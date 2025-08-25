'전직 국회의원'인데 여전히 바쁩니다, 왜냐면요

큰사진보기 ▲망원정X의 제 1회 오픈마이크 행사에서 진행 중인 장혜영 대표. ⓒ 장혜영 대표 제공 관련사진보기

- 지금 가장 집중하고 있는 활동이 '망원정X'잖아요. 이 단체를 만들게 된 계기가 무엇인가요?

- 국회의원일 때도 마포를 기반을 두고 있고, 단체 운영도 마포라는 지역성을 포기하지 않으시는 게 인상적이네요. 마포라는 공간에 주목하는 이유가 있나요?

- 사람들이 더 관심을 가져줬으면 하는 마포의 이슈를 소개해주신다면.

큰사진보기 ▲망원정X 3차 오픈마이크 '동덕여대 투쟁, 어떻게 승리할 것인가?'에서 단체 사진을 찍고 있는 장혜영 대표.

- 기존의 단체와 망원정X가 다른 점은 무엇이라고 생각하세요?

- 토론과 대화의 중요성을 계속 강조하시는데, 오늘날 대화가 어려워지는 이유는 뭘까요?

- 최근 '정치적 말하기와 글쓰기' 워크숍을 진행하셨죠. 해보니까 어떠셨나요?

- 워크숍의 후속 프로그램인 '투쟁하는 말하기' 특강에 대해서도 소개해주세요.

- 국회 밖에서 다양한 활동을 해보시니 어떤가요? 국회는 어쨌거나 법도 만들 수 있고 다양하게 스포트라이트를 받으면서 빠르게 돌아가잖아요. 안과 밖의 속도를 다르게 체감하시는지.

큰사진보기 ▲마포정의당과 마포녹색당이 2024년 12월 20일 공동으로 주최한 시국집담회에서의 장혜영.

- 지난 대선 당시에 정의당(당시 민주노동당)에서 역할도 맡으셨고, 여전히 당에 남아서 목소리를 내고 계시죠. 혜영님에게 독자적 진보정당의 존재는 어떤 의미로 다가오는 걸까요?

- 어려울 때 남아서 같이 헤쳐 나간다는 건 참 귀중한 일인 것 같습니다. 물론 그러지 않는 것도 각자의 선택일 테지만요. 혜영님은 왜 그런 선택을 하셨어요?

- 받아든 성적표만 두고 보자면, 진보정치가 시민들의 삶에 깊숙이 들어오는 데에 어려움을 겪고 있는 게 아닌가 싶은데요, 진보정치에 회의감을 느끼는 동료 시민들이 있다면 어떤 얘기를 해주고 싶으세요?

- 진보정당과 민주당 정부의 관계는 늘 골칫거리인 것 같습니다. 지금의 이재명 정부를 어떻게 평가하시나요?

- 이재명 정부와 집권여당 민주당이 현재 산업재해 문제나 임신중절 관련해서 미프진 도입 등, 소위 진보적이라고 인식되는 의제들을 적극적으로 다루려고 하는 것 같은데요, 그렇다면 굳이 군소 진보정당을 찾아야 할 이유가 뭔가, 그냥 일 잘하는 거대정당 민주당에게 힘을 실어주면 될 일 아닌가, 하는 생각을 하는 유권자들도 있을 법 합니다.

- 지난 탄핵 광장의 문제의식을 지금 어떻게 다루고 있는지 궁금합니다.

- 마지막 질문입니다. 새 정부가 들어선 지금, 사람들이 관심을 더 가져줬으면 하는 의제가 있으신가요?

