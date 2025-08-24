'점거 농성' 71세 독립투사 후손 "김형석의 모욕, 견딜 수 없다"

큰사진보기 ▲김형석 관장 사퇴를 요구하며 독립기념관 겨레누리관에서 농성 중인 독립투사 후손들. ⓒ 김종훈 관련사진보기

"점거농성을 하는 이유가 무엇인가?"

"독립기념관 관장이라는 사람이 독립투사들을 모욕하고 있다. 선열들을 부관참시한 느낌이 들었다. 더는 참을 수가 없었다."

1. 대한민국 헌법과 임시정부 법통 부정

2. 독립운동가 폄훼

3. 친일파 옹호 및 역사왜곡

4. 민주주의 부정 및 독재 미화

"더 이상은 안 된다. 김형석 장관을 임명한 윤석열도 친위쿠데타를 일으킨 후 국민들 손에 의해 쫓겨났다. 그런데도 김형석은 계속 남아서 모욕하고 있다. 견딜 수 없다. 광복회 회원들이 나서서 김형석 관장이 물러날 때까지 싸우겠다."

큰사진보기 ▲정무위 나온 김형석 독립기념관장김형석 독립기념관장이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에 출석해 허영 더불어민주당 의원 질의에 답변하고 있다.

"내가 1954년 생이다. 만으로 71세다. 나이가 많은 것 같지만 광복회 회원 기준으로 유치원생급이다. 그만큼 회원들이 나이가 많고 연로하다. 현실적으로 점거농성을 하며 싸울 수 있는 사람이 많지 않다. 그럼에도 왔다. 최소한 9월 17일까지 광복군 창설일까지는 버텨보겠다는 생각이다."

"텐트 하나 치려고 한 거다. 그 순간에 경찰 20~30명이 쫙 오더니 텐트를 둘러싸고 스크럼을 짰다. 텐트 안에는 황선건씨 혼자 있던 상황, 내가 경찰 틈을 비집고 들어가다가 내동댕이 쳐진 거다. 황선건씨는 완전 멍석말이가 됐다. 텐트는 다 부서지고, 나는 속옷이 보일 정도로 내동댕이 쳐졌다. 여전히 손목이 시큰거린다."

큰사진보기 ▲김형석 관장 사퇴를 요구하며 독립기념관 겨레누리관에서 점거농성 중인 이재만 지사 후손 이해석씨. 그는 광복회 대의원이다.

"오늘 어떤 일이 있었냐면, 나도 장기전을 하려면 체력 관리해야 되니 여기 경내를 왕복 4km 정도 뛰었다. 뛰고 나니까 시민 한분이 '무슨 일이냐', '차를 한잔 하라'고 하더라. 그래서 김형석 관장 사퇴 관련 이런저런 이야기를 나눴고, 그러다 '뭐가 필요하냐'[고 하길래 '(농성을 위한) 슬리퍼가 필요하다'고 했다. 그랬더니 가방에서 슬리퍼를 꺼내 건네주더라. '우리도 마음은 함께 합니다' 이러면서. 나는 이게 민심이고 천심이라고 생각한다."

"독립기념관은 국민 성금으로 세워진 역사적 공간이며, 독립운동의 정신을 올바르게 계승할 책무를 지닌 기관이다. 그 수장이 역사 왜곡을 한다면 이는 국민의 신뢰를 저버리는 심각한 사안이다. 어떻게 가만히 있나? 역사를 지키고 진실을 바로 세우는 싸움이야말로 가장 미래지향적인 투쟁이다."

