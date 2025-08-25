강릉 청년들, 기후위기 해법을 찾다... 물모이와 빗물 수업

큰사진보기 ▲삼척 물모이 설치현장2023년4월, 강릉청년 34명과 (사) 물과 생명과 환경재단이 함께 만든 삼척 고자리의 물모이 설치 현장 사진 ⓒ 한무영 관련사진보기

"물모이는 현지 자재와 인력을 이용해 아주 쉽게 만들 수 있었습니다. 직접 설치해 보니 구조적 안전성이나 환경 훼손 같은 걱정은 자연스럽게 해소됐습니다. 비가 온 뒤에는 땅속으로 스며든 빗물이 산을 촉촉하게 만들고, 하류로 내려가는 물의 양이 줄어드는 걸 확인할 수 있었습니다. 힘든 작업과 쉬운 작업을 나눌 수 있어서 노약자나 여성도 함께 참여할 수 있었습니다. 무엇보다 우리가 살아야 할 땅에 대해 스스로 관심을 갖게 되고, 후속 조치에 참여할 동기부여가 되었습니다."

큰사진보기 ▲물모이를 만드는 강릉 청년들삼척에 물모이를 만들기 위해 나무를 옮기고 있는 청년들 ⓒ 한무영 관련사진보기

AD

"학생들이 올바른 지식을 가질 수 있도록 쉽고 재미있게 교육하려고 연습을 많이 했습니다. OX퀴즈를 맞추려고 열정적으로 참여하는 아이들의 모습에 힘을 받아 더 열심히 가르칠 수 있었습니다. 초등교육의 중요성을 다시 깨달았고, 어른으로서 환경을 지키는 실천에 더 책임감을 느끼게 됐습니다."

큰사진보기 ▲강릉의 청년들이 초등학교에서의 빗물수업하는 장면강릉의 솔올중학교에서 강릉의 청년들이 빗물과 기후위기, 물절약을 강의하고 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

"비를 맞으면 머리가 빠진다고 엄마가 말했는데, 그게 사실이 아니라는 걸 알게 돼 신기했어요."

"빗물은 버려지는 물이라고만 생각했는데, 모아 쓸 수 있다는 걸 처음 알았어요. 우리 학교에도 빗물저금통이 있으면 좋겠어요." "부모님께도 물을 아껴야 한다고 말할 거예요."

큰사진보기 ▲강릉청년들의 초등학교 수업강릉청년들이 강릉시 소재 솔올중학교를 방문하여 리트머스 시험지로 산성도 실험을 했다. 빗물의 산성도가 전혀 우려할 정도가 아니라는 것을 보고 학생들이 깜짝 놀라고, 그 내용을 부모에게 전달하였다, ⓒ 한무영 관련사진보기

"솔향 도시 강릉이 자랑스럽지만, 소나무 단일림은 그늘이 얕고 물을 많이 줘야 하는 수종이라 오히려 기후위기에 취약합니다. 강릉이 성공하려면 혼합림 조성, 물모이 확산, 불투수면 개선, 건물의 빗물저금통 설치, 그리고 물절약정책 같은 대안을 함께 추진해야 합니다."

"대규모 시설 위주의 정책은 결국 유지관리비, 수도요금 인상, 세금 부담으로 돌아옵니다. 우리가 그 비용을 내야 한다면, 그 결정 과정에도 우리가 참여해야 옳습니다."

"우리가 비용을 낼 세대라면, 목소리도 낼 수 있어야 합니다."

덧붙이는 글 | 이번 취재에서 가장 인상 깊었던 말은 “우리가 비용을 낼 세대라면, 목소리도 낼 수 있어야 한다”는 청년들의 주장입니다.

그동안 기후위기 대응 정책은 대부분 행정과 전문가의 영역에서 결정되어 왔습니다. 하지만 결국 그 유지·관리 비용과 미래의 부담은 청년들과 다음 세대가 짊어질 수밖에 없습니다.



따라서 청년들이 단순한 ‘대상’이 아니라, 정책 의사결정의 주체로 참여해야 한다는 목소리는 정당하고도 무겁게 다가옵니다. 이번 물모이 활동과 빗물 교육 사례는 작은 시작이지만, 청년들이 기후위기 대응의 실질적인 파트너가 되어야 함을 보여줍니다.

강릉은 지금 가뭄, 폭염, 산불, 침수까지 이어지는 기후위기를 시리즈처럼 겪고 있다. 매번 댐과 저수지, 제한급수 같은 기존 방식으로 대응하지만 한계는 분명하다. 그 대책 속에서 늘 빠져 있는 것이 있다. 바로 청년들의 참여와 목소리다.이번 기사에서는 강릉 청년들이 직접 나선 두 가지 사례를 소개한다.2023년 4월, 삼척 고자리에서의 물모이 시범사업2024년부터 이어져 온 초등학교 빗물·물절약 수업2023년 4월 29일, 강릉 지역 청년들과 대학생 등 남녀 34명은 삼척시 고자리의 한 야산에서 서울대 한무영 교수(필자), 환경재단과 함께 '산촉촉 운동'에 참여했다. 이들은 돌과 나무를 쌓아 산지 곳곳에 30여 개의 작은 물모이를 만들었다. 물모이는 빗물을 모아 산불을 예방하고, 홍수와 토사 유출을 줄이는 소규모 빗물저장시설이다.현장에 참여했던 전태호 청년은 이렇게 말했다.빗물과 물절약 교육은 2024년부터 양양과 강릉의 초등, 중학교에서 꾸준히 진행되어 왔다. 그 가장 최근 사례가 2024년 11월 29일 강릉시 솔올중학교에서 열린 수업이다. 이 자리에서 강릉 청년들은 아이들에게 빗물의 가치와 기후위기 대응을 직접 가르쳤다.수업을 맡은 김나현 학생(대학생)은 이렇게 전했다.수업에 참여한 한 초등학생은 이렇게 말했다.짧은 시간이었지만, 학생들은 빗물에 대한 인식을 새롭게 하고, 가정과 지역으로까지 메시지를 전파하겠다고 다짐했다.문천수 청년회장(물과생명 강원지부)은 이렇게 말했다.그는 이어서, 이렇게 말했다.이 시범사업과 수업들은 규모로 보면 작다. 그러나 청년들의 자발적인 활동은 기후위기 대응의 새로운 가능성을 열었다. 강릉의 미래는 청년들의 작은 물모이와 교실 속 빗물 수업에서 시작되고 있다.