지난 2024년, 22대 총선의 결과로 정의당이 원외정당이 됐다. 원내정당인지 아닌지가 가장 실감이 나는 부분이 있다면 신문 기사에 등장하는 비중이 아닐까? 아무리 열심히 해도 기사 한 줄을 낼 수 없다는 건 중요한 문제가 아닐 수 없다. 그렇지만 '전직 국회의원'이 된 장혜영은 여전히 바쁘다. 진보정치와 대화의 힘을 여전히 믿는 그는 전국을 다니며 차별금지법에 대해 이야기를 하고, 비영리단체를 설립해서 다양한 행사를 기획하고 있다. 그는 왜 여전히 바쁜가, 왜 토론의 힘을 여전히 믿고 있는가.21대 국회 이후의 활동은 여전히 사람들이 잘 모르는 것 같아서 분명하고 길게 '정의당의 21대 국회의원, 마포구위원회 지역위원장, 망원정X 대표'라고 소개한다는 그를, 지난 13일 마포구의 모처에서 만나 탄핵광장 이후의 광장에 대한 고민을 들어봤다. 다음은 장혜영 망원정X 대표와의 일문일답."작년 총선에서 낙선한 뒤에도 정치 활동을 계속 이어나가겠다는 생각은 일찌감치 하고 있었어요. 그런데 정당 활동으로는 담아지지 않는 사람들이 많다는 생각을 선거하면서도 정말 많이 했거든요. 정의당에 표를 주거나 후원을 하기도 하고 지역구 선거에서 저한테 투표는 하지만 당원이 되어달라고 하면 그건 좀 힘들어하시는 분들이 계셨어요. 그래서 정당이 아니더라도 제가 그려나가고자 하는 사회적인 비전에 함께 하고 싶은 사람들이 모일 그릇이 필요하다는 생각을 하게 된 거죠.그렇게 단순히 저하고 정치적 지향이 같은 사람이 아니더라도 시점마다 중요한 정치적 현안 앞에서 합리적인 토론을 할 수 있는 공간을 만들고자 했던 거에요. 그래서 단체를 만들어야겠는데, 지역성을 포기하고 싶지 않아서 실제 마포구에 있는 '망원정'이라는 정자에서 이름을 땄어요. 대신 '먼 곳을 바라본다(望遠)'는 뜻 대신 '우리가 바라고 바라는 정치(望願政)'에 대한 대화를 한다는 공간이라는 뜻으로요.""저한테 마포구는 다원성, 다양성을 가지고 그대로 인정받으면서 살 수 있는 공간이라는 인식이 컸어요. 제가 오랫동안 시설에 있던 동생 혜정이를 데리고 탈시설 이후의 시간을 어디서 살아갈지를 고민하면서 선택했던 곳일 정도로요. 저와 중증 발달장애인인 제 동생이 함께 살아가는 낯선 모습도 이 안에서 충분히 하나의 일상으로 인정받을 수 있을 거라는 기대가 있었어요. 그런 공간을 나의 정치적 기반으로 선택하는 건 너무 자연스러운 일이었죠.""역시 망원1동 재개발 이슈인 것 같아요. 소위 '마용성(마포, 용산, 성동)'으로 상징되는 한국 사회의 부동산 불패 신화는 정말 각별한 거잖아요? 보통은 지역 재개발 이슈가 생기면 주민들은 다 환영할 거로 생각하지만. 그렇지는 않아요. 아현동 재개발을 하는 과정에서 그곳이 터전이었던 사람들이 재개발을 이유로 쫓겨나고 피눈물 나는 일을 겪었던 걸 바로 옆 동네에서 본 사람들이 망원1동 주민들이에요. 재개발, 집값 상승 등의 문제가 곧 내 평생의 삶을 일궈온 터전을 잃어버리는 일일 수 있다는 걸 피부로 이해하고 계시는 분들이죠.그 외에도 마포구는 청년, 청소년들이 모여 있는 특성 때문에 시민단체들이 많이 모여 있는 동네기도 해요. 최근 다양한 위기에 놓인 10대 여성 청소년을 지원하는 '나는봄' 센터가 운영 종료됐다거나, 동물권행동 카라의 노조를 경영자들이 탄압하고 있는 문제 등, 어느 하나 연대하지 않으면 안 되는 이슈들이 마포구에 산재해 있어요.""