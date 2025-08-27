길 잃은 치매 할머니를 가족에게 인계하던 날

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"서울경찰청 긴급 신고 112입니다."

"폐지를 실은 손수레를 끌고 할머니가 도로로 걸어가는데 너무 위험합니다."

"정확한 위치를 말씀해 주시겠어요?"

"잠실에서 성남 쪽으로 가는 탄천 길입니다."

"손수레를 끌고 가고 있는 게 맞나요?"

"노인 분들이 보행기로 쓰는 보조 기구 있잖아요. 거기에 폐지를 담아서 밀고 가고 있어요."

"알겠습니다. 경찰관이 현장으로 출동하도록 하겠습니다."

"감사합니다."

큰사진보기 ▲치매 할머니폐지를 실은 노인 보행 보조기 ⓒ 박승일 관련사진보기

"할머니 댁이 어디세요?"

"아휴..."

"말씀하시기 힘드세요? 물 좀 드릴까요?"

"아휴..."

"할머니 성함이 어떻게 되세요? 우리 경찰관이에요."

"아휴..."

큰사진보기 ▲할머니의 자필 이름치매 할머니께신 쓰신 글을 보고 이름을 유추했다. ⓒ 박승일 관련사진보기

"할머니 손톱을 뜯으면 안 돼요. 아파요."

큰사진보기 ▲치매 노인의 보호자 연락처치매가 있는 어르신들의 팔찌나 목걸이에 보호자의 연락처를 남겨두자. ⓒ 박승일 관련사진보기

"어르신 아드님 보니까 좋죠?"

"..."

"이제 폐지 줍는 일은 그만 하세요. 너무 위험해요. 그리고 가족들도 걱정하니까 하지 않으셨으면 좋겠어요. 아시겠죠?"

"..."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서) 금요일 연재에도 실립니다.