조국 "지방선거 '험지 역할론'? 어디든 열려 있다"

▲문재인 전 대통령과 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장(전 대표)이 24일 오후 경상남도 양산 메가박스 에서 영화 <다시 만날, 조국> 관람에 앞서 학생으로부터 손글씨 편지를 받고 기뻐하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기