지금 이 순간 우리에게 반드시 필요한 대화들이 있는데, 이런 주제들은 정치적으로 첨예하고 민감해서 다루기 조심스럽죠. 그런데 민감하다는 이유로 토론을 미루다 보면 민주주의를 퇴행시킨다고 생각해요. 그래서 망원정X는 모두를 위한 민주주의라는 원칙을 가지고 서로를 존중하면서 정치적 대화를 나눌 수 있는 공간을 지향해요. 특히 진보정치가 막다른 골목에 와 있다고 느끼지만, 아직 포기하지 않은 사람들이 모여 이야기할 수 있는 모닥불 같은 공간이 있었으면 했어요.""대화는 기본적으로 상대방의 견해에 의해서 침투당할 준비를 한 상태에서 일어난다고 생각해요. 당신의 생각이 말이 된다면 나는 그 생각에 영향을 받을 준비가 되어 있다고 신호를 줘야 하는 거죠. 그런데 지금 우리가 대화를 나누는 환경들은 대체로 이미 입장을 강력하게 정한 상태에서 일어나요. 관객을 대상으로 목숨을 걸고 한 사람이 죽을 때까지 검투사처럼 싸우는 거죠. 다만 그건 사람들이 다 엉망이라서 그런 거라기 보다는 그런 환경에서 말할 수밖에 없는 상황들이 연출돼서 그런 거고요. 그런 상황이 아닌 환경에서 대화할 수 있는 형식의 자리를 계속 만들고 싶었어요.""사람들이 이런 자리에 되게 목말라하고 있었다는 걸 많이 느꼈어요. 123일 동안 광장을 지키면서 굉장히 많은 정치적 말하기와 글쓰기의 공간들이 있었잖아요. 덕분에 빠르게 학습을 하기도 했지만, 광장이 닫히면서 그 말하기를 향한 열망이 어디로 가야 하는지 모르거나 진지하게 들어줄 청중을 찾지 못하는 사람들이 있을 거라고 봤어요. 그런 이들에게 더 좋은 말하기와 글쓰기를 위한 공간을 제공하고 같이 만들어가 보자 싶어서 기획한 건데 생각보다 빠르게 신청 마감이 됐네요. 실제로 4주간 성실하게 따라와 주시기도 했고요.""내년에 실제 제도권 정치 안으로 들어가고 싶어 하는 사람들을 대상으로 본격적인 정치학교 프로그램을 운영해보려고 하는데요, 그런데 워크숍 1기를 끝내고 설문조사를 해보니 4주가 너무 짧다는 피드백이 정말 많았어요. 그래서 바로 2기를 모집하기 보다는 숨도 돌릴 겸 심화 성격의 강좌를 열 필요가 있겠다 싶었던 거죠. 한국 사회의 가장 첨예한 투쟁을 이끌고 있는 이들이 어떻게 언어를 통해 현장을 조직할 수 있는지 느낄 수 있는 강의라고 할 수 있어요.""오히려 국회가 더뎌요. 사람들의 삶이 훨씬 빠르게 돌아가고 있어요. 낙선을 하고 나서도 제가 아니면 들어줄 수 있는 사람이 원내에 없어서 저한테 이슈를 가지고 오시는 분들이 있어요. 탈시설 발달장애인을 대상으로 하는 범죄 문제가 그 예시인데요, 물론 저한테 별다른 권한이 없다는 건 참 안타깝죠. 그분들도 그걸 모르고 오시는 건 아니니까요. 아무리 소수정당의 초선 비례대표 여성 청년 의원이라도 그때는 하다못해 보도자료라도 쓰거나 관련 기관에 자료 요청을 할 수 있었으니까요. 그럴 때는 제가 정치를 더 잘했어야 했다는 미안함이 남아요.""오히려 기생적인 진보정당이 예외적인 형태기 때문에 '독자적'이라는 말이 붙어야 한다는 게 참 슬픈 일이죠. 저는 약자의 눈과 관점으로 정치를 보고 필요한 일을 하는 게 진보정치면서 더 나아가서 민주주의가 그런 거라고 생각해요. 그 어느 때보다 진보정치가 절실한 상태인 거예요. 