가족 생계에 위협"이라며 "세상 어디에도 없는 법을 무슨 배짱과 무지로 강행하느냐"고 비판했다.반면 노동계는 법안 통과를 "역사적 성과"로 평가했다. 권영국 정의당 대표는 성명을 통해 "헌법이 보장한 노동 3권을 무력화하던 낡은 노조법의 틀을 이번 개정이 넘어섰다"며 "정당한 파업이 법에 의해 보호받고, 원청 사용자도 교섭 테이블에 앉힐 수 있게 됐다"고 밝혔다. 다만 그는 "특수고용·플랫폼 노동자 보호와 조합원 개인에 대한 손배 가압류 제한이 빠졌다"며 "노동자의 권리를 확장하기 위한 투쟁과 판례 축적의 지난한 과정이 남아 있다"고 지적했다.이번 통과는 재석 186명 중 183명 찬성으로 가결됐다. 국민의힘 의원들은 표결에 불참했고, 개혁신당 소속 3명의 의원은 반대표를 던졌다. 사실상 민주당이 주도적으로 법안 처리를 진행했다.