충남 천안시 독립기념관 겨레누리관 관장실 앞에서 닷새째 농성 중인 이해석씨에게 단도직입적으로 물었다.이씨는 한치의 망설임 없이 말했다.1919년 충남 홍성 지역에서 3.1만세운동을 주도한 독립투사 이재만 지사의 손주인 이씨는 지난 20일 다른 독립투사 후손 10여 명과 함께 '김형석 관장 해고명령서'를 들고 독립기념관을 찾았다. 이씨가 들고 온 명령서에는 김 관장이 독립기념관 관장으로서 더 이상 직위를 수행해서는 안 된다는 이유가 적시됐다.김형석 독립기념관장은 지난 15일 독립기념관 겨레의 집에서 열린 광복절 경축식 기념사에서 "우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면, 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물"이라고 밝혀 큰 논란이 됐다. 민주당을 비롯해 각계에서 "즉각 퇴진해야 한다"는 요구가 빗발쳤다.그러나 김 관장은 16일 입장문을 내고 "광복절 기념사 내용을 일부 언론이 왜곡해 보도하고 있다"며 자신의 발언은 "세계사적 해석을 소개한 것이며, 곧이어 '항일 독립전쟁의 승리로 광복을 쟁취했다'는 민족사적 시각을 분명히 제시했다"라고 항변했다.광복회 대의원이자, 독립투사의 후손으로서 이러한 상황을 지켜보던 이씨는 결국 결심을 했다.이씨는 천안 독립기념관에 내려올 때 처음부터 단단한 각오를 하고 왔다.이씨는 이 말을 하며 농성장 한편에 마련한 샴푸를 비롯해 세안용품, 라면, 물 등을 보여줬다. 이씨를 비롯해 후손들은 관장실이 자리한 독립기념관 겨레누리관 4층 복도와 회의실에서 자리를 잡고 머물고 있었다. 회의실 한편 바닥에는 이씨를 비롯해 후손들이 사용한 침낭이 펼쳐져 있었다.다만 점거농성이 자리 잡기까지의 과정은 평탄하지만은 않았다. 농성 사흘째였던 22일, 함께하던 황선건 6.10만세운동 유족회 회장이 텐트를 설치하려다 경찰 및 경비 인력 수십 명과 마찰을 밎었다. 충돌 과정에서 이씨 역시 부상을 입었다.다행이라면 이후 천안 지역 현직 의원들과 정당 관계자들이 대거 현장을 방문, 후손들이 겨레누리관을 출입하는 것은 보장을 받은 것. 닷새 동안의 농성으로 더벅머리가 된 이씨가 그나마 실내외를 오가며 점거농성을 이어갈 수 있는 이유다.이씨는 잘 싸우고 버티기 위해 인터뷰가 이뤄지기 전 독립기념관 경내를 돌며 구보를 했다. 과정에서 한 시민을 만났다.이씨는 "천안 시민들은 김형석 관장의 행적을 아는 사람이라면 그를 천안 시민의 수치로 생각한다"며 "이곳에서 만나는 시민들의 응원이 엄청나게 큰 힘이 된다. 그러니 승리할 수밖에 없다"라고 덧붙였다.다만 이씨를 비롯해 후손들이 농성을 시작한 지 오늘까지 닷새째임에도 김 관장은 기념관에 모습을 드러내지 않고 있다. 이에 대해 이씨는 "김 관장이 근무지를 무단이탈한 것"이라면서 "뒤늦게 휴가를 냈다는 말도 들리던데, 오비이락이다. 굳이 뭐 휴가를 계속 낸다고 하면 우리도 사퇴할 때까지 계속 농성을 하면 된다"라고 덧붙였다.점거농성장에는 1989년생 청년 오주현씨도 함께하고 있다. 오운흥 지사의 후손인 그는 농성자 가운데 가장 어리다. 그는 농성장 필요 물품을 하나하나 챙기고 있었다. 그는 조심스레 자신이 농성하는 이유를 기자에게 설명했다.한편 김 관장은 지난 7일 <오마이뉴스>에 "임기 동안 최선을 다해 근무하는 것이 공직자의 올바른 자세"라며 퇴진 의사가 없음을 거듭 밝혔다. 김형석 관장의 임기는 2027년 8월 5일까지다.더불어민주당 소속 국회 정무위원회 의원들은 25일 권오을 보훈부 장관 등이 참여하는 비공개 간담회를 진행할 예정이다. 간담회에서는 국가보훈부 장관이 대통령에게 독립기념관장 해임을 건의할 수 있도록 한 독립기념관법 개정안 등이 논의될 것으로 알려졌다. 이 개정안은 독립기념관장이 정관을 위배하는 행위를 할 경우 보훈부 장관이 대통령에게 해임을 요청할 수 있는 권한을 신설한 것이 골자다.