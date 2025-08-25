오늘의 나를 만든 단 한마디 "충분히 잘 하고 있어"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"그 모든 소동이, 무례한 말 한마디에서 시작된 것이어라."

큰사진보기 ▲말 한마디의 무게, 삶을 가르는 순간一言爲禍 一言爲福 한마디가 화가 되기도, 복이 되기도 한다. ⓒ 이명수 관련사진보기

"그 나이에 그것도 못해?"

"너 때문에 다 망쳤어."

'이 말을 꼭 해야 할까?'

"내가 전문가가 아니라서 무어라 말해야 좋을지 모르겠지만, 아무튼 잘되었으면 좋겠다."

口是禍之門 입은 재앙을 불러들이는 문이요,

舌是斬身刀 혀는 몸을 베는 칼이로다.

閉口深藏舌 입을 닫고 혀를 깊이 감추면,

安身處處宇 가는 곳마다 몸이 편안하리라.

"말하는 사람은 한마디를 내뱉기 전에 천 마디를 삼켜야 한다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

어느 날 점심시간, 북적이는 식당이 순식간에 아수라장이 됐다. 한 남성이 동료의 실수를 공개적으로 조롱하자, 참다 못한 상대가 주방에서 칼을 들고 위협하며 뛰쳐나왔다. 손님들은 놀라 허둥대며 피신했다. 나중에 식당 주인이 한숨과 함께 내뱉은 말이 귀에 남았다.말이 문자 그대로 칼이 되어 돌아오는 장면을, 나는 그날처럼 생생히 본 적이 드물었다. 나는 오래전부터 '말은 한 사람의 내면을 비추는 거울'이라 믿어왔다. 겉모습은 얼마든지 꾸밀 수 있어도, 말은 그 사람의 격을 고스란히 드러낸다. 정제되지 않은 말은 품격을 무너뜨리고, 부주의한 한마디는 뜻하지 않은 불행의 불씨가 된다.40여 년 전, 신입 사원이던 내게 던져진 말들이다. 세월이 많이 흘렀지만, 그날의 모멸감은 여전히 마음 한구석에 남아 있다. 말한 이는 이를 '솔직함'이라 불렀겠지만, 상대의 처지를 헤아리지 않은 솔직함은 관계를 베는 칼날이 되기 쉽다. '뒤끝 없다'라는 말도 책임을 피하려는 자기 합리화일 뿐이다.SNS에서도 비슷한 일이 벌어진다. 친구의 사진에 "살찐 거 아니야?"라는 가벼운 댓글이 언쟁으로 번졌다가 결국 계정 폐쇄로 번지고, 가족 식탁에서 "너 공부 이렇게 하면 뭐가 되겠냐?"라는 부모의 한마디가 아이의 자신감을 꺾는다. 짧은 말이 누군가의 세상을 흔드는 데 그리 오랜 시간이 필요치 않다.최근 국회와 사회 곳곳에서도 말의 파괴력이 드러났다. 사실처럼 내뱉은 증언이 거짓으로 드러나면서, 국민의 신뢰가 순식간에 무너졌다. 평범한 사람은 말 한마디에 일터를 잃고, 가족은 말 한마디로 오랜 갈등에 빠진다. 권력자의 말은 사회 전체를 흔들고, 젊은이들의 희망마저 꺾는다. 하지만 위선과 경솔은 권력자만의 전유물이 아니다. 우리도 일상에서 작은 거짓과 무심한 언행으로 신뢰를 잃을 때가 있다.말은 칼처럼 상처를 남기기도 하고, 씨앗처럼 위로를 싹 틔우기도 한다. 순간의 '사이다 발언'은 통쾌할지 몰라도, 독선과 왜곡이 섞인 말은 결국 신뢰를 갉아먹는 독이 된다. 한 번 기록된 말은 사라지지 않고, 내뱉은 거짓은 언젠가 드러난다. 나 역시 이런 경험을 겪으며 달라졌다. 예전엔 내 관점이 옳다 확신하며 조언을 쉽게 내뱉었지만, 이제는 마음속에서 나에게 먼저 묻는다.마음이 시키면 조심스럽게 몇 마디 하지만, 가급적 이런 식으로 말한다.섣부른 충고보다 경청이 더 큰 위로가 된다. 동료가 실수했을 때 "이렇게 하면 더 좋아질 거야"라는 말은 "네가 틀렸다"라는 단칼보다 훨씬 강한 힘을 가진다. 배려가 담긴 한마디가 상대 마음에 따뜻한 씨앗을 심는다. 역사에서도 말의 무게는 늘 경계의 대상이었다. 당나라가 망한 뒤 후당(後唐) 시기, 다섯 왕조와 열 명의 임금을 섬긴 정치가 풍도(馮道)는 이렇게 말했다.그는 입이 화근임을 깨닫고, 말조심을 처세의 근본으로 삼았기에 난세에서도 영달을 이어갔다. 하지만 침묵만이 답은 아니다. 불교는 말로 베푸는 자비, 곧 언시(言施)를 강조한다. 돈 한 푼 들이지 않고도 말 한마디가 삶을 살린다. 함석헌 선생도 말했다.그 삼킴의 무게가 곧 말의 품격이다.오래전 힘들던 시절, 친구가 건넨 "자네는 충분히 잘하고 있어!"라는 말은 내게 살아 있는 위로의 씨앗이 되었다. 그 말이 오늘의 나를 만들었다. 반대로 거짓 위에 쌓은 말은 언젠가 무너져 흉기로 돌아온다.권력을 가진 이들이 자기 보신을 위해 내뱉는 거짓은 국민에게 깊은 상처와 실망을 남긴다. 평범한 우리도 다르지 않다. "내가 한 말 아니야"라는 한마디로 책임을 피하는 순간, 신뢰는 무너진다. 말을 내뱉기 전, 단 3초만 멈춰 상대의 마음을 떠올려 보자. 그 짧은 숨 고르기가 칼을 씨앗으로 바꿀 수 있다. 오늘 당신의 한마디가 누군가의 하루를 바꾸고, 그 하루가 세상을 바꿀지도 모른다.