"월수입은?" "학력은?" 요즘 세상에 이런 질문 아무렇지 않게 하는 곳

정의를 이야기하면 그래도 들어주는 세상이라고 아직 믿고 있다. 사람들은 내게 순진하다고들 하지만, 순진한 사람들이 잘 사는 사회야말로 정의로운 사회가 아닐까? 법은 기득권을 위한 도구에 불과하다고 하지만, 그럼에도 겉으로는 약자를 위한다고 표방하는 것이 또한 법이기에 부조리한 세상을 포기하지 않고 법으로써 할 수 있는 것들을 해나간다. 그 과정에서 마주한 세상의 모습을 이곳에 전한다.

"가족관계가 어떻게 되나요?"

"최종학력은 어떻게 되나요?"

"현재 재산상태는 어떠한가요?"

"월수입은 어느 정도인가요?"

"종교는 있나요?"

"가입한 정당이 있나요?"

결혼정보업체 면접에서나 들을 법한 이런 질문들을 일상에서 퍼부었다가는 무례한 사람이라는 평가를 받을 것이다. 그런데 이런 질문들을 아무렇지 않게 하는 곳이 결혼정보업체 말고도 또 있다.바로 경찰서다. 위 질문들은 경찰관이 피의자신문 시 피의자에게 하는 질문들이다. 사안과 관계가 있기 때문에 묻는 것 아니겠냐고 생각할 수 있겠지만, 그렇지 않다. 위 질문들은 사안 내용과 무관하게 모든 사건에서 경찰서의 피의자신문 초반에 기계적으로 행해지는 질문이다. 즉, 도로교통법 위반, 건축법 위반, 식품위생법 위반 등과 같은 혐의로 조사를 받는 경우에도 위 질문을 들어야 한다는 것이다.대부분의 당사자들은 경찰의 질문이기에 별다른 저항 없이 순순히 답변을 하지만, 간혹 당혹감 내지 불쾌함을 표하며 "꼭 답해야 하나요?"라고 변호인인 내게 묻는 경우가 있다. 특히 대체로 재산상태나 월수입 질문에서 불쾌해한다. 사실 이런 질문은 대출 심사하는 은행 정도가 아니고서야 일상에서 좀체 하지 않는 무례한 질문이 아닌가. 최근에는 재산상태나 소득을 상·중·하로 표현해보라고 하는 수사관도 보았다(나름 덜 직접적이게끔 순화시킨 것일까?).재산상태나 소득은 상당히 사적인 부분이자 민감할 수 있는 사항이기에, 옆에 앉아 있는 변호인으로서도 답변을 듣는 것이 조금 불편하다. 나는 답변하기 싫으면 하지 마시라 말씀드리곤 한다. 피의자에게 진술거부권이 있기도 하고, 무엇보다 범죄사실과는 아무 관련이 없기 때문이다.원래 별생각이 없던 나도 불쾌함을 표하는 당사자들을 보면서, 이 질문들에 대해 생각해 보게 되었다. 사기 등 경제범죄에서 재산상태나 소득을 물어볼 수는 있을 것이다. 학력 위조 등의 사안에서는 최종학력도 물어볼 수 있을 것이다. 그런데 명예훼손 사건, 도로법 위반 사건에서 가족관계, 최종학력, 재산상태나 소득, 종교가 무슨 관련이 있을까?찾아보니 실제로 과거 이에 대해 문제를 제기한 시민이 있었다. 그는 구청에서 도로법 및 도로교통법 위반 혐의로 특별사법경찰관에게 조사를 받던 중, 혐의 사실과 무관한 학력, 재산상태, 월수입 등 개인 정보에 관한 질문을 받았다. 그래서 이에 대해 인권침해라며 국가인권위원회에 진정을 제기했다.국가인권위원회는 2007년 2월 위 시민의 진정을 받아들였다. 국가인권위원회는 "범죄사실과 관계없고 검사의 처분이나 양형 판단의 참고자료라고 볼 수 없는 피의자의 교육, 경력, 가족, 재산 및 월수입, 종교, 정당·사회단체가입, 건강상태 등 필요 이상으로 개인정보에 대해 질문하여 피의자신문조서를 작성한 것은 헌법 제12조의 적법절차의 원리와 헌법 제17조 사생활의 자유를 침해한 것"이라고 판단했다.나아가 "피의자신문 시 ▲ 검사의 처분이나 양형 판단의 참고자료로 사용하기 위해 구체적인 학력·재산·가족상황 등의 개인정보가 필요한 경우에는 개별사건별로, 피의자별로 필요한 사항만 신문하는 것이 바람직하고 ▲ 검사의 처분과 양형 판단에서 핵심 판단 요소는 범죄사실의 실체적 진실에 있으며 피의자 환경 등의 조사는 참고자료일 뿐으로, 특히 종교나 가입 정당·사회단체의 종류가 검사의 처분과 양형 판단의 요소가 되는 경우는 거의 없어 이러한 점들을 고려하면, 피의자 신문사항은 범죄수사 및 형벌권 행사의 필요최소한의 범위 내로 제한되는 것이 타당하다"라고 밝혔다.국가인권위원회는 사생활 침해에 초점을 두고 판단했으나, 나는 사생활 침해뿐 아니라 편견에 기반한 판단을 할 위험을 발생시킨다는 점도 큰 문제라고 생각한다."정상가족"에서 벗어난 가족형태라면, 학력이 낮으면, 재산이 없고 소득이 적으면 아무래도 피의자에 대해 편견 어린 시선으로 바라보게 되지 않을까? 반대로 정상가족이라면, 학력이 높으면, 재산이 많고 소득이 많으면 아무래도 피의자를 우호적으로 바라보게 되는 것은 아닐까? 공정함이 요구되는 수사에서 범죄사실과는 관련 없는 사적인 사항들로 근거 없는 선입견에 사로잡힐 요인을 만드는 것은 아닐까? 경찰은 "참고사항"이라고 이야기할지 모르겠다. 그러나 그 "참고"한다는 것이 결국 우리 사회의 편견을 작동시키는 것밖에 더 있겠느냐는 우려가 드는 것이다.범죄사실과 관련 없는 개인정보를 물어볼 이유가 없다. '특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙'에 규정되어 있는 피의자신문조서의 서식을 보아도 위와 같은 질문을 하도록 되어 있지도 않고, 18년도 더 전에 국가인권위원회가 범죄사실과 무관한 개인정보를 필요 이상으로 물어보는 것은 인권침해라고 밝히기도 했는데, 여전히 이러한 관행이 지속되고 있는 것이 의아하다.사생활 침해 요소가 다분하고, 편견에 기반한 차별적 판단의 위험을 발생시키는 질문들을 사안과 무관하게 기계적으로 행하는 경찰의 관행은 개선되어야 할 것이다.