지금 상황을 어떻게 뚫고 나갈지에 대한 비전과 전략을 고민해야 할 때인 거죠.""역설적으로 저한테는 선택지가 이거 말고는 없었어요. 저는 제 삶 속에서 발견한, 반드시 해결해야 하는 문제들이 있는데 그 문제들을 해결하려고 하다 보니 정치를 발견한 사람이거든요. 정치를 그만두면 모를까, 그게 아닌 바에야 여기를 떠난다는 선택지는 사실상 없었죠. 제가 대변하고자 하는 사람들이 여기 있으니까요.""죄송하다는 말씀을 드리고 싶어요. 지난 총선과 대선 결과는 부정할 수 없는 패배가 맞죠. 제도권 정치 안에서 선거 때 받는 득표율이 우리의 성적이니까요. '대한민국 사회에서 이것보다는 나은 정치가 필요하지, '그래도 페미니스트 대통령이 필요하고 차별금지법이 생겨야지'라고 생각하는 이들이 3%는 넘는다고 생각하는데, 그 3%조차 조직해 내지 못 했으니 실패임을 인정할 수밖에 없죠. 절치부심해서 더 나은 모습을 보여드리겠다는 것 말고 할 수 있는 얘기가 있을지 잘 모르겠어요. 겸손하게 애쓰는 수밖에요.""후보 시절 민주당의 정체성을 보수정당으로 규정한 건 매우 반가웠는데요. 극우화된 국민의힘을 대신해서 좋은 보수 정부가 무엇인지 잘 보여줄 수 있었으면, 그리고 우리는 좋은 진보정치가 무엇인지를 보여줄 수 있으면 좋겠다는 생각을 해요. 다만 이재명 정부에서 가장 두드러지는 게 이재명 대통령이라는 점은 좀 안타까워요. 쿠팡이나 SPC, 이주노동자 문제를 직접적으로 짚는 건 좋은데, 아직까지 그것이 이재명 개인을 넘어선 정부 조직 차원의 기조로 자리 잡았는지는 의문이에요.""중요한 건 그 의제를 '누가 처음부터 제기해서 거기까지 끌어올려 왔는지'예요. 그건 모두가 기억하기 때문에 왜곡될 수 없어요. 노란봉투법도, 옛날 무상급식 이슈도 진보정당이 처음 이끌어낸 의제잖아요? 민주당이 거들떠보지도 않았을 때 진보정당과 시민사회가 함께 만들어 온 성과라는 것을 사람들이 쉽게 잊지 않게 하는 우리의 역량이 또 한 번 시험대에 섰다고 생각해요.""내란은 윤석열이 하루아침에 이상한 사람이 되어서 저지른 일이 아니라 구조적인 사건으로 봐야 한다고 생각해요. 가장 취약한 고리인 성소수자, 트랜스젠더, 페미니스트를 대상으로 이미 권력에 의한 권리의 박탈은 일상화되고 있었으니까요. 그런데 많은 이들이 그것을 민주주의의 문제라기보다는 그냥 소수자가 겪는 핍박이라고 생각했던 거예요. 차별금지법을 소수자 정치, 정체성 정치의 영역으로만 여기는 것 같아요. 그게 아니라 민주주의에 대한 중대한 위협으로 바라봐야 해요. 그게 광장이 남긴 화두라고 생각해요. 윤석열을 감옥에 보낸다고 해서 내란이 청산되는 게 아닌 것이죠.""올해 9월에 진행될 기후정의행진에 많은 관심을 부탁드립니다. 한국은 2030 온실가스 감축목표(NDC)를 달성해야 하는 엄중한 미션이 있고, 이는 이재명 정부의 임기와 정확히 일치하는 기간이에요. 게다가 오는 9월까지는 2035년 감축목표를 수립해야 해요. 대선 당시 공약에도 기후에너지부 설립을 약속하는 등 의지를 보이곤 있지만 화석 연료 중심의 'AI 드라이브'와 어떻게 조화시킬 것인지를 분명하게 따져 물을 기후 정치가 필요한 상태입니다. 지금 우리가 어떻게 대응하는지가 미래의 지구적 삶의 터전의 향방을 결정한다는 걸 인식했으면 좋겠어요."