내란 특검, '거짓말 실토' 한덕수 구속영장 청구

큰사진보기 ▲한덕수 전 국무총리, 3차 조사내란공모 의혹을 받고 있는 한덕수 전 국무총리가 22일 오전 서울 서초구 내란특검 사무실에 3차 소환 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

"국무총리는 행정부 내 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명하는 유일한 공무원으로, 대통령의 국가 및 헌법 수호 책무를 보좌하는 제1의 국가기관이다. 대통령의 자의적 권한 행사를 사전에 견제·통제할 수 있는 헌법상 장치인 국무회의의 부의장이자 대통령의 국법상 회의에 부서 권한을 가지고 있다. 위헌·위법한 비상계엄을 사전에 막을 수 있었던 최고의 헌법기관이다. 이러한 국무총리의 지위와 역할 등을 고려한 것이다."

내란 특검(조은석 특별검사)이 24일 오후 법원에 한덕수 전 국무총리 구속영장을 청구했다.내란 특검 박지영 특검보는 이날 오후 브리핑에서 "금일 17시 40분 한덕수 전 국무총리에 대해 내란 우두머리 방조, 위증, 허위공문서 작성, 공용서류손상 등의 혐의로 구속영장을 청구했다"라고 밝혔다.내란 우두머리 방조 혐의와 관련한 박지영 특검보의 설명이다.위증 혐의는 한 전 총리가 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 직전 위법한 국무회의에서 윤석열 대통령으로부터 비상계엄 관련 문건을 받고도, 받지 않았다고 거짓 증언한 것과 관련된 것이다.그는 지난 2월 헌법재판소 윤석열씨 탄핵심판과 국회에 나와 "비상계엄 선포 당일 대통령실에서 계엄과 관련된 문건을 보거나 받은 기억이 없다", "해제 국무회의를 마치고 사무실로 출근해서 (계엄 관련 문건이) 양복 뒷주머니에 있는 것을 알았다"라고 주장했다. 하지만 당일 대통령실 CCTV에 한 전 총리가 계엄 관련 문건을 보는 모습이 담긴 것으로 드러났다.결국 한 전 총리는 지난 19일 조사에서 "윤석열 전 대통령으로부터 계엄 선포문을 받았다"고 실토한 것으로 알려졌다.허위공문서 작성, 공용서류손상 등의 혐의는 사후 비상계엄 선포문 허위 작성·폐기에 따른 것이다. 같은 혐의를 받은 윤석열씨는 이미 재판에 넘겨졌고, 공범인 한 전 총리 구속영장 청구나 공소제기는 시간문제였다.한 전 총리는 내란 사태 며칠 뒤인 2024년 12월 6일 저녁 강의구 전 부속실장으로부터 건네받은 허위 비상계엄 선포문 부서란에 서명했다. 이틀 뒤인 8일 오전 그는 강 전 실장에게 전화해 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니, 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라고 했고, 이후 윤석열 당시 대통령의 승인을 거쳐 해당 문서는 폐기됐다.향후 구속영장실질심사를 거쳐 한 전 총리 구속영장이 발부될 경우, 지난 정부 국정 운영 1·2인자였던 전직 대통령과 국무총리가 모두 구속되는 초유의 사건으로 기록될 전